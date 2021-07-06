Эксперимент: как журналист НГС покупала поддельный прививочный сертификат и что из этого вышло

НГС изучил, как устроен черный рынок сертификатов о вакцинации в Новосибирске
Официально в Новосибирской области пока не ввели обязательную вакцинацию против коронавируса, но некоторые работодатели уже начали увольнять непривитых сотрудников или угрожать этим. Кроме того, без сертификатов о вакцинации теперь не пускают в некоторые регионы страны и в ряд других стран. И даже в московские кафе и рестораны! Поэтому люди пытаются найти какие-то выходы. Например, покупают поддельный сертификат о вакцинации против ковида. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко под видом покупателя связалась с продавцами и узнала, сколько стоит сертификат и как его купить, и узнала у юристов, чем грозит использование подделок.
Внимание! Редакция НГС обращает внимание на то, что использование поддельных документов незаконно!
Что предлагают продавцы
Пожалуй, больше всего продавцов используют Telegram, хотя некоторые из них могут самостоятельно добавиться к вам в друзья в соцсетях, например во «ВКонтакте». Но, видимо, такие аккаунты мониторятся, потому что во время подготовки материала два таких продавца стали недоступны для связи — их удалили.
Стандартно продавцы хотят от покупателя следующую информацию: город, ФИО, дату рождения, паспортные данные текстом или фотографией, номер полиса и место регистрации. У кого-то список меньше, у кого-то — больше.
Получают поддельный сертификат так: данные о вакцинации можно просто увидеть в личном кабинете «Госуслуг» и скачать сертификат, когда он там появится, а можно получить бумажную версию по почте, курьером, с помощью такси. Кто-то делает всё за 3–4 часа (потому что есть представители в Новосибирске), а кто-то — за несколько дней.
Цены, которые дилеры озвучивали журналисту НГС, колеблются от 2800 до 5800, при этом один из продавцов обещал скорое повышение (все переписки имеются в распоряжении редакции).
Кто-то из них предлагает сделать сертификат, в котором будет указана поликлиника, к которой прикреплен пациент, кто-то — просто поликлинику нужного города, а кто-то, несмотря на нахождение покупателя в Новосибирске, предлагает московскую клинику. Некоторые продавцы просят 1000 рублей сверху, если вам нужна поликлиника именно вашего города, а не какого-то другого.
Например, один продавец в Telegram сообщил журналисту НГС, который представился потенциальным покупателем, что они могут сделать вакцинацию задним числом, причем обе прививки. Сертификат стоит 5800 рублей.
Другой продавец в Telegram обещал за 3500 рублей не только сертификат с внесением в «Госуслуги», но и QR-код. Правда, доставка оплачивается отдельно.
С еще одним продавцом журналист НГС переписывался в соцсети «ВКонтакте», он был из Новосибирска. Сертификат стоил 2800 рублей, а если брать не один, а для пятерых, то стоимость еще ниже — 1800. Возможна «постановка» любой из трех вакцин, заранее точно знать, какая именно, нельзя, но в целом можно договориться, если нужна какая-то конкретная.
Кроме справок о вакцинации, в подобных чатах можно купить и отрицательный результат ПЦР — либо с внесением в базу клиники, либо без (первое дороже). В среднем такая справка стоит от 700 до 1500 рублей.
Опыт покупателей
Житель Санкт-Петербурга Евгений (имя изменено) воспользовался услугой одного из продавцов в Telegram-чате и купил сертификат: чтобы вакцинация была не в Москве, а в его городе, он доплатил 1000 рублей. В целом сертификат обошелся ему в 4500 рублей.
— Какие проблемы? Я сразу его проверил: в «Госуслугах» отобразился. Всё как надо сканится.
Жительница Новосибирска Елена (имя изменено) тоже приобрела сертификат, но не в чате, а через знакомого медработника, которая делает так только для надежных людей. Для Елены все было бесплатно, но вообще цена за сертификат — 3 тысячи рублей:
— Я решила купить сертификат, потому что вакцина еще не исследована достаточно, не прошло еще лет 10 хотя бы, а лучше 20. К тому же с моими близкими знакомыми происходили печальные случаи, связанные с вакцинацией. Это можно назвать случайностью, как и сам ковид, но всё же такие есть. Если бы это не происходило с моими знакомыми, я бы тоже относилась к этому как к сплетням. Мне сертификат обошелся бесплатно — в благодарность от хорошего доктора. Сама эта доктор честно призналась, что не ставила себе вакцину, а так же вылила в унитаз.
