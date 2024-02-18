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«Кроме переохлаждения ничего не было»: найденного в мусорном баке ребенка переведут из реанимации

Кроме переохлаждения у младенца ничего не было

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22-летняя подозреваемая арестована

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Младенца, которого нашли в мусорном баке, перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Как рассказывает источник НГС, ребенок находится в областной больнице Новосибирска.

— По сути, кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Вчера, 17 февраля, арестовали 22-летнюю предполагаемую маму ребенка. По версии следствия, днем 16 февраля в мусорном баке на придомовой территории дома на улице 1905 года нашли новорожденного ребенка. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Корреспондент НГС также пообщалась с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел мальчика в мусорном баке. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

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