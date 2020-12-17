«Реаниматолог сообщил самую ужасную в жизни весть». У сибирячки умерла мама, но объяснений от больницы она не добилась

В последующие дни Елена жаловалась дочери, что ее лечащего врача нет на месте, что к соседней койке врачи подходят постоянно, а про нее все забыли, что при температуре 38,7 медсестра записывает 38, ссылаясь на то, что долго держали градусник.



— В справочной один раз в день мне сообщали данные по маме, и каждый день они были относительно нормальными: состояние — стабильно тяжелое, а потом даже было средней тяжести. И температуру обычно сообщали нормальную, утреннюю, уже сбитую «Парацетамолом». А про обновление данных доходило до крайностей. Менеджер говорила, что их обновляют два раза в день, но по факту только один и в неизвестное время: приходилось звонить каждый час, и ничего нового.



«Даже после смерти мамы бардак в больнице продолжился»



18 ноября, по словам Надежды, мама ее немного обнадежила, сказав, что ее переводят в НИИТО, а туда переводят только тех, кому стало чуть лучше. Но Елене измерили сатурацию и никуда не перевели, потому что она была невысокой. В реанимацию ее по-прежнему тоже не переводили, хотя осматривали:



— 20 ноября поздно вечером мама на удивление часто звонила, жаловалась, что у нее вся вода закончилась и ей приходится пить из-под крана. Днем 21 ноября мама позвонила со словами: «Не приезжай, скорее всего, меня переведут в реанимацию, а там передачки не принимают». Через пару часов данные в справочной обновились: я узнала, что маму опять никуда не переводят, и помчалась передавать воду. Потом мне ее вернули со всеми вещами в так и не распечатанном пакете: мама так и не успела попить моей воды. В тот же вечер мама уже не брала трубку, я надеялась, что она спит или что ее перевели в реанимацию. Но предчувствие было дурным. В 07:24 утра 22 ноября мне позвонил реаниматолог и сообщил самую ужасную в моей жизни весть… И даже после смерти мамы бардак в данной больнице продолжился.



Надежда рассказывает, что патологоанатом в СОМЦ ФМБА приходящий — работает не все дни и только после 18:00:

— Он всё сделал, но не смог написать справку о смерти, так как ФМБА вдобавок ко всему потеряли паспорт моей мамы, который в обязательном порядке забрали у меня, когда мама поступила к ним. Два дня они искали паспорт. Из-за их возмутительных действий пришлось перенести похороны на два дня. Патологоанатом, отдававший нам справку, сказал лишь, что ИВЛ ее бы уже не спасла, так как легкие были полностью мертвы. Маму до последнего дня перед смертью так и не перевели в реанимацию. Ее просто 14 ноября по непонятным причинам, без всяких улучшений (с ее слов) перевели в обычную палату, где она неделю, до самой смерти, мучилась, задыхаясь от кашля, с очень низкой сатурацией и высокой температурой.

У Надежды остались вопросы и к первой бригаде скорой помощи, и к участковому врачу, которые не приняли решения о срочной госпитализации, и к реаниматологу с лечащим врачом, которые решили перевести маму в обычную палату из реанимации, и к больнице ФМБА в целом.

— Почему первая бригада скорой не забрала маму в больницу? Почему врач из поликлиники пришел без пульсоксиметра и не посоветовал срочно вызывать скорую? Почему в СОМЦ ФМБА маму не сразу увезли в реанимацию, а только на следующий день? Почему ее перевели из реанимации в обычную палату без всяких улучшений? Почему в последние четыре дня жизни анестезиолог с реаниматологом осматривали ее, но так и не перевели на ИВЛ? Почему в этой больнице узнать о состоянии тяжелобольного человека можно только по телефону справочной один раз в сутки и информация не всегда достоверная, обновленная? Почему родственникам не дают никаких телефонов — ни ординаторских, ни врачей? Почему люди, поступившие по скорой помощи, соседствуют, по-видимому, с больными, которым оказывается платное лечение, и это держится в тайне? Почему в коронавирусной больнице нет своего патологоанатома? Как больница может просто так потерять паспорт больного и из-за этого так затянуть оформление справки о смерти? — задает вопросы Надежда Аристова.