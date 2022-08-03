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Рюкзак за 1560 рублей: в «Авито» посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске

Оказывается, собрать в школу девочку дешевле, чем мальчика

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Школьная форма обязательна почти во всех школах Новосибирска

Школьная форма обязательна почти во всех школах Новосибирска

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Эксперты сайта объявлений «Авито» посчитали, во сколько обойдутся сборы в первый класс в Новосибирске. Как выяснилось, товары для девочек в среднем стоят дешевле, чем для мальчиков.

Комплект школьной формы на «Авито» в Новосибирске обойдется примерно в 1090 рублей для мальчика и для девочки. Спортивная форма для мальчика — 1050 рублей, для девочки — 800 рублей. Сменная обувь для школьницы стоит 390 рублей, для школьника — 490 рублей.

Основные товары для учебы также пользуются спросом. В среднем, школьный пенал обойдется в 430 рублей, тетради — в 200 рублей. За буквари и книги придется отдать около 770 рублей. Самым дорогим товаром оказался рюкзак.

— В Новосибирске популярность рюкзаков выросла в два раза по сравнению с летом прошлого года. Средняя стоимость товара составила 1560 рублей, — сообщил Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в «Авито».

В целом товары к школе, которые включают в себя одежду и школьные принадлежности, в среднем обойдутся для мальчика в 5580 рублей, для девочек — в 5240 рублей.

В Новосибирске 1 августа открылась первая школьная ярмарка на площади Карла Маркса. Она будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00.

Читайте, как журналист НГС сходила в три популярных магазина, Fix Price, «Ленту» и «Ашан», и посмотрела, что и за сколько там продается для школы.

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