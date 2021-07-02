Новосибирские ученые высчитали пик третьей волны ковида — две картинки с разными моделями развития

Эксперты назвали возможный пик третьей волны ковида в Новосибирской области
Новосибирские исследователи составили прогноз развития третьей волны коронавируса — они назвали два возможных варианта.
Подготовкой математических моделей занималась компания Biosoft совместно с лабораторией биоинформатики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий под руководством Федора Колпакова. Специалисты создали сайт и систему моделирования для анализа распространения ковида. Она учитывает события, которые влияют на динамику вируса. В момент создания модели учитывался темп вакцинации в Новосибирской области в 3000–3500 человек в день.
— В текущем варианте модель предсказывает достижение пикового количества новых заражений в сутки в регионе
Показываем данные на инфографике.
Еще один прогноз основывается на данных оперштаба по коронавирусу в регионе. Согласно ему точки пиковых значений, после которых начнется спад, пока нет.
Специалисты пояснили, что на прогноз может повлиять изменение темпов вакцинации, введение или отменена противоэпидемиологических мер и то, как их соблюдает население. Также к факторам, которые влияют на динамику распространения, относится новый штамм
Ранее заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова рассказала в интервью НГС, что в регионе начали ставить по 15 000 прививок ежедневно. Это произошло в последние две недели, когда заболеваемость стала увеличиваться.
Накануне,
На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Почитайте в нашем материале, чем они отличаются и какие можно поставить в Новосибирске.