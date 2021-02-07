Скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян. Родные возмущены, что в причинах смерти не указали коронавирус

Галина Жуловян подтверждает, что в 2019 году у отца был инфаркт, но после стентирования отец успешно восстановился, сохранял активность, совершал длительные пешие прогулки, водил машину и трижды в неделю плавал в бассейне.



— И, если бы не ковид, он бы мог еще не один год жить полноценной жизнью, и именно ковид подкосил его сердце. Патологоанатом перенаправила меня с моим вопросом к главврачу. Главврач несколько удивилась, почему патологоанатом не указала ковид в медицинском свидетельстве о смерти, и предложила дождаться летальной комиссии — это когда у главного патологоанатома комиссионно рассматривают и утверждают все посмертные диагнозы. Я сначала была намерена дождаться этой комиссии, но боюсь, что после комиссии я уже ничего не изменю, — считает Галина Жуловян.



Владимира Жуловяна похоронили в закрытом гробу, на прощании присутствовали лишь самые близкие — это было предписание морга, именно по такому регламенту хоронят только умерших от ковида.