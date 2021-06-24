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В Новосибирске еще из двух больниц хотят сделать ковидные госпитали

Заболеваемость ковидом в регионе растет

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Сейчас в регионе почти четыре тысячи коек предназначены для коронавирусных пациентов

Сейчас в регионе почти четыре тысячи коек предназначены для коронавирусных пациентов

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В Новосибирске еще две больницы начнут оказывать помощь пациентам с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Продолжаем перепрофилировать медицинские учреждения под ковидных пациентов. Следим за развитием ситуации. В ближайшее время перепрофилирован будет терапевтический филиал больницы скорой медицинской помощи, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Также планируем перепрофилировать наш кардиологический диспансер, который в первую и вторую волну оказывал помощь пациентам с коронавирусом. Всё зависит от ситуации.

Вчера пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово. Также и детскую городскую больницу № 6 перепрофилируют под ковидный госпиталь для детей.

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COVID-19коронавирускоронавирус в Новосибирске
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