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Почему в ковидных госпиталях Новосибирска иногда отключают кислород — версия Минздрава

Чиновники ответили на жалобы пациентов. Если коротко: всё хорошо, больные не остаются без кислорода

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В редакцию НГС поступило несколько жалоб от пациентов, которые утверждали, что на некоторое время оставались без кислородной поддержки

В редакцию НГС поступило несколько жалоб от пациентов, которые утверждали, что на некоторое время оставались без кислородной поддержки

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В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице

Минздрав Новосибирской области ответил на жалобы пациентов 11-й ковидной больницы о систематическом отключении больных от кислородной поддержки. По версии ведомства, подача кислорода бесперебойна, а отключения для заправки газификатора не влияют на качество медицинской помощи.

Что случилось?

В конце ноября пациенты 11-й больницы заявили, что на час остались без кислорода. Тогда пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева сообщила, что это обычная ежедневная процедура — заправка централизованного газификатора, а кислородная поддержка пациентов обеспечивается с помощью автономных газовых баллонов.

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— Никто из тех, кто остро нуждается в жизненно необходимом кислороде, без него не остается, — сказала она.

Как оказалось, проблемы с отключением кислорода были и в октябре. При этом пациенты говорили, что сталкивались с этим не ежедневно, но в такие моменты оставались совсем без кислорода.

Сегодня мы опубликовали историю сибирячки, которая считает, что такое отключение кислорода повлияло на ухудшение состояния ее отца: он попал в реанимацию, а через сутки умер. Мужчина писал сообщения своим близким — говорил, что «врачам пофиг», «кислород отключили», «дышать нечем». Переписку можно посмотреть тут.

Почему пациентов оставляют без кислорода?

Журналист НГС отправил запрос в региональный Минздрав с вопросами: сколько автономных баллонов есть у 11-й больницы, происходит ли заправка газификатора в определенные часы или в разное время, на сколько по времени затягивается этот процесс, что делать пациентам, которые якобы остаются без кислородной поддержки, в каждом ли инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусом происходят такие отключения и есть автономные баллоны и насколько критично двухчасовое отсутствие кислорода для пациентов.

Вот что ответил министр:

— В медорганизациях Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 и оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно. Отключение кислорода на время заправки газификатора не происходит. Во время заправки система подачи кислорода переключается на кислородную рампу, предназначенную для непрерывной подачи кислорода из баллонов. Данное технологическое решение является стандартным, процесс заправки газификатора не оказывает влияния на качество оказания медицинской помощи, поскольку подача кислорода в систему не прекращается. Заправка газификаторов производится по мере необходимости.

В Минздраве добавили, что во всех больницах, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны:

— В том числе в ГКБ № 11 имеется всё необходимое оборудование для подачи кислорода в количестве, необходимом для обеспечения бесперебойной работы системы централизованного снабжения медицинскими газами данного лечебного учреждения.

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Почему при этом пациенты жалуются, что остаются без кислорода, и просят своих родных о помощи — в Минздраве объяснить не смогли. Со всеми жалобами родственникам предложили обращаться к лечащему врачу или руководителю больницы.

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