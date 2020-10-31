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Тест-помощник для заболевших. Можно ли выходить из дома с температурой и помогут ли антибиотики?

11 вопросов, которые чаще всего задают читатели НГС. Запоминайте, что делать при симптомах коронавируса

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Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Вы можете заболеть, но еще не знать об этом

Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Вы можете заболеть, но еще не знать об этом

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Заболевшие новосибирцы чаще всего сталкиваются с одними и теми же проблемами. На НГС есть специальная рубрика, в которой жители города рассказывают о своем опыте лечения коронавирусной инфекции, но, несмотря на это, у людей всё равно остаются вопросы. Мы выбрали 11 вопросов, которые чаще всего поступают в редакцию. Что делать, если у вас симптомы ОРВИ, куда звонить при температуре или потере обоняния? Сориентироваться вам поможет наш тест-помощник. И заодно проверьте: знаете ли вы, как правильно действовать в подобных ситуациях.

У вас появились симптомы ОРВИ. Немного побаливает горло, температура около 37 градусов. Что будете делать?

    Вы живете не возле поликлиники, к которой прикреплены. Всё равно будете ждать врача или поедете сами?

      У вас симптомы ОРВИ, похожие на коронавирус. Как думаете, положен ли вам бесплатный тест на ковид?

        Вы — пенсионер из зоны риска или недавно контактировали с больным коронавирусом, а у вас всё равно не берут тест на ковид. Что делать?

          У вас повышенная температура, вызвали скорую помощь, а она не едет. Врачи, выходит, нарушают закон, и на них надо пожаловаться?

            Скорая помощь не едет, врач не приходит несколько дней. Получается, вы прогуливаете работу? Как получить больничный?

              Важно ли, когда именно сдавать тест на коронавирусную инфекцию и кровь на антитела?

                Чтобы вылечить коронавирусную инфекцию, вам нужны антибиотики?

                  Есть ли лекарства непосредственно от коронавируса?

                    Что делать, если в городе очередь на КТ органов грудной клетки?

                      А вакцину уже поставить можно?

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