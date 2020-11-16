«Родственники хотят видеть умершего»: в Новосибирске из-за коронавируса стали заказывать гробы с окошком

— Активно сейчас заказывают такие гробы. Обычная модель, просто в гробу есть вставка в виде ромбика или прямоугольника, — продолжает Якушин. — Но тут есть свои нюансы. Мы столкнулись с тем, что, когда тела коронавирусных больных привозят в пакетах, вскрывать их мы не имеем права. В Барнауле, например, идут навстречу и делают надрезы сразу в морге. В Новосибирске и в других городах к этому относятся осторожно. В Челябинске вообще нет необходимости в этих гробах с окошками, потому что у них разрешено прощание в открытом гробу с умершим. Я больше за такую технологию, мне кажется, что мертвое тело есть мертвое тело.

Из-за того что в морге Новосибирска не всегда идут навстречу и отказываются делать надрезы, при похоронах лица коронавирусных покойников часто всё равно закрыты плотными пакетами, и лицо умершего удается разглядеть не всегда.

Якушин добавил, что гробы с окошком — не новинка, они существуют больше десяти лет. Специально для случаев, когда умерший болел инфекционной болезнью и живой контакт с его телом был опасен. Однако до коронавируса такие гробы не пользовались особой популярностью.