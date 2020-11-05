В новосибирском стационаре начали лечить пациентов с коронавирусом — цены доходят до 32 тысяч в день

В Новосибирске начали платно лечить пациентов с коронавирусом — свой прайс опубликовал Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА). В зависимости от течения заболевания цена за день лечения варьируется от 17 до 32 тысяч рублей в день без учета реанимации.



О том, что СОМЦ ФМБА будет бесплатно принимать пациентов с коронавирусом, стало известно в конце октября. Ковидный госпиталь заработал в ноябре, после этого также начал действовать прайс на платные услуги.