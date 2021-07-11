Полиция пригрозила новосибирцам, покупающим липовые сертификаты о вакцинации. Посадят в тюрьму на 2 года

Полиция Новосибирской области распространила сообщение о том, что граждане, покупающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, рискуют попасть под уголовную ответственность по статье 327 УК РФ.

— Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

