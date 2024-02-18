«Кроме переохлаждения ничего не было»: найденного в мусорном баке ребенка переведут из реанимации

Младенца, которого нашли в мусорном баке, перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Как рассказывает источник НГС, ребенок находится в областной больнице Новосибирска.
— По сути, кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Вчера, 17 февраля, арестовали 22-летнюю предполагаемую маму ребенка. По версии следствия, днем 16 февраля в мусорном баке на придомовой территории дома на улице 1905 года нашли новорожденного ребенка. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).