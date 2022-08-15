«Все возмущаются, но покупают»: родители школьников заявили о навязывании формы SAMM и «Непоседы» по диким ценам
В редакцию НГС поступили десятки жалоб
Начинается самая жаркая пора для родителей школьников — подготовка к учебному году. В первую очередь необходимо приобрести одежду. Дети быстро растут, особенно летом. Многие родители заявляют, что в школах на них давят и требуют покупать форму только у конкретных производителей. Чаще всего в жалобах фигурируют такие компании, как SAMM и «Непоседа». Сколько просят за юбку и брюки и могут ли ребенка не пустить в школу в обычной одежде — разбиралась корреспондент НГС.
«На свой страх купили юбку, похожей расцветки»
На настоятельные рекомендации и советы о покупке школьной формы именно у SAMM пожаловались родители школы
— Принуждают покупать форму фирмы SAMM. Одна только юбка для девочки стоит 3600 рублей! Когда пошли в первый класс, покупали весь комплект: юбка, жилетка, галстук, шеврон школы. Это парадная форма, одинаковая у всего класса, обязательная. На повседневную форму есть послабление, можно купить что-то другое, но обязательно в определенных цветах. У нас это темно-синий. То есть серую юбку, например, носить нельзя, — сетует читательница НГС Ольга. — Сейчас на свой страх купили юбку похожей расцветки, вдвое дешевле, чем в SAMM. Если у ребенка из-за этого будут неприятности, придется ругаться с администрацией школы. Парадную обязательную форму купили все, хоть между собой и обсуждали, что это очень дорого и незаконно.
Все родители жалуются на дороговизну формы у SAMM, утверждая, что в других магазинах вещи можно купить в два-три раза дешевле.
— Стоит очень дорого, например, сейчас нужно купить поло за 2000 рублей. Раньше был сарафан за 3000 рублей. В августе покупаю форму, а сарафан уже 5000 рублей стоит, — недовольна читательница НГС Кристина. — Это, конечно, очень красиво, я не против формы. Но у этой фирмы она неоправданно дорогая! Все возмущаются, конечно, но покупают.
Все настоятельные рекомендации, по словам родителям, им проговаривают устно на собраниях. Угроз прямых никто не высказывает, но отказаться от дорогостоящей покупки почти никто не решается или делает это без громких заявлений и споров.
— Ощущения, что на школу давят, что ли, этим, — отмечает жительница Новосибирска Илона. — На сайте висит объявление с фото о том, какую нужно покупать форму, на собрании четко озвучили это снова. 2790 рублей стоит жилетка с шевроном. Отдельно шеврон в школе купить нельзя, в магазине тоже нельзя, только вместе с жилеткой. Продавали бы шевроны в школе, у родителей было бы больше выбора, где покупать.
Прожиточный минимум взрослого человека в Новосибирской области в месяц в 2022 году —
«По отзывам эти хваленые брюки через месяц-два катышками делаются»
Второй по численности жалоб стал магазин «Непоседа». На принуждение покупки именно здесь пожаловались родители лицея
— Жилет — 1700 рублей. Должен быть у всех детей с 1 по 11 класс. Заказала, естественно. Теперь нужен красный галстук за 600 рублей. Праздничный. Обязательно тоже этой фирмы, чтоб у всех одинаковый. Не покупала, но, по рассказам других мам из нашего лицея, без него детей не пускают на праздники. Брюки для мальчика — 2800. Заказала с психу, теперь чувствую, надо возвращать. Можно купить не хуже за 1000 рублей, — возмущена читательница НГС Анна. — По отзывам эти хваленые брюки через месяц-два катышками делаются. Давят на то, что при коллективном общешкольном заказе цена дешевле, чем у них в магазине на 300–500 рублей. Хочешь не хочешь — приходится покупать.
Недовольна ценами в магазине и мама школьника Ольга.
— У нас новая школа и тоже «Непоседа» — все классы. Возмущает, что жилетка стоит 2200 рублей, и это со скидкой, бабочка — 600 рублей. В «Детском мире» прохожая жилетка — 800 рублей, но у нас своя расцветка, — отметила читательница. — Мы купили жилетку и бант, он тоже обязателен. Я вообще не против формы. И пусть она будет определенной фирмы, но по адекватной цене.
