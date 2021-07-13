Где сейчас лечат пациентов с ковидом? Мы нанесли на карту 19 больниц Новосибирска

В Новосибирске под ковидарии отданы
В Новосибирске из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом, в последнее время разворачиваются новые ковидные госпитали. Всего сейчас в городе их 19 — мы нанесли их на карту.
Количество инфекционных госпиталей в городе начало увеличиваться с конца июня: например,
За ними снова перепрофилировались больница скорой помощи
7 июля в первом корпусе Новосибирской областной клинической больницы начал работу инфекционный стационар с мощностью 226 коек. Он будет принимать тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и с пневмониями.
Кроме отмеченных на карте больниц на территории города места для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него есть в 30 районных больницах.
В итоге под борьбу с коронавирусом в регионе перепрофилировано более 5,6 тысячи коек.
НГС отправился в реанимацию одной из ковидных больниц и обнаружил, что теперь туда чаще попадают