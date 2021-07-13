Психиатрическая больница в Новосибирске начала принимать пациентов с коронавирусом

С 13 июля в ковидный госпиталь перепрофилировали Государственную новосибирскую клиническую психиатрическую больницу
— Госпиталь в филиале на улице Бердышева рассчитан на 100 коек. В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы
Сегодня в регионе для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом перепрофилировано
— Коечный фонд также увеличен в уже действующих инфекционных госпиталях областного центра и инфекционных отделениях центральных районных больниц региона. Министерство здравоохранения Новосибирской области отслеживает эпидемическую ситуацию в ежедневном режиме и старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15% с учетом разных категорий больных, — добавили в пресс-службе.
Сегодня мы опубликовали карту, на которой отмечены ковидные госпитали Новосибирска.
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