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Происшествия подробности «Претензий друг к другу нет»: ученики новосибирской гимназии №1 устроили публичный спарринг — видео с «непонятного мероприятия»

«Претензий друг к другу нет»: ученики новосибирской гимназии №1 устроили публичный спарринг — видео с «непонятного мероприятия»

Парни надели боксерские перчатки на поединок

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Дерущихся поддерживали наблюдатели

В Новосибирске подростки в боксерских перчатках устроили спарринг на улице Романова неподалеку от гимназии №1, чем испугали прохожих. В школе подтвердили, что в на улице встретились ученики гимназии.

Ролик с дружеской драки появился в соцсетях.

— Непонятное мероприятие возле дома №35 на улице Романова, в ходе которого группа людей с флагом Израиля в руках наблюдала за дракой двух парней, — отметили в комментарии к видеозаписи очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На видеозаписи подростки стоят толпой возле гаражей. Двое из них в боксерских перчатках дерутся. Остальные поддерживают дерущихся.

В гимназии об инциденте с учениками в курсе

В гимназии №1 отметили, что на видео попали ученики их учебного заведения. Там добавили, что подростки устроили дружеский спарринг.

— Мы сейчас проводим разбирательство со всей этой ситуацией, всех причастных уже выявили. Это был спортивный спарринг, как говорят ребята, который был самостоятельно ими организован. Флаг, который присутствовал, им один из участников спарринга отражал дань уважения своим корням, он еврей по национальности. Ребята все уже установлены, ни у кого никаких претензий друг к другу нет. Сейчас воспитательные, рабочие моменты проводим, — сообщил корреспонденту НГС социальный педагог гимназии №1 Александр Шевелев.

При этом сообщение об инциденте уже поступило в полицию.

— Сообщение в полицию поступало, зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Ранее НГС писал о том, как двое подростков подрались на улице в Новосибирске. Полиция начала проверку.

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Драка Спарринг Гимназия 1 Новосибирск Подростки
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