Почему в ковидных госпиталях Новосибирска иногда отключают кислород — версия Минздрава

В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
Минздрав Новосибирской области ответил на жалобы пациентов
Что случилось?
В конце ноября пациенты
— Никто из тех, кто остро нуждается в жизненно необходимом кислороде, без него не остается, — сказала она.
Как оказалось, проблемы с отключением кислорода были и в октябре. При этом пациенты говорили, что сталкивались с этим не ежедневно, но в такие моменты оставались совсем без кислорода.
Сегодня мы опубликовали историю сибирячки, которая считает, что такое отключение кислорода повлияло на ухудшение состояния ее отца: он попал в реанимацию, а через сутки умер. Мужчина писал сообщения своим близким — говорил, что «врачам пофиг», «кислород отключили», «дышать нечем». Переписку можно посмотреть тут.
Почему пациентов оставляют без кислорода?
Журналист НГС отправил запрос в региональный Минздрав с вопросами: сколько автономных баллонов есть у
Вот что ответил министр:
— В медорганизациях Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с
В Минздраве добавили, что во всех больницах, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны:
— В том числе в ГКБ
Почему при этом пациенты жалуются, что остаются без кислорода, и просят своих родных о помощи — в Минздраве объяснить не смогли. Со всеми жалобами родственникам предложили обращаться к лечащему врачу или руководителю больницы.