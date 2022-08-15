«Все возмущаются, но покупают»: родители школьников заявили о навязывании формы SAMM и «Непоседы» по диким ценам

На настоятельные рекомендации и советы о покупке школьной формы именно у SAMM пожаловались родители школы № 23 , 11, 49, 168, 196, 215, 115, лицея «Горностай», лицея № 28 . Все имена собеседниц в публикации изменены по их просьбе. Женщины опасаются травли детей в школах после того, как они расскажут о принуждениях.

— Принуждают покупать форму фирмы SAMM. Одна только юбка для девочки стоит 3600 рублей! Когда пошли в первый класс, покупали весь комплект: юбка, жилетка, галстук, шеврон школы. Это парадная форма, одинаковая у всего класса, обязательная. На повседневную форму есть послабление, можно купить что-то другое, но обязательно в определенных цветах. У нас это темно-синий. То есть серую юбку, например, носить нельзя, — сетует читательница НГС Ольга. — Сейчас на свой страх купили юбку похожей расцветки, вдвое дешевле, чем в SAMM. Если у ребенка из-за этого будут неприятности, придется ругаться с администрацией школы. Парадную обязательную форму купили все, хоть между собой и обсуждали, что это очень дорого и незаконно.