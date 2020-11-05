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В новосибирском стационаре начали лечить пациентов с коронавирусом — цены доходят до 32 тысяч в день

За деньги можно попасть в ковидный госпиталь даже с легкой формой болезни

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Так, судя по данным сайта, выглядит один из видов палат: за более комфортные условия можно доплатить&nbsp;

Так, судя по данным сайта, выглядит один из видов палат: за более комфортные условия можно доплатить 

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В Новосибирске начали лечить пациентов с ковидом за 32 тысячи в день

В Новосибирске начали платно лечить пациентов с коронавирусом — свой прайс опубликовал Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА). В зависимости от течения заболевания цена за день лечения варьируется от 17 до 32 тысяч рублей в день без учета реанимации.

О том, что СОМЦ ФМБА будет бесплатно принимать пациентов с коронавирусом, стало известно в конце октября. Ковидный госпиталь заработал в ноябре, после этого также начал действовать прайс на платные услуги.

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В СОМЦ ФМБА операторы рассказывают звонящим, как попасть в стационар платно:

— На момент обращения у вас должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если есть, то можно без всяких тестов и снимков к нам попасть. Вы сначала приезжаете в приемный покой, там вам устанавливают степень тяжести.

При легком течении заболевания госпитализация возможна только платно, сутки пребывания при легкой форме обойдутся в 17 тысяч рублей (все цены указаны без учета реанимации). В цену войдет наблюдение, трехразовое питание, лекарственные препараты, расходные материалы и диагностика, за исключением теста на коронавирус методом ПЦР и КТ органов грудной клетки. При средней тяжести те же услуги обойдутся в 25 тысяч рублей за сутки.

В самом приемном покое уточнили, что пациентов они не забирают, нужно приезжать своими силами:

— Вы можете приехать, мы сделаем МСКТ: если будут показания к госпитализации, то можете лечь бесплатно, а если показаний нет, но есть признаки пневмонии и вы хотите лечь, то тогда платно. В больницу бесплатно кладутся только тяжелые пациенты, которым требуется кислородная поддержка.

Но при этом на сайте есть и прайс для лечения больных с тяжелой формой болезни — цена за койко-день составляет 32 тысячи рублей.

Также центр предлагает за отдельную плату палаты повышенной комфортности и другие услуги, например, КТ без контраста стоит 7650 рублей. Кроме того, суточное наблюдение реанимационного пациента в отделении анестезиологии и реанимации стоит 9350 рублей.

Журналист НГС направил запрос руководству центра с уточняющими вопросами.

Ранее Минздрав Новосибирской области объяснял, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией происходит только по показаниям (необходимость ИВЛ, кислородной поддержки — это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью). А пациенты с легким течением заболевания и средним, как правило, лечатся дома. Это следует и из методических рекомендаций Минздрава РФ в 9-й версии.

Сегодня мы рассказывали, как определить степень тяжести коронавирусной инфекции, в четырёх картинках.

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