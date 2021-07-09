Новосибирская полиция назвала число проверок из-за продажи сертификатов о вакцинации и поддельных ПЦР-тестов

Новосибирская полиция проводит 9 проверок из-за поддельных сертификатов о вакцинации, справок ПЦР, об антителах и о медотводе. Этим занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.



— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 . Так, сотрудниками полиции выявлено 8 фактов размещения информации в сети интернет о продаже за денежные средства результатов тестов на коронавирус, сертификатов о вакцинации, справок о наличии антител, справок работодателям о временной неспособности вакцинироваться, — ответили в полиции на запрос журналиста НГС.