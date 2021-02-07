7 февраля воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске появится конкурент IKEA

Все новости

Все новости

Скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян. Родные возмущены, что в причинах смерти не указали коронавирус

При этом на похороны запретили звать коллег и учеников

11 723
129Обсудить

Поделиться

Галина Жуловян переживает, что с ее отцом Владимиром — уважаемым человеком, профессором НГТУ — не все смогли попрощаться. На похоронах были только близкие и закрытый гроб

Галина Жуловян переживает, что с ее отцом Владимиром — уважаемым человеком, профессором НГТУ — не все смогли попрощаться. На похоронах были только близкие и закрытый гроб

Поделиться

В Новосибирске скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян

У сибирячки Галины Жуловян в январе 2021 года умер отец: его похоронили в закрытом гробу из-за коронавирусной инфекции, но в свидетельстве о смерти это пока не отражено. У Галины возникло много вопросов по этому поводу, а также к статистике по ковиду, и она хочет, чтобы в справке указали достоверный диагноз. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, что произошло с отцом Галины, как и когда ставят диагнозы и почему коронавирусная инфекция может быть указана среди причин смерти не сразу.

Как профессор умер через 18 дней после выписки из больницы

Отца Галины Жуловян — Владимира Жуловяна — 31 декабря госпитализировали в городскую клиническую больницу № 11 с диагнозом «двусторонняя пневмония». Там ему сделали два теста — оба оказались отрицательными. Галина тоже сдала тест — и у нее он был отрицательным. Отца выписали из больницы, назначили лечение, и его наблюдал участковый терапевт, но состояние, по словам Галины, ухудшалось. Тогда женщина вызвала терапевта из платной клиники, который порекомендовал сделать компьютерную томографию и сдать еще один тест на коронавирус. Томография показала 65% поражения легких, а тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

Галина говорит, что отец был здоров и до того, как попал в больницу в конце декабря, чувствовал себя хорошо и ходил в бассейн

Галина говорит, что отец был здоров и до того, как попал в больницу в конце декабря, чувствовал себя хорошо и ходил в бассейн

Поделиться

— Я опускаю подробности течения болезни, потому что не имею к врачам претензий. Даже к 11-й больнице, которая выписала его 5 января в 22 часа, даже не удалив внутривенный катетер. Папа категорически отказался в нее возвращаться. 23 января состояние резко ухудшилось, папа был госпитализирован в 12-ю больницу, где через несколько часов скончался. В больнице папе сделали повторный тест, и он также был положительный. Однако патологоанатом указала причиной смерти ишемическую болезнь сердца. Ковид не указан сопутствующим заболеванием и вообще никак не указан. Я обратилась по телефону к патологоанатому, но не получила внятных объяснений, почему ковид не указан, пусть на пятом месте. Патологоанатом сослалась на перенесенный в 2019 году инфаркт, — возмущается Галина Жуловян.

В выданном документе причинами смерти пока указаны сердечные заболевания

В выданном документе причинами смерти пока указаны сердечные заболевания

Поделиться

Галина Жуловян подтверждает, что в 2019 году у отца был инфаркт, но после стентирования отец успешно восстановился, сохранял активность, совершал длительные пешие прогулки, водил машину и трижды в неделю плавал в бассейне.

— И, если бы не ковид, он бы мог еще не один год жить полноценной жизнью, и именно ковид подкосил его сердце. Патологоанатом перенаправила меня с моим вопросом к главврачу. Главврач несколько удивилась, почему патологоанатом не указала ковид в медицинском свидетельстве о смерти, и предложила дождаться летальной комиссии — это когда у главного патологоанатома комиссионно рассматривают и утверждают все посмертные диагнозы. Я сначала была намерена дождаться этой комиссии, но боюсь, что после комиссии я уже ничего не изменю, — считает Галина Жуловян.

Владимира Жуловяна похоронили в закрытом гробу, на прощании присутствовали лишь самые близкие — это было предписание морга, именно по такому регламенту хоронят только умерших от ковида.

