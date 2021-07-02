Новосибирские ученые высчитали пик третьей волны ковида — две картинки с разными моделями развития

— В текущем варианте модель предсказывает достижение пикового количества новых заражений в сутки в регионе 9 июля 2021 года, но мы склоняемся, что более правильно говорить не о конкретной дате, а о временном диапазоне — начало-середина июля, при условии, что как список противоэпидемиологических мер, так и степень их соблюдения населением, темпы вакцинации в регионе за это время не изменятся, — пояснили в ФИЦ ИВТ.



Показываем данные на инфографике.