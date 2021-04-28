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«Я работаю в свое удовольствие»: известная танцовщица из Новосибирска вышла замуж в Америке и родила ребенка в 39 лет

Юлия Масаева научила танцевать пол-России, но личное счастье нашла только за океаном — она рассказала свою историю НГС

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«Танцевальная мама» Новосибирска рассказала о своем творчестве, замужестве в Америке и рождении дочери&nbsp;

«Танцевальная мама» Новосибирска рассказала о своем творчестве, замужестве в Америке и рождении дочери 

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Юлия Грегорио (Масаева) родилась и выросла в Новосибирске. В родном городе она начала танцевать, постепенно постигая новые горизонты — после Новосибирска был Екатеринбург, потом Москва. Дальше — больше: Юлия оказалась в Америке, где открыла свой танцевальный центр. Там же, в Штатах, сибирячка встретила свою любовь и родила долгожданную дочь в 39 лет. Сейчас семья живет в Лас-Вегасе, где Юлия наслаждается материнством, а танцует теперь только для души или для мужа. Корреспонденту НГС она рассказала свою необычную историю.

Танцы

Мама Юлии шутит, что ее дочь танцует с 8 месяцев. В детстве девочка закрывалась в комнате и танцевала собственное придуманное направление — рок-балет, потому что папа Юли был рок-музыкантом и растил дочь на тяжелой музыке. В 10 лет девочку отдали на эстрадно-народные танцы. К 12 годам добавились шейпинг и аэробика, а к 14 годам Юля сама преподавала эти направления под присмотром мамы. В 17 лет с поддержкой родителей Юля открыла свою танцевальную студию, куда пригласила хореографов в направлениях модерн и джаз, а сама вела стрит-дэнс. К тому времени у Юли уже сформировалось свое видение танца.

— Мы были крутые, на одной линейке с новосибирским «Тодесом» и «Максидэнсом». Мы работали на площадках радио «Юнитон» и «Европа+», с разными ночными клубами, где я танцевала с 16 лет. Я была частью команды «Наглый размер», и мы реально мочили — это не та дэнс-поддержка в клубах, что сейчас, в то время это были крутые постановки и виртуозная импровизация. Многое закрутилось с клуба «Юла», после того как я выиграла конкурс «Юля июля» в 1999 году, — вспоминает свое танцевальное прошлое сибирячка.

Многие знают Юлию Масаеву под сценическим именем Luna&nbsp;

Многие знают Юлию Масаеву под сценическим именем Luna 

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Последующая деятельность Юлии была связана с преподаванием в танцевальных школах Новосибирска. Параллельно танцовщица ходила на мастер-классы, осваивала новые направления, а позже сама стала той, к которой девочки записываются в очередь на классы, особенно после переезда в Москву. До столицы был Екатеринбург, где Юлия танцевала в шоу-балете.

— В Новосибирске я достигла потолка, попробовала себя в Екатеринбурге и захотела большего. Мне хотелось изменений, вдохновения. Хотелось «Олимпийский» — и он был в моей жизни, правда, не так, как задумывалось, но под трек «Мои батоны, они же булки» мы потанцевали, — рассказывает Юля. После Москвы сибирячка улетела в Америку, где открыла танцевальный центр.

Юля танцевала разные направления, кроме степа и бальных танцев. По мере взросления менялись предпочтения и танцевальное видение. Был долгий период хип-хопа со всеми вытекающими из направления стилями, был период джазового танца, модерна и контемпорари. В список важных Юлия относит период, когда танцевала дэнсхолл, тверк, была и до сих пор есть стрип-пластика и High Heels.

Сибирячка быстро развивалась в танцевальных направлениях&nbsp;

Сибирячка быстро развивалась в танцевальных направлениях 

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— Для меня все ступени моего восхождения и нисхождения выдающиеся. В моей жизни была сцена, мы с командой даже поработали с американским рэпером Tyga. И кто-то скажет, что это круто! Я снялась в нескольких клипах российских поп-звезд. Для кого-то из них поставила хореографию. Проехала с классами почти всю Россию. С Полиной (Hey Po) открыли первую тверк-студию в Москве. У меня тысячи учениц, многие из них преподают, единицы выросли до звезд. В этом, наверное, и есть мое выдающееся танцевальное достижение — наставничество. Некоторые мои девочки до сих пор со мной на связи и имеют мою поддержку. Для многих я так и осталась танцевальной мамой. Видимо, я пропускаю через себя определенный поток, который помогает поймать волну, — рассуждает Юлия. Одна из ее учениц — Елена Яткина — достигла мировой славы.

