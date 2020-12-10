«Принесите кислород. Врачи не подходят, им пофиг»: сибирячка обратилась в прокуратуру из-за смерти отца в 11-й больнице

Наталья Рыжова рассказывает, что ее отец заболел в середине октября:



— Как выяснилось позже, из разговоров с отцом, его заразила пожилая родственница, общавшаяся ранее со своим внуком, у которого в школе болело полкласса и который сам кашлял. Но сначала эти факты она от окружающих скрывала. А в итоге заболела сама и заразила всех, с кем общалась. По симптомам — температура 38, потеря обоняния, кашель, одышка — сразу стало понятно, что это коронавирус.



Виктору Рыжову вызвали участкового терапевта, но в тот же день он не пришел. Вызвали еще и скорую — она тоже не приехала. В итоге проконсультировались у знакомого терапевта, купили «Азитромицин», антикоагулянты, противовирусные, витамины и начали лечение.



Ночью 18 октября, через трое суток после вызова, приехала скорая, и отца Натальи забрали в ковидный госпиталь на базе больницы № 3 на ОбьГЭСе, так как врач скорой помощи сказал, что есть хрипы в легких.



— Там ему сделали рентген, анализ на COVID-19 не взяли, поставили диагноз «бронхит», отказали в госпитализации и отправили домой. Выписали уколы «Цефтриаксона», которого, естественно, нигде в аптеках уже не было, так как его назначают всем. Мы купили более слабый к пневмококкам аналог «Цефотаксим» — всё, что удалось найти в короткие сроки, — и начали колоть. На КТ также записались, но там очередь, нужно было ждать несколько дней, — вспоминает Наталья Рыжова.