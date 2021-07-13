Что происходит в «красной» зоне: НГС отправился в реанимацию и обнаружил, что теперь туда чаще попадают 30–40-летние

Игорю Александровичу удавалось поставить на ноги тех, у кого поражение легких было в районе 80%. И это без реанимации, потому как «она не резиновая». Пациента на обслуживание в таких случаях целиком берут врачи — кормят с ложечки, ухаживают. Многое зависит от внутреннего ресурса человека: в противовес тем, кто выздоравливал с тяжелой пневмонией без реанимации, Игорь Александрович припоминает пациентов с 15–20%-м поражением легких — к сожалению, это были летальные случаи.



— Непонятная болячка, страшная. К смертям невозможно относиться спокойно. Да, я переживаю, но словами это не описать, всё не то будет. Если медик говорит, что привык к смертям, значит, ему пора уходить из профессии. Но я не Господь Бог, я не могу прогнозировать, не знаю, сколько человек выберутся из реанимации. Одно знаю — летальность есть, умирают. Кто-то точно выйдет. Но всё может поменяться, сегодня всё с ног на голову, — тихо добавляет врач.



Игорь Александрович позже признается, что переживает он не только из-за смертей, но и из-за своих пациентов с сердечными заболеваниями.



— Их проблемы из-за коронавируса же никуда не делись, болеть меньше они не стали. Поэтому пусть это просто закончится поскорее, — говорит он напоследок.



О том, как разворачивалась первая волна коронавируса, первых тяжелых пациентах и чувстве страха, которое охватывало даже бывалых врачей, читайте в нашем репортаже из «красной» зоны ГКБ № 12 . Эту маленькую больницу отдали под прием больных коронавирусом в мае прошлого года.

Год назад мы побывали и в другой «красной» зоне — в больнице № 11 , которая на тот момент была известна по скандалам с койками в коридорах и очередях из скорых. Мы заглянули в переполненный госпиталь.

Этим летом мы своими глазами взглянули на медучреждения, которые наши читатели называют переполненными. Сколько приходится ожидать приема терапевта и как люди решаются на прививку — в этом репортаже из больничных коридоров.