«Врачи дали имя Иван»: очевидец — о том, что происходило в больнице, куда привезли найденного в мусорке младенца

Девушка объяснила, что сначала врачи скорой помощи привезли ребенка в больницу на улице Вертковской. Врачи залетели в кабинет и сразу сказали, что малыша нашли в мусорном баке с переохлаждением.

— Вижу, как сверточек в пледике в красно-белую клетку лежит на кушетке. Слышала обычный младенческий плач, врачи комментировали, говорили, что ручками трясет, плачет, малыш доношенный, с пуповиной. Врачи сказали, что мужчина Иван нашел малыша, завернутого в два пакета. И врачи ему дали имя Иван в честь спасителя, — рассказала НГС очевидец.