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В крематории образовалась очередь на кремацию — люди ждут урны с прахом родных по 3–5 дней

Сейчас ожидание кремации достигает двух суток, сама процедура длится 1,5 часа

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Одна кремация длится 1,5 часа

Одна кремация длится 1,5 часа

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Директор Новосибирского крематория объяснил очереди на выдачу урн

В Новосибирском крематории образовалась очередь на кремацию и выдачу урн. Эту информацию журналисту НГС подтвердил директор Новосибирского крематория Борис Якушин.

— То, что сейчас увеличился объем кремаций, это правда, скрывать не будем. Мы обратили на это внимание в последние две недели. У нас действительно образовалась небольшая очередь. Если человек обратится сегодня, то в эти сутки не получится кремировать, но в течение двух дней должны. Выдачу урн люди ждут сейчас 3–5 дней. То есть урны мы выдаем сейчас позже, чем обычно, делаем интервал, чтобы очередь не увеличивалась, — пояснил Борис Якушин.

Директор крематория пояснил, что хранение умершего, хранение урн — всё это занимает место. Например, если какую-то урну поставили дальше, а потом добавили к ней новые, то ее нелегко достать. Чтобы как-то регулировать это, в крематории решили усреднить сроки выдачи для всех. Если бы этого не сделали, то, по словам Бориса Якушина, одному человеку выдавали бы урну с прахом на следующий день, а другому — через семь.

По его словам, на очереди повлияло много факторов.

— Во-первых, в летний период никто не ожидает рост смертности. Обычно, наоборот, спад происходит. У нас человеческий фактор влияет еще на время ожидания — период отпусков (мало сотрудников), к тому же профилактические работы были запланированы. В ближайшее время мы этот вопрос урегулируем, — отметил Якушин.

СЮЖЕТ

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Одна кремация длится 1,5 часа. Сколько именно умерших с коронавирусом из числа тех, кто сейчас в очереди, в крематории сказать не могут.

Сейчас умерших от коронавируса или с таким диагнозом обычно кремируют или же захоранивают в землю в закрытых гробах (иногда с окошком).

Сразу несколько ритуальных агентов, которые пожелали остаться анонимными, рассказали журналисту НГС, что сейчас в Новосибирске есть очередь не только на кремацию, но и в целом на организацию похорон, на выезд машины ритуальных услуг в больницу за пациентами с коронавирусом. В некоторых агентствах машины расписаны на два-три дня вперед.

Ранее мы писали о том, что крематорий Санкт-Петербурга не успевает сжигать умерших — его мощность не рассчитана на такие объемы.

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