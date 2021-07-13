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Где сейчас лечат пациентов с ковидом? Мы нанесли на карту 19 больниц Новосибирска

Кроме того, места для коронавирусных больных есть в 30 районных больницах

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Так выглядит корпус больницы <nobr class="_">№ 25</nobr>, который снова начал принимать пациентов с ковидом

Так выглядит корпус больницы № 25, который снова начал принимать пациентов с ковидом

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В Новосибирске под ковидарии отданы 19 больниц

В Новосибирске из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом, в последнее время разворачиваются новые ковидные госпитали. Всего сейчас в городе их 19 — мы нанесли их на карту.

Количество инфекционных госпиталей в городе начало увеличиваться с конца июня: например, 23 июня стало известно о том, что пациентами с коронавирусом начнут заниматься Новосибирская клиническая районная больница № 1 в Кольцово и детская городская больница № 6.

За ними снова перепрофилировались больница скорой помощи № 2 и кардиологический диспансер. А в июле под ковид отдали городскую клиническую больницу № 25 (терапевтический корпус) и Обскую центральную городскую больницу.

7 июля в первом корпусе Новосибирской областной клинической больницы начал работу инфекционный стационар с мощностью 226 коек. Он будет принимать тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и с пневмониями.

Кроме отмеченных на карте больниц на территории города места для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него есть в 30 районных больницах.

СЮЖЕТ

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В итоге под борьбу с коронавирусом в регионе перепрофилировано более 5,6 тысячи коек.

НГС отправился в реанимацию одной из ковидных больниц и обнаружил, что теперь туда чаще попадают 30–40-летниеподробности в репортаже.

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