Где сейчас лечат пациентов с ковидом? Мы нанесли на карту 19 больниц Новосибирска

В Новосибирске из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом, в последнее время разворачиваются новые ковидные госпитали. Всего сейчас в городе их 19 — мы нанесли их на карту.



Количество инфекционных госпиталей в городе начало увеличиваться с конца июня: например, 23 июня стало известно о том, что пациентами с коронавирусом начнут заниматься Новосибирская клиническая районная больница № 1 в Кольцово и детская городская больница № 6 .