Личная жизнь

В бесконечном ритме танца на личную жизнь у Юлии времени почти не хватало, о себе она говорит, что была замужем за карьерой — так она называет затянувшиеся периоды одиночества. Были и серьезные отношения, которые распались — может быть, из-за танцевального графика Юлии, а может, и по другой причине. Мужчины Юли ревновали ее к танцам, повышенному интересу к красивой танцовщице, ревновала и Юлия. Говорит, от незрелости, культурно, без «Санта-Барбары».


Уже в Америке Юлия познакомилась с Энтони и говорит, что они сразу будто приклеились друг к другу.

Уже 5 лет Юлия счастливо живет в браке&nbsp;

Уже 5 лет Юлия счастливо живет в браке 

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— Мне было 35 лет. И нас как будто приклеило. Энтони — американец с примесью итальянской и ирландской крови. Он старше меня на 6 лет. Я не выбирала его, это он заметил меня и решил, что мы будем вместе, всё как-то само собой закрутилось. Языковой барьер нам совершенно не мешал, даже наоборот, в чём-то помог. Тогда я поняла, о чём говорилось в Ведах, когда речь шла об отношениях, — быть со своим мужчиной 24/7. Этим всё и сказано, — рассказывает Юлия о своей любви.

Спустя 4 года Юлия родила дочь Изабеллу — ей было 39 лет. Сейчас девочке уже 6 месяцев.

— Изабеллу я родила сама, без эпидуралки. О беременности я узнала в нелегкий для нас период, мы переживали банкротство. Да и вообще почти всю беременность я проходила какие-то квесты, но огромная благодарность Творцу и Вселенной за то, что всё прошло хорошо, пусть так будет и дальше, — делится Юлия.

Полгода назад у Юлии родилась дочь&nbsp;

Полгода назад у Юлии родилась дочь 

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Муж Юлии положительно относится к танцевальной деятельности — сибирячка говорит, что он даже просит ее о том, чтобы вернуться в большие танцы и заниматься постановками шоу.

— Я прекрасно понимаю, что эти его импульсы — до первого шоу. Я осознанно выбрала приоритетом семью, а сейчас — ребенка. Вокруг этого выстраивается уже всё остальное. Заниматься семьей — это тоже творческий процесс, — рассуждает сибирячка.

Жизнь в Америке

Семья живет в Лас-Вегасе, потому что у Энтони там родственники. Юля говорит, что никогда не думала об Америке как о постоянном месте для жительства, но так сложилось — в Штатах она уже 5 лет. Со своей семьей Юлия общается по Skype. В Лас-Вегасе у девушки нет своего окружения, поэтому общается она в основном с друзьями мужа. Одна из новосибирских подруг Юлии живет в Лос-Анджелесе и часто приезжает в Вегас — муж Юлии знаком с ней. Лучшая подруга осталась в Новосибирске. Юлия говорит, что не скучает по России, а скучает по людям, хочет, чтобы ее мама тоже переехала в Америку.

Юлия посетила 36 американских штатов

Юлия посетила 36 американских штатов

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— Я сейчас не зарабатываю, этим занимается муж. У него трекинг-компания. Я работаю в свое удовольствие, когда Изабелла позволяет. Я создала онлайн «Пространство женщины» и занимаюсь им и неонумерологией. Это параллельно танцам. Что касается моей танцевальной карьеры, я бы сказала, что она достигла просветления. Я также продолжаю быть танцкоучем и «проводником к вершине Олимпа» для тех, кому это нужно. Преподаю индивидуально в основном и под запрос. Танец стал больше духовной практикой. Интересно работать с телесностью и чувственностью, с женственностью, чем я и занимаюсь. Танцы перешли на другую ступень, но что будет, когда Изабелла подрастет, я не знаю. Может, я стану хореографом лас-вегасского шоу, а может, духовным танцевальным гуру. Кто знает... — рассуждает Юлия.

Америка никогда не была для нее мечтой&nbsp;

Америка никогда не была для нее мечтой 

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Юлия вместе с мужем посетила уже 36 американских штатов. Бывшая сибирячка считает Америку красивой страной, но не страной ее мечты. Из минусов жизни в США Юлия отмечает отсутствие свободы — с ее слов, всё в Америке построено на деньгах и политических играх.

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танцовщицатанцыпоздняя беременностьпереезд в Америку
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