Могут ли школы заставлять родителей покупать форму определенных производителей? Что об этом говорит министр
Сергей Федорчук объяснил, когда личные средства родителей могут привлекать
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что родителям школьников не могут навязывать покупку тетрадей и школьной формы от определенного производителя. Ранее НГС получал жалобы от родителей на то, что их принуждают покупать для детей одежду от конкретных фирм по высоким ценам.
Также читатели задали вопрос о том, нужно ли покупать рабочие тетради за свой счет.
— Если школа заставляет приобретать часть учебно-методического комплекса, которая называется «тетрадь», вы можете этого не делать. А если они говорят о том, что это решение педсовета, тогда они должны купить это за бюджетные деньги. Средств на это выделяется достаточно. Это неправильный подход, если родителей заставляют покупать тетради, — ответил Сергей Федорчук.
Он уточнил, что бывают ситуации, когда педагогический совет решает вести учебный процесс без рабочих тетрадей, а родители считают, что они нужны. Тогда эти пособия могут приобретать за счет личных, а не бюджетных средств.
Сергей Федорчук также напомнил, что родителям не могут навязывать школьную форму от определенных производителей:
— По закону образовательная организация может вводить школьную форму, но это всё делается с согласия родителей. То, что в уставе прописывается строгий стиль одежды — это факт. На мой взгляд, это нормально. В большинстве образовательных организаций нет таких вещей, что кого-то заставляют покупать форму у того или иного производителя. То, что обращения есть, — я согласен, но я бы не сказал, что их массово много. Вопрос в другом. Если такие факты вскрываются, нужно идти к учредителю, в данном случае — в муниципалитет, и этот вопрос отрабатывать, чтобы таких фактов не было.
Глава регионального Минобра ответил и на другие вопросы читателей в эфире НГС. Вы можете почитать об этом в онлайн-трансляции.
Ранее НГС подробно писал о том, что родители сталкиваются с навязыванием школьной формы в новосибирских школах. Иногда такая одежда стоит дороже, чем в среднем на рынке. После нашей публикации прокуратура начала проверку.