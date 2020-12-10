Почему в ковидных госпиталях Новосибирска иногда отключают кислород — версия Минздрава

— Никто из тех, кто остро нуждается в жизненно необходимом кислороде, без него не остается, — сказала она.

Как оказалось, проблемы с отключением кислорода были и в октябре. При этом пациенты говорили, что сталкивались с этим не ежедневно, но в такие моменты оставались совсем без кислорода.

Сегодня мы опубликовали историю сибирячки, которая считает, что такое отключение кислорода повлияло на ухудшение состояния ее отца: он попал в реанимацию, а через сутки умер. Мужчина писал сообщения своим близким — говорил, что «врачам пофиг», «кислород отключили», «дышать нечем». Переписку можно посмотреть тут.

Почему пациентов оставляют без кислорода?