Процедура, по словам Елены, простая: принимаются все необходимые документы — паспорт, полис, СНИЛС, — и подписывается договор о добровольном вакцинировании, заполняется анкета.
Сначала Елена увидела на «Госуслугах» информацию о первой вакцине, а через три недели, как положено, появилась вторая. Пару раз она заполнила дневник наблюдений на «Госуслугах». После второй вакцины у нее уже отобразился сертификат.
— Я не агитирую ни прививаться, ни не прививаться. Я считаю, что законодатель ставит нас в такие добровольно-принудительные рамки, что люди делают все возможное, чтобы всё-таки принимать это решение осознанно, самостоятельно, — уточнила Елена.
Еще один сибиряк рассказал, что в курсе расценок: в Сибири сертификат стоит 8 тысяч рублей, на юге, например в Азове, — 10 тысяч, в Московской области сейчас цена равняется 20 тысячам рублей. Вакцины могут быть разными, но многих интересует именно «Спутник V».
Почему поддельные сертификаты хотят покупать
В Новосибирске немало людей, которые не хотят ставить вакцину: одни говорят, что если их заставят, то придется все же сделать прививку; другие — что будут отстаивать свои права даже через суд. Есть еще и те, кто не хочет ставить вакцину временно, например, из-за планирования беременности или по другим медицинским противопоказаниям. Среди этих людей есть те, кто не думает о покупке сертификата, потому что это незаконно, и те, кто готов купить его, если придется по тем или иным причинам.
Например, Светлана (имя изменено) не хочет ставить вакцину себе и не даст поставить ее своим детям:
— Зачем ставить то, в чем не уверен, да и не знаешь, для чего она?! Испытания не закончены: крысы дохнут, люди мрут, даже те, кто поставил. А осложнения?! Не, спасибо. Я жить хочу, нам еще детей поднимать. А поболеть я и без вакцины могу — с осложнениями и без. Я буду отстаивать свои права по Конституции — все прививки добровольные. За это не увольняют.
Светлана считает, что чем больше людей будут защищать свои права на выбор, тем меньше будет случаев увольнения и подобных угроз. Сама она сейчас болеет ОРВИ или, возможно, коронавирусом и считает, что проблема не в том, что люди не вакцинируются, как говорят, а в другом:
— Меня больше волнует медицина: докторов не дождешься, в больницу с температурой на пушечный выстрел не пускают, «красная» зона — в очереди умрешь. По назначению лекарств тоже скупо, а я загибалась от головной боли и температуры шесть дней.
Читательница София (имя изменено) замечает, что она не ярый антипрививочник, но вакцину не будет ставить еще пару лет — по медицинским показаниям. Если требования ужесточатся, то, по ее словам, без каких-либо общественных мест она обойдется, поэтому пока покупать сертификат не будет.
Сибирячка Марина (имя изменено) тоже не будет ставить прививку от коронавируса, потому что, по ее мнению, вакцины не проверены:
— Если и буду, то минимум через года два. Я не хочу быть подопытным кроликом. Если будут совсем ужесточены законы, грубо говоря, будут на улице людей ловить, то я буду искать способы купить сертификат.
Что будет, если вас поймают с подделкой
Директор юридического центра «Егоров и партнеры» Сергей Егоров подчеркивает, что ситуация непростая:
— Если мне дают поддельные документы и я не знаю об этом, то состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»), нет. В ситуации с сертификатами о вакцинации иначе: человек осознает, что для его получения нужно сначала поставить прививку в медучреждении. Когда человек видит объявление, что ему все сделают за деньги, без похода в больницу, то по большому счету он становится соучастником того, кто продает сертификаты.
Где берет сертификаты человек, который занимается их продажей, тоже вопрос, говорит Сергей. Он видел объявления, где обещают, помимо сертификата, запись в реестре вакцинированных и на «Госуслугах». Якобы человек там был, сделал прививку, а эту дозу вакцины куда-то должны утилизировать.
