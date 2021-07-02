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Новосибирские ученые высчитали пик третьей волны ковида — две картинки с разными моделями развития

Прогноз составили на основе статистики

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На темпы развития третьей волны ковида может повлиять вакцинация

На темпы развития третьей волны ковида может повлиять вакцинация

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Эксперты назвали возможный пик третьей волны ковида в Новосибирской области

Новосибирские исследователи составили прогноз развития третьей волны коронавируса — они назвали два возможных варианта.

Подготовкой математических моделей занималась компания Biosoft совместно с лабораторией биоинформатики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий под руководством Федора Колпакова. Специалисты создали сайт и систему моделирования для анализа распространения ковида. Она учитывает события, которые влияют на динамику вируса. В момент создания модели учитывался темп вакцинации в Новосибирской области в 3000–3500 человек в день.

— В текущем варианте модель предсказывает достижение пикового количества новых заражений в сутки в регионе 9 июля 2021 года, но мы склоняемся, что более правильно говорить не о конкретной дате, а о временном диапазоне — начало-середина июля, при условии, что как список противоэпидемиологических мер, так и степень их соблюдения населением, темпы вакцинации в регионе за это время не изменятся, — пояснили в ФИЦ ИВТ.

Показываем данные на инфографике.

Точки на графике показывают реальные цифры, линии показывают спрогнозированную модель

Точки на графике показывают реальные цифры, линии показывают спрогнозированную модель

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Еще один прогноз основывается на данных оперштаба по коронавирусу в регионе. Согласно ему точки пиковых значений, после которых начнется спад, пока нет.

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Специалисты пояснили, что на прогноз может повлиять изменение темпов вакцинации, введение или отменена противоэпидемиологических мер и то, как их соблюдает население. Также к факторам, которые влияют на динамику распространения, относится новый штамм COVID-19.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Ранее заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова рассказала в интервью НГС, что в регионе начали ставить по 15 000 прививок ежедневно. Это произошло в последние две недели, когда заболеваемость стала увеличиваться.

Накануне, 1 июля, оперштаб по коронавирусу в НСО сообщил о том, что в регионе за сутки выявили 178 заболевших. Таких цифр не было с декабря прошлого года.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Почитайте в нашем материале, чем они отличаются и какие можно поставить в Новосибирске.

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вакцинациязаболеваемостьстатистикакоронавирустретья волна
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