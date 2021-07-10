Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.



Сотрудник одного из крупных ритуальных агентств Александр (свои полные данные он попросил не называть) на днях пришёл организовывать похороны в петербургский крематорий на Шафировском проспекте. Заказов сейчас, по его словам, очень много, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.

