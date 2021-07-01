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В Новосибирской области ковид обнаружили у 178 пациентов за сутки — такого не было с декабря

В реанимациях лежат 346 пациентов

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В больницах находятся 4795 человек с ковидом и подозрением на него

В больницах находятся 4795 человек с ковидом и подозрением на него

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В Новосибирской области выявили 178 заболевших ковидом

В Новосибирской области сегодня, 1 июля, коронавирус обнаружили у 178 человек, скончались девять пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 46 998 случаев коронавируса, 178 за сутки, в том числе у 3152 детей. 41 727 пациентов выздоровели, 97 за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 75 лет, 81 года, 81 года, 90 лет и женщины в возрасте 65 лет, 80 лет, 82 лет, 84 лет, 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В прошлый раз такое число заболевших выявили 7 декабря 2020 года. Еще больше — 179 случаев — зафиксировали 5 декабря. Всего в регионе от ковида скончались 2072 пациента.

В больницах находятся 4795 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 346 пациентов, из них 86 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 1 848 967 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

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