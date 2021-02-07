Скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян. Родные возмущены, что в причинах смерти не указали коронавирус

В Новосибирске скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян
У сибирячки Галины Жуловян в январе 2021 года умер отец: его похоронили в закрытом гробу из-за коронавирусной инфекции, но в свидетельстве о смерти это пока не отражено. У Галины возникло много вопросов по этому поводу, а также к статистике по ковиду, и она хочет, чтобы в справке указали достоверный диагноз. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, что произошло с отцом Галины, как и когда ставят диагнозы и почему коронавирусная инфекция может быть указана среди причин смерти не сразу.
Как профессор умер через
Отца Галины Жуловян — Владимира Жуловяна —
— Я опускаю подробности течения болезни, потому что не имею к врачам претензий. Даже к
Галина Жуловян подтверждает, что в 2019 году у отца был инфаркт, но после стентирования отец успешно восстановился, сохранял активность, совершал длительные пешие прогулки, водил машину и трижды в неделю плавал в бассейне.
— И, если бы не ковид, он бы мог еще не один год жить полноценной жизнью, и именно ковид подкосил его сердце. Патологоанатом перенаправила меня с моим вопросом к главврачу. Главврач несколько удивилась, почему патологоанатом не указала ковид в медицинском свидетельстве о смерти, и предложила дождаться летальной комиссии — это когда у главного патологоанатома комиссионно рассматривают и утверждают все посмертные диагнозы. Я сначала была намерена дождаться этой комиссии, но боюсь, что после комиссии я уже ничего не изменю, — считает Галина Жуловян.
Владимира Жуловяна похоронили в закрытом гробу, на прощании присутствовали лишь самые близкие — это было предписание морга, именно по такому регламенту хоронят только умерших от ковида.
— И это при отсутствии диагноза ковид в документах. Что меня заставляет побороться за достоверность диагноза? Первое — папа бы поборолся. Второе — папа был заслуженный человек, ветеран НГТУ, профессор, член-корреспондент Академии технических наук, основатель научного направления, работал буквально до последнего дня. Однако его коллеги и ученики не смогли отдать ему последний долг по той же причине — закрытый гроб и не более 10 человек на прощании. И последнее: многие подвергают сомнению статистику заболеваемости и смертности по ковиду. И, получается, не без оснований. Фальсифицированная статистика расслабляет людей, многие начинают пренебрегать мерами индивидуальной защиты. Ну что такое
Она намерена добиваться, чтобы папе указали верный диагноз, она считает это своим гражданским долгом.
Что говорит главный врач больницы
Главный врач городской клинической больницы
— Патологоанатомический диагноз в ГБУЗ НСО «ГКБ
Лариса Федина уточнила, что в диагнозе на первое место патологоанатом выставляет непосредственную причину, приведшую к смерти больного. После указывается заболевание, приведшее к развитию осложнений. Сопутствующие заболевания, в случае их наличия, указываются далее.
— В случае новой коронавирусной инфекции при отсутствии документального подтверждения наличия у пациента новой коронавирусной инфекции и явных признаков этой инфекции в макропрепаратах выдается предварительное медицинское заключение о смерти с указанием непосредственной причины смерти. По мере готовности гистологических препаратов (не менее
Она говорит, что коронавирус в значительной мере ухудшает течение большинства хронических заболеваний, приводя к развитию фатальных осложнений, и не всегда является непосредственной причиной смерти:
— При этом захоронение пациентов, умерших от хронических заболеваний и на момент смерти инфицированных
Как добавила Лариса Федина, летальная комиссия по поводу этого пациента еще не состоялась, то есть пока рано говорить об окончательном медицинском свидетельстве о смерти и указанных в нем причинах.
Насколько правдива статистика о коронавирусе
Люди постоянно подвергают сомнению правдивость статистики. Чтобы понять, сколько новосибирцев на самом деле переболело коронавирусом, мы провели опрос читателей НГС. Результаты нельзя назвать точным научным исследованием, но тем не менее цифры получились интересными — посмотрите их в
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