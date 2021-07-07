Смертность в Новосибирске за июнь выросла почти на четверть

Число умерших новосибирцев в июне значительно выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального управления ЗАГС.

В июне 2021 года, согласно данным областного ЗАГС, умерли 3943 человека. В прошлом году в этот же период были зарегистрированы 3606 свидетельств о смерти — на 337 случаев меньше. При этом в мае 2021 года было выдано 3167 свидетельств о смерти — смертность в Новосибирской области за месяц увеличилась почти на 25%.

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом в свою очередь сообщал, что в июне 2021 года в регионе от коронавируса скончались 185 человек.