Что известно о компаниях
Фирма SAMM не раз попадала в поле зрения СМИ. Родители на протяжении долгих лет жалуются в редакцию на принуждение со стороны школ в покупке именно этой формы. Компания была создана в 2015 году. Директор и учредитель, по данным сервиса «Контур.Фокус», — Марина Витасовна Семашко. Также ей принадлежит компания ООО «ФАБРИКА САММ.ПРО» с выручкой за прошлый год в 12,3 миллиона рублей и чистой прибылью в 304 тысячи рублей.
ООО «САММ» — прибыльное предприятие, хоть и фигурирует как микропредприятие с семью сотрудниками. Выручка за 2021 год составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль — 2,2 миллиона рублей.
В 2015 году Роспотребнадзор НСО подавал иск к «САММ» из-за ненадлежащего качества товаров. Ведомство обнаружило нарушения во время внеплановой проверки. Продукция «не соответствовала гигиеническим нормативам» — это подтвердили лабораторные исследования.
— Представленный образец продукции — сарафан для девочки — не соответствует по показателю гигроскопичность (подкладка) — результат 0,7%, допустимый уровень — не менее 7%. Продукция приобретена по товарной накладной ООО «КАРГО-11», 128 штук, реализуется потребителям, что создает угрозу причинения вреда здоровью человека, — говорится в тексте решения Арбитражного суда НСО за 21 марта 2016 года.
Компания получила штраф в
Сама фирма «САММ» в 2015 году подавала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ОАО «Синар» и «Ведомостям Законодательного собрания Новосибирской области». Это произошло после того, как бывший глава «Синара» Алексей Елезов заявил, что жилеты SAMM выглядят «безобразно». Цитату напечатали в газете Заксобрания. Суд принял исковое заявление и рассматривал его больше семи месяцев, после чего отказал в иске.
Бренд «Непоседа-Сити» принадлежит компании ООО «Сибирь-Контракт». По данным «Контур.Фокус», выручка за 2021 год составила 62 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона рублей. Директор и учредитель — Карасев Лев Анатольевич. Он связан еще с 6 организациями, которые также торгуют одеждой.
Редакция НГС обратилась за комментариями в компании SAMM и «Непоседа», а также в мэрию Новосибирска с просьбой разъяснить ситуацию с принуждением родителей к покупке определенной формы.
Что говорят в мэрии
В Департаменте образования мэрии Новосибирска уверяют — родителей никто не принуждает.
— В общеобразовательных организациях, указанных в запросе, была организована работа по приглашению представителей разных фирм — производителей школьной одежды с организацией показа моделей. Перечень швейных предприятий был рассмотрен на Советах учреждений и предложен родительской общественности в качестве рекомендаций. Решение о приобретении школьной одежды у конкретного производителя не принималось, — ответили на запрос корреспондента НГС в ведомстве.
Новосибирские школы, по данным ведомства, сотрудничают со многими фирмами: «САММ», «Непоседа», «Диана», «Синар», «Колибри», «Шанс», «Апрель» и другие. Родители обязаны соблюдать правила, которые приняла школа, в том числе и о деловом стиле в одежде детей.
— Родители (законные представители) обучающихся имеют право приобрести одежду коллективно или самостоятельно в любом магазине и по устраивающей их цене, а также заказать одежду в любой фирме-изготовителе. Важно, чтобы выбранная одежда соответствовала деловому стилю и единым требованиям, установленным в общеобразовательном учреждении. Обучающиеся не отстраняются от занятий в случае, если их внешний вид не соответствует требованиям, предъявляемым образовательной организацией, — заверили в департаменте образования.
Выгонят ли ребенка без формы из школы
В Министерстве образования Новосибирской области неоднократно сообщали — незаконно принуждать покупать родителей форму у определенного производителя.
— Когда мы говорим об образовательном процессе вообще, то строгий стиль одежды — это нормально. Что касается школьной формы, то закон четко говорит, что никто не может заставлять покупать родителей школьную форму, тем более в конкретной фирме. Если есть такое конкретное требование от директора или администрации школ, то нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство, — заявил министр образования НСО Сергей Федорчук.
Школа имеет право сделать ношение формы обязательным. Это должен быть прописано в уставе. При этом, как отметил юрист Константин Зиновьев, ребенку не могут запретить приходить в школу, если его одежда не соответствует этим правилам.
— За явку в школу без формы школьник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Согласно «Закону об образовании», мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, выговор, отчисление из школы. Однако взыскания не могут быть наложены на школьников 1–4-х классов, — объяснил юрист.
Отчисление — крайняя мера, которая не может быть применена к ребенку до 15 лет.
— Не пускать ребенка в школу без формы также нельзя, поскольку это нарушает его конституционное право на образование, — добавил специалист.
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