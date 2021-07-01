В Новосибирской области ковид обнаружили у 178 пациентов за сутки — такого не было с декабря

В Новосибирской области выявили 178 заболевших ковидом
В Новосибирской области сегодня, 1 июля, коронавирус обнаружили у 178 человек, скончались девять пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 1 июля в регионе зарегистрировано
В прошлый раз такое число заболевших выявили 7 декабря 2020 года. Еще больше — 179 случаев — зафиксировали 5 декабря. Всего в регионе от ковида скончались 2072 пациента.
В больницах находятся 4795 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 346 пациентов, из них 86 — на искусственной вентиляции легких.
— Всего в Новосибирской области сделано
Накануне НГС провел интервью с заместителем министра здравоохранения НСО Еленой Аксёновой. Она ответила на вопросы наших читателей о коронавирусе. Почитайте об этом в нашем материале. В Instargam НГС вы можете посмотреть сам прямой эфир.