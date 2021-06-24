В Новосибирске еще из двух больниц хотят сделать ковидные госпитали

В Новосибирске еще две больницы начнут оказывать помощь пациентам с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Продолжаем перепрофилировать медицинские учреждения под ковидных пациентов. Следим за развитием ситуации. В ближайшее время перепрофилирован будет терапевтический филиал больницы скорой медицинской помощи, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Также планируем перепрофилировать наш кардиологический диспансер, который в первую и вторую волну оказывал помощь пациентам с коронавирусом. Всё зависит от ситуации.
Вчера пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной