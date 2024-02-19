«Врачи дали имя Иван»: очевидец — о том, что происходило в больнице, куда привезли найденного в мусорке младенца

Малышу, найденному в мусорном баке в Новосибирске, дали имя Иван. Об этом НГС сообщила одна из очевидцев, которая видела, как мальчика осматривали врачи.
Девушка объяснила, что сначала врачи скорой помощи привезли ребенка в больницу на улице Вертковской. Врачи залетели в кабинет и сразу сказали, что малыша нашли в мусорном баке с переохлаждением.
— Вижу, как сверточек в пледике в красно-белую клетку лежит на кушетке. Слышала обычный младенческий плач, врачи комментировали, говорили, что ручками трясет, плачет, малыш доношенный, с пуповиной. Врачи сказали, что мужчина Иван нашел малыша, завернутого в два пакета. И врачи ему дали имя Иван в честь спасителя, — рассказала НГС очевидец.
Врачи, по словам женщины, отмечали, что малыш — настоящий сибиряк, и, главное, что ребенка вовремя нашли. Позже бригада скорой помощи увезла мальчика в другую больницу. Вчера стало известно, что младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных в областной больнице.
17 февраля задержали 22-летнюю маму ребенка, ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного. По версии следствия, днем 16 февраля в мусорном баке у дома на улице 1905 года нашли новорожденного ребенка. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Корреспондент НГС также пообщалась с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел мальчика в мусорном баке. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
Также появились кадры, на которых видно мать младенца, она несла некий пакет в руках.