В новосибирском стационаре начали лечить пациентов с коронавирусом — цены доходят до 32 тысяч в день

В Новосибирске начали лечить пациентов с ковидом за 32 тысячи в день
В Новосибирске начали платно лечить пациентов с коронавирусом — свой прайс опубликовал Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА). В зависимости от течения заболевания цена за день лечения варьируется от 17 до
О том, что СОМЦ ФМБА будет бесплатно принимать пациентов с коронавирусом, стало известно в конце октября. Ковидный госпиталь заработал в ноябре, после этого также начал действовать прайс на платные услуги.
В СОМЦ ФМБА операторы рассказывают звонящим, как попасть в стационар платно:
— На момент обращения у вас должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если есть, то можно без всяких тестов и снимков к нам попасть. Вы сначала приезжаете в приемный покой, там вам устанавливают степень тяжести.
При легком течении заболевания госпитализация возможна только платно, сутки пребывания при легкой форме обойдутся в
В самом приемном покое уточнили, что пациентов они не забирают, нужно приезжать своими силами:
— Вы можете приехать, мы сделаем МСКТ: если будут показания к госпитализации, то можете лечь бесплатно, а если показаний нет, но есть признаки пневмонии и вы хотите лечь, то тогда платно. В больницу бесплатно кладутся только тяжелые пациенты, которым требуется кислородная поддержка.
Но при этом на сайте есть и прайс для лечения больных с тяжелой формой болезни — цена за койко-день составляет
Также центр предлагает за отдельную плату палаты повышенной комфортности и другие услуги, например, КТ без контраста стоит
Журналист НГС направил запрос руководству центра с уточняющими вопросами.
Ранее Минздрав Новосибирской области объяснял, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией происходит только по показаниям (необходимость ИВЛ, кислородной поддержки — это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью). А пациенты с легким течением заболевания и средним, как правило, лечатся дома. Это следует и из методических рекомендаций Минздрава РФ в 9-й версии.
Сегодня мы рассказывали, как определить степень тяжести коронавирусной инфекции, в четырёх картинках.