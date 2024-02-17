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СрочноКак нашли младенца в мусоре — рассказ спасителя
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Несла в руке пакет. Появились кадры, на которых видно мать младенца, найденного в мусорном баке

То, что на кадрах именно 22-летняя девушка, подтвердил источник НГС

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Девушка была одета в черный цвет, на ее ногах - белые кроссовки

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Появились кадры, на которых видно, мать младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске. О том, что на кадрах именно 22-летняя девушка, подтвердил источник НГС.

На видео заметно, что девушка несет что-то тяжелое в руках и направляется в сторону мусорки. Девушка была одета в черную одежду, выделялись только белые кроссовки. Сейчас 22-летнюю мать задержали, ее хотят отправить в СИЗО. По версии следствия, днем 16 февраля в мусорном баке на придомовой территории дома на улице 1905 года нашли новорожденного ребенка. Малыш был завернут в полиэтиленовый пакет.

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Видео: читатель НГС

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Малыш находится в больнице под присмотром медиков.

Как рассказал источник НГС в больнице, рожали найденного малыша, скорее всего, дома, потому что остаток пуповины обрезан криво.

— Ребенок на самостоятельном дыхании, с сильным переохлаждением, прогноз благоприятный. Родился в рубашке, — объяснили НГС.

Журналист также пообщалась с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел мальчика в мусорном баке. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Медики уверены, что малыш родился в рубашке.

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