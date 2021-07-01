В Новосибирской области ковид обнаружили у 178 пациентов за сутки — такого не было с декабря

В Новосибирской области сегодня, 1 июля, коронавирус обнаружили у 178 человек, скончались девять пациентов.



— По данным оперативного штаба на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 46 998 случаев коронавируса, 178 за сутки, в том числе у 3152 детей. 41 727 пациентов выздоровели, 97 за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 75 лет, 81 года, 81 года, 90 лет и женщины в возрасте 65 лет, 80 лет, 82 лет, 84 лет, 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.