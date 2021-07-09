Новосибирская полиция назвала число проверок из-за продажи сертификатов о вакцинации и поддельных ПЦР-тестов

Новосибирская полиция проводит 9 проверок из-за поддельных сертификатов о вакцинации, справок ПЦР, об антителах и о медотводе. Этим занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.
— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции
По этим фактам сейчас проводится проверка.
Кроме того, в полицию обратился человек, который пожаловался на продажу сертификатов о вакцинации, поддельных ПЦР-тестов и справок о наличии антител. По этому факту тоже проводится проверка.
В полиции уточнили, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей:
— Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от
За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы, за покупку и хранение дома документа — до 1 года.
В целом по статье 327 УК РФ в Новосибирской области в 2019 году было возбуждено 746 дел, в 2020-м — 523, в 2021-м на текущий момент — 223.
Ранее мы писали о том, как устроен черный рынок сертификатов о вакцинации в Новосибирске: журналист НГС провел эксперимент и попытался купить такой документ.