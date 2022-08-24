Могут ли школы заставлять родителей покупать форму определенных производителей? Что об этом говорит министр

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что родителям школьников не могут навязывать покупку тетрадей и школьной формы от определенного производителя. Ранее НГС получал жалобы от родителей на то, что их принуждают покупать для детей одежду от конкретных фирм по высоким ценам.

Также читатели задали вопрос о том, нужно ли покупать рабочие тетради за свой счет.