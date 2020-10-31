Тест-помощник для заболевших. Можно ли выходить из дома с температурой и помогут ли антибиотики?

Заболевшие новосибирцы чаще всего сталкиваются с одними и теми же проблемами. На НГС есть специальная рубрика, в которой жители города рассказывают о своем опыте лечения коронавирусной инфекции, но, несмотря на это, у людей всё равно остаются вопросы. Мы выбрали 11 вопросов, которые чаще всего поступают в редакцию. Что делать, если у вас симптомы ОРВИ, куда звонить при температуре или потере обоняния? Сориентироваться вам поможет наш тест-помощник. И заодно проверьте: знаете ли вы, как правильно действовать в подобных ситуациях.