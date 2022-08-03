Рюкзак за 1560 рублей: в «Авито» посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске
Оказывается, собрать в школу девочку дешевле, чем мальчика
Эксперты сайта объявлений «Авито» посчитали, во сколько обойдутся сборы в первый класс в Новосибирске. Как выяснилось, товары для девочек в среднем стоят дешевле, чем для мальчиков.
Комплект школьной формы на «Авито» в Новосибирске обойдется примерно в 1090 рублей для мальчика и для девочки. Спортивная форма для мальчика — 1050 рублей, для девочки — 800 рублей. Сменная обувь для школьницы стоит 390 рублей, для школьника — 490 рублей.
Основные товары для учебы также пользуются спросом. В среднем, школьный пенал обойдется в 430 рублей, тетради — в 200 рублей. За буквари и книги придется отдать около 770 рублей. Самым дорогим товаром оказался рюкзак.
— В Новосибирске популярность рюкзаков выросла в два раза по сравнению с летом прошлого года. Средняя стоимость товара составила 1560 рублей, — сообщил Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в «Авито».
В целом товары к школе, которые включают в себя одежду и школьные принадлежности, в среднем обойдутся для мальчика в 5580 рублей, для девочек — в 5240 рублей.
В Новосибирске 1 августа открылась первая школьная ярмарка на площади Карла Маркса. Она будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00.
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