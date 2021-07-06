Эксперимент: как журналист НГС покупала поддельный прививочный сертификат и что из этого вышло

Опыт покупателей



Житель Санкт-Петербурга Евгений (имя изменено) воспользовался услугой одного из продавцов в Telegram-чате и купил сертификат: чтобы вакцинация была не в Москве, а в его городе, он доплатил 1000 рублей. В целом сертификат обошелся ему в 4500 рублей.



— Какие проблемы? Я сразу его проверил: в «Госуслугах» отобразился. Всё как надо сканится.



Жительница Новосибирска Елена (имя изменено) тоже приобрела сертификат, но не в чате, а через знакомого медработника, которая делает так только для надежных людей. Для Елены все было бесплатно, но вообще цена за сертификат — 3 тысячи рублей:



— Я решила купить сертификат, потому что вакцина еще не исследована достаточно, не прошло еще лет 10 хотя бы, а лучше 20. К тому же с моими близкими знакомыми происходили печальные случаи, связанные с вакцинацией. Это можно назвать случайностью, как и сам ковид, но всё же такие есть. Если бы это не происходило с моими знакомыми, я бы тоже относилась к этому как к сплетням. Мне сертификат обошелся бесплатно — в благодарность от хорошего доктора. Сама эта доктор честно призналась, что не ставила себе вакцину, а так же вылила в унитаз.