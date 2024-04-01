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Толпа родителей пришла в школу записывать детей

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Образование эксклюзив «Мы дежурили всю ночь»: толпа родителей пришла в новосибирскую школу, чтобы записать детей в первый класс

«Мы дежурили всю ночь»: толпа родителей пришла в новосибирскую школу, чтобы записать детей в первый класс

В школе № 217 хотят набрать 8 первых классов

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Родителей принимают комиссии

1 апреля в Кировском районе Новосибирска в школе № 217 собралась очередь для записи детей в первый класс. В очередь родители записывались заранее и утром в холле учреждения собралось больше 200 человек.

— По очереди всю ночь мы дежурили, чтобы не образовалась дублирующая очередь. Такая ситуация появилась, потому что школа одна на много новостроек. На сайте школы появилось объявление, что набирают 200 человек, — рассказала одна из мам в очереди Ольга.

Директор школы рассказала корреспонденту НГС, что до 1 июля будут собирать заявления у всех, кто принадлежит к участку. Директор уточнила, что планируют набрать 8 классов по 25 человек.

— Отказать можем при отсутствии свободных мест. Будет выдан документ родителям и учредитель (мэрия. — Прим. ред.) будет определять, где будут обучаться дети. Возможно, учредитель откроет дополнительные классы в школе или перераспределит в другие школы, — рассказала директор школы.

В школе работают 10 комиссий. Документы принимают в спокойной обстановке. На 8 утра на «Госуслугах» было 280 заявлений. Кто-то из родителей подал документы онлайн и пришел в очередь, кто-то решил подать документы только вживую.

Школа № 217 одна из самых переполненных в Новосибирске. В 2023 году в этой школе было организовано 14 первых классов.

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