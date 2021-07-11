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Полиция пригрозила новосибирцам, покупающим липовые сертификаты о вакцинации. Посадят в тюрьму на 2 года

Полиция будет привлекать покупателей поддельных справок сразу по двум статьям УК

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Сертификаты бывают бумажные и электронные

Сертификаты бывают бумажные и электронные

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Полиция Новосибирской области распространила сообщение о том, что граждане, покупающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, рискуют попасть под уголовную ответственность по статье 327 УК РФ.

— Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Мало того, таких людей могут привлечь еще и по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», поскольку они «ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции». Тут уже наказание — до 2-х лет лишения свободы.

СЮЖЕТ

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Полицейские призывают всех, кто что-либо знает об изготовителях и продавцах поддельных сертификатов сообщать об этом в правоохранительные органы

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске начались проверки по выявлению мест изготовления и сбыта поддельных документов, связанных с ковидом.

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сертификатыкоронавирус
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