«Родственники хотят видеть умершего»: в Новосибирске из-за коронавируса стали заказывать гробы с окошком

Из-за коронавируса в Новосибирске стали популярны так называемые гробы с окошками — они стоят всего на тысячу рублей дороже традиционных.
— Такие гробы существуют давно, но коронавирус дал им новое течение, новое направление. Потому что родственники не могут увидеть своего близкого. По факту прощание с коронавирусным умершим должно происходить в закрытом гробу, а родственники хотят видеть умершего, — рассказал корреспонденту НГС директор крематория Борис Якушин.
Собеседник объясняет популярность таких гробов тем, что родственники коронавирусных умерших боятся, что в гробу может оказаться не их близкий, поэтому хотят посмотреть на человека хотя бы через специальное окошечко. К тому же стоимость таких гробов небольшая — в среднем они обходятся клиентам всего на тысячу рублей дороже.
— Активно сейчас заказывают такие гробы. Обычная модель, просто в гробу есть вставка в виде ромбика или прямоугольника, — продолжает Якушин. — Но тут есть свои нюансы. Мы столкнулись с тем, что, когда тела коронавирусных больных привозят в пакетах, вскрывать их мы не имеем права. В Барнауле, например, идут навстречу и делают надрезы сразу в морге. В Новосибирске и в других городах к этому относятся осторожно. В Челябинске вообще нет необходимости в этих гробах с окошками, потому что у них разрешено прощание в открытом гробу с умершим. Я больше за такую технологию, мне кажется, что мертвое тело есть мертвое тело.
Из-за того что в морге Новосибирска не всегда идут навстречу и отказываются делать надрезы, при похоронах лица коронавирусных покойников часто всё равно закрыты плотными пакетами, и лицо умершего удается разглядеть не всегда.
Якушин добавил, что гробы с окошком — не новинка, они существуют больше десяти лет. Специально для случаев, когда умерший болел инфекционной болезнью и живой контакт с его телом был опасен. Однако до коронавируса такие гробы не пользовались особой популярностью.
Сейчас, чтобы прочувствовать и осознать весь размах второй волны, достаточно подойти к загсу или моргу. И увидеть, как десятки сибиряков стоят в очереди за справками о смерти. Монологи людей, потерявших близких, читайте в нашем репортаже «Как ковид выкашивает семьи».