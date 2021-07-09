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Новосибирская полиция назвала число проверок из-за продажи сертификатов о вакцинации и поддельных ПЦР-тестов

Также в полиции ищут продавцов поддельных справок, связанных с ковидом

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Сертификаты о вакцинации бывают в бумажном варианте и в электронном — отображаются на «Госуслугах»

Сертификаты о вакцинации бывают в бумажном варианте и в электронном — отображаются на «Госуслугах»

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Новосибирская полиция проводит 9 проверок из-за поддельных сертификатов о вакцинации, справок ПЦР, об антителах и о медотводе. Этим занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Так, сотрудниками полиции выявлено 8 фактов размещения информации в сети интернет о продаже за денежные средства результатов тестов на коронавирус, сертификатов о вакцинации, справок о наличии антител, справок работодателям о временной неспособности вакцинироваться, — ответили в полиции на запрос журналиста НГС.

По этим фактам сейчас проводится проверка.

Кроме того, в полицию обратился человек, который пожаловался на продажу сертификатов о вакцинации, поддельных ПЦР-тестов и справок о наличии антител. По этому факту тоже проводится проверка.

В полиции уточнили, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей:

— Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы, за покупку и хранение дома документа — до 1 года.

СЮЖЕТ

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В целом по статье 327 УК РФ в Новосибирской области в 2019 году было возбуждено 746 дел, в 2020-м — 523, в 2021-м на текущий момент — 223.

Ранее мы писали о том, как устроен черный рынок сертификатов о вакцинации в Новосибирске: журналист НГС провел эксперимент и попытался купить такой документ.

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