КТ показала изменения в легких по типу матового стекла

КТ показала изменения в легких по типу матового стекла

Поделиться

— И это при отсутствии диагноза ковид в документах. Что меня заставляет побороться за достоверность диагноза? Первое — папа бы поборолся. Второе — папа был заслуженный человек, ветеран НГТУ, профессор, член-корреспондент Академии технических наук, основатель научного направления, работал буквально до последнего дня. Однако его коллеги и ученики не смогли отдать ему последний долг по той же причине — закрытый гроб и не более 10 человек на прощании. И последнее: многие подвергают сомнению статистику заболеваемости и смертности по ковиду. И, получается, не без оснований. Фальсифицированная статистика расслабляет людей, многие начинают пренебрегать мерами индивидуальной защиты. Ну что такое 5–7 умерших в день?! Но это те 5–7, кому в медицинских документах написали про ковид. А скольким, как и папе, указали болезни сердца или почек либо аневризму аорты, — недоумевает Галина.

Она намерена добиваться, чтобы папе указали верный диагноз, она считает это своим гражданским долгом.

Что говорит главный врач больницы № 12

Главный врач городской клинической больницы № 12 Лариса Федина по закону не может говорить о причинах смерти Владимира Жуловяна, потому что эти сведения относятся к врачебной тайне, но в целом она объяснила журналисту НГС, по какому алгоритму действует больница:

— Патологоанатомический диагноз в ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» выставляется на основании проведения патолого-анатомического исследования, которое проводится в два этапа: первый — проведение вскрытия тела умершего и исследования макропрепаратов; второй — гистологическое исследование образцов, взятых из всех органов и тканей.

Сначала тесты не определяли коронавирусную инфекцию у отца Галины, но потом один из них всё же показал ее

Сначала тесты не определяли коронавирусную инфекцию у отца Галины, но потом один из них всё же показал ее

Поделиться

Лариса Федина уточнила, что в диагнозе на первое место патологоанатом выставляет непосредственную причину, приведшую к смерти больного. После указывается заболевание, приведшее к развитию осложнений. Сопутствующие заболевания, в случае их наличия, указываются далее.

— В случае новой коронавирусной инфекции при отсутствии документального подтверждения наличия у пациента новой коронавирусной инфекции и явных признаков этой инфекции в макропрепаратах выдается предварительное медицинское заключение о смерти с указанием непосредственной причины смерти. По мере готовности гистологических препаратов (не менее 10 дней с момента их взятия) и получения документального подтверждения инфицирования пациента ковидом проводится заседание врачебной комиссии с участием главных профильных специалистов Минздрава НСО, которое проводится еженедельно, по результатам которого могут быть внесены изменения в окончательное медицинское свидетельство о смерти, — пояснила главный врач.

Она говорит, что коронавирус в значительной мере ухудшает течение большинства хронических заболеваний, приводя к развитию фатальных осложнений, и не всегда является непосредственной причиной смерти:

— При этом захоронение пациентов, умерших от хронических заболеваний и на момент смерти инфицированных COVID-19, проводится в закрытом гробу с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Формирование статистических данных проводится посредством медицинской информационной системы после внесения в нее окончательного медицинского заключения о смерти.

Как добавила Лариса Федина, летальная комиссия по поводу этого пациента еще не состоялась, то есть пока рано говорить об окончательном медицинском свидетельстве о смерти и указанных в нем причинах.

Насколько правдива статистика о коронавирусе

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Люди постоянно подвергают сомнению правдивость статистики. Чтобы понять, сколько новосибирцев на самом деле переболело коронавирусом, мы провели опрос читателей НГС. Результаты нельзя назвать точным научным исследованием, но тем не менее цифры получились интересными — посмотрите их в 7 картинках.

Журналист НГС посчитала катафалки, изучила справки о смерти и написала, сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

патологоанатомпричины смертисмертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (129)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...