— Получается, что медперсонал тоже причастен к этой преступной схеме. В зависимости от должности можно говорить о должностных преступлениях: если, например, это ответственный за хранение вакцин на складе, то он может считаться лицом, который использовал свое служебное положение, если медсестра, то вряд ли будет должностное преступление. Если человек купил такой сертификат, то он будет нести ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ. Учитывая тяжесть преступления, исходя из сложившейся судебной практики, вероятнее всего, наказание будет не связанным с лишением свободы. В теории закон допускает лишение свободы, — отмечает Сергей Егоров.
Как юрист он заинтересовался, квалифицируют ли подделку сертификатов о вакцинации как мошенничество, и посмотрел статистику за прошлую неделю по Москве: МВД отчитывалось, что возбудили около 20 дел по статье 327 и одно — по мошенничеству.
— Лично мне не совсем понятно, в чем мошенничество: покупатель отдает деньги, он не мошенник. Тот, кто деньги берет, этого покупателя не обманывает. Эта их совместная деятельность может причинять вред интересам государства. Возможно, будет иной состав преступления. Я думаю, каждое дело будет индивидуальным и сложно будет привлечь медицинских сотрудников. Если говорим о покупателе и продавце, то у первого будет хранение и использование поддельных документов, а у второго — сбыт, — поясняет Сергей Егоров.
Привлечь человека за использование поддельных документов, по словам юриста, можно будет тогда, когда он покажет такой сертификат, например, если полетит куда-то. Такого человека задержат в аэропорту и будут разбираться, почему у него поддельный документ. А пока он его не использует, привлечь к ответственности можно за хранение. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов могут сделать контрольную закупку и тогда узнают о поддельных сертификатах.
— В прошлом году появилась новая статья, связанная с нарушением правил режима повышенной готовности в пандемию. Там есть правила, которые привели к каким-то тяжким последствиям. Если рассуждать более широко, то действия этих врачей и продавцов сертификатов могут попадать под этот состав, если, например, человек на самом деле болеет коронавирусом и заразит кого-то, кто потом умрет. Только если это как-то увяжут с поддельными сертификатами, — рассуждает юрист.
Еще, по мнению Сергея Егорова, сейчас интересная ситуация с QR-кодами:
— Например, сенатор Клишас сказал, что использование поддельных QR-кодов тоже будет [проходить] по 327-й статье с лишением свободы до одного года. Но такой код — это не официальный документ, поэтому не попадает под эту статью. Но тем не менее люди такого ранга делают подобные заявления.
Поддельные ПЦР-тесты проверить, по словам специалиста, будет сложно, и вряд ли кому-то это нужно: кафе, рестораны, отели хотят заработать, перед каждым полиция стоять не будет. Но полиции могут поставить задачу по QR-кодам или ПЦР, и она будет устраивать рейды, как по выходным — «Нетрезвый водитель».
— Сейчас убеждают, насколько важна вакцинация, поэтому первые приговоры будут делать жестче, чтобы неповадно было, и рассказывать об этом в СМИ. В основном по этой статье дают условный срок, должно быть много отягчающих обстоятельств, а воры-рецидивисты не будут, скорее всего, заморачиваться справками. Это, вероятно, будут делать люди, у которых есть деньги на отпуск, а соответственно, и на сертификат, — подытожил Сергей Егоров.
Адвокат Видана Ширшова замечает, что в настоящий момент не наработана практика, связанная с использованием поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, но мнения адвокатов и юристов сходятся в том, что это подпадает под статью 327 УК РФ. Так же и с результатом теста ПЦР.
— Если эту поддельную справку о вакцинации или об отрицательном результате ПЦР-теста человек использует в каких-то официальных целях, например при пересечении государственной границы, то он будет привлечен к ответственности по статье 327 УК РФ. Это преступление небольшой тяжести, наказание небольшое, но тем не менее это преступление. Конечно, правоохранительным органам нужно будет установить тех лиц, которые изготавливают эти документы. А в отношении покупателя необходимо будет доказать умысел, что человек понимал, что использует заведомо подложный документ, — считает адвокат.
Видана Ширшова говорит, что в Новосибирской области пока по таким делам практики нет. Журналист НГС отправил запрос о поддельных прививочных сертификатах в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС сказали, что с этим вопросом лучше обратиться в правоохранительные органы, и отметили, что Минздрав, разумеется, считает недопустимой подделку сертификатов о вакцинации.
Ранее мы рассказывали, есть ли у новосибирцев право выбрать вакцину.