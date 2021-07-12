В крематории образовалась очередь на кремацию — люди ждут урны с прахом родных по 3–5 дней

Директор крематория пояснил, что хранение умершего, хранение урн — всё это занимает место. Например, если какую-то урну поставили дальше, а потом добавили к ней новые, то ее нелегко достать. Чтобы как-то регулировать это, в крематории решили усреднить сроки выдачи для всех. Если бы этого не сделали, то, по словам Бориса Якушина, одному человеку выдавали бы урну с прахом на следующий день, а другому — через семь.

По его словам, на очереди повлияло много факторов.

— Во-первых, в летний период никто не ожидает рост смертности. Обычно, наоборот, спад происходит. У нас человеческий фактор влияет еще на время ожидания — период отпусков (мало сотрудников), к тому же профилактические работы были запланированы. В ближайшее время мы этот вопрос урегулируем, — отметил Якушин.