Рюкзак за 1560 рублей: в «Авито» посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске

Эксперты сайта объявлений «Авито» посчитали, во сколько обойдутся сборы в первый класс в Новосибирске. Как выяснилось, товары для девочек в среднем стоят дешевле, чем для мальчиков.



Комплект школьной формы на «Авито» в Новосибирске обойдется примерно в 1090 рублей для мальчика и для девочки. Спортивная форма для мальчика — 1050 рублей, для девочки — 800 рублей. Сменная обувь для школьницы стоит 390 рублей, для школьника — 490 рублей.