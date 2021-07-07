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Смертность в Новосибирске за июнь выросла почти на четверть

Мы сравнили данные ЗАГС с аналогичным периодом 2020-го и началом второй волны ковида

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За месяц смертность увеличилась — почти на 25%

За месяц смертность увеличилась — почти на 25%

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Число умерших новосибирцев в июне значительно выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального управления ЗАГС.

В июне 2021 года, согласно данным областного ЗАГС, умерли 3943 человека. В прошлом году в этот же период были зарегистрированы 3606 свидетельств о смерти — на 337 случаев меньше. При этом в мае 2021 года было выдано 3167 свидетельств о смерти — смертность в Новосибирской области за месяц увеличилась почти на 25%.

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом в свою очередь сообщал, что в июне 2021 года в регионе от коронавируса скончались 185 человек.

В месяц, когда началась вторая волна коронавируса, областной ЗАГС зафиксировал 4279 смертей, что на 336 смертей больше июньской статистики.

В Новосибирской области за прошлую неделю было зафиксировано 1205 заболевших ковидом — на 10% больше, чем в предыдущую. Прирост сохраняется уже несколько недель.

На прошлой неделе новосибирские ученые выяснили, когда может начаться пик третьей волны коронавируса. Посмотрите на их прогнозы в двух картинках.

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ЗАГСсмертностькоронавирус
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