«Кроме переохлаждения ничего не было»: найденного в мусорном баке ребенка переведут из реанимации

Корреспондент НГС также пообщалась с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел мальчика в мусорном баке. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.