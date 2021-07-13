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Психиатрическая больница в Новосибирске начала принимать пациентов с коронавирусом

Новый инфекционный госпиталь рассчитан на 100 коек

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В эту больницу будут переводить пациентов на долечивание

В эту больницу будут переводить пациентов на долечивание

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С 13 июля в ковидный госпиталь перепрофилировали Государственную новосибирскую клиническую психиатрическую больницу № 3.

— Госпиталь в филиале на улице Бердышева рассчитан на 100 коек. В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы № 3 в стабилизированном состоянии. Медицинский персонал прошел курсы повышения квалификации для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, — сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Сегодня в регионе для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом перепрофилировано 6 252 койки.

— Коечный фонд также увеличен в уже действующих инфекционных госпиталях областного центра и инфекционных отделениях центральных районных больниц региона. Министерство здравоохранения Новосибирской области отслеживает эпидемическую ситуацию в ежедневном режиме и старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15% с учетом разных категорий больных, — добавили в пресс-службе.

СЮЖЕТ

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Сегодня мы опубликовали карту, на которой отмечены ковидные госпитали Новосибирска.

Вас перевели в эту больницу, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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