«Я работаю в свое удовольствие»: известная танцовщица из Новосибирска вышла замуж в Америке и родила ребенка в 39 лет

Юлия Грегорио (Масаева) родилась и выросла в Новосибирске. В родном городе она начала танцевать, постепенно постигая новые горизонты — после Новосибирска был Екатеринбург, потом Москва. Дальше — больше: Юлия оказалась в Америке, где открыла свой танцевальный центр. Там же, в Штатах, сибирячка встретила свою любовь и родила долгожданную дочь
Танцы
Мама Юлии шутит, что ее дочь танцует
— Мы были крутые, на одной линейке с новосибирским «Тодесом» и «Максидэнсом». Мы работали на площадках радио «Юнитон» и «Европа+», с разными ночными клубами, где я танцевала
Последующая деятельность Юлии была связана с преподаванием в танцевальных школах Новосибирска. Параллельно танцовщица ходила на мастер-классы, осваивала новые направления, а позже сама стала той, к которой девочки записываются в очередь на классы, особенно после переезда в Москву. До столицы был Екатеринбург, где Юлия танцевала в шоу-балете.
— В Новосибирске я достигла потолка, попробовала себя в Екатеринбурге и захотела большего. Мне хотелось изменений, вдохновения. Хотелось «Олимпийский» — и он был в моей жизни, правда, не так, как задумывалось, но под трек «Мои батоны, они же булки» мы потанцевали, — рассказывает Юля. После Москвы сибирячка улетела в Америку, где открыла танцевальный центр.
Юля танцевала разные направления, кроме степа и бальных танцев. По мере взросления менялись предпочтения и танцевальное видение. Был долгий период хип-хопа со всеми вытекающими из направления стилями, был период джазового танца, модерна и контемпорари. В список важных Юлия относит период, когда танцевала дэнсхолл, тверк, была и до сих пор есть стрип-пластика и High Heels.
— Для меня все ступени моего восхождения и нисхождения выдающиеся. В моей жизни была сцена, мы с командой даже поработали с американским рэпером Tyga. И кто-то скажет, что это круто! Я снялась в нескольких клипах российских поп-звезд. Для кого-то из них поставила хореографию. Проехала с классами почти всю Россию. С Полиной (
Личная жизнь
В бесконечном ритме танца на личную жизнь у Юлии времени почти не хватало, о себе она говорит, что была замужем за карьерой — так она называет затянувшиеся периоды одиночества. Были и серьезные отношения, которые распались — может быть, из-за танцевального графика Юлии, а может, и по другой причине. Мужчины Юли ревновали ее к танцам, повышенному интересу к красивой танцовщице, ревновала и Юлия. Говорит, от незрелости, культурно, без «Санта-Барбары».
Уже в Америке Юлия познакомилась с Энтони и говорит, что они сразу будто приклеились друг к другу.
— Мне было
Спустя
— Изабеллу я родила сама, без эпидуралки. О беременности я узнала в нелегкий для нас период, мы переживали банкротство. Да и вообще почти всю беременность я проходила какие-то квесты, но огромная благодарность Творцу и Вселенной за то, что всё прошло хорошо, пусть так будет и дальше, — делится Юлия.
Муж Юлии положительно относится к танцевальной деятельности — сибирячка говорит, что он даже просит ее о том, чтобы вернуться в большие танцы и заниматься постановками шоу.
— Я прекрасно понимаю, что эти его импульсы — до первого шоу. Я осознанно выбрала приоритетом семью, а сейчас — ребенка. Вокруг этого выстраивается уже всё остальное. Заниматься семьей — это тоже творческий процесс, — рассуждает сибирячка.
Жизнь в Америке
Семья живет в Лас-Вегасе, потому что у Энтони там родственники. Юля говорит, что никогда не думала об Америке как о постоянном месте для жительства, но так сложилось — в Штатах она уже
— Я сейчас не зарабатываю, этим занимается муж. У него трекинг-компания. Я работаю в свое удовольствие, когда Изабелла позволяет. Я создала онлайн «Пространство женщины» и занимаюсь им и неонумерологией. Это параллельно танцам. Что касается моей танцевальной карьеры, я бы сказала, что она достигла просветления. Я также продолжаю быть танцкоучем и «проводником к вершине Олимпа» для тех, кому это нужно. Преподаю индивидуально в основном и под запрос. Танец стал больше духовной практикой. Интересно работать с телесностью и чувственностью, с женственностью, чем я и занимаюсь. Танцы перешли на другую ступень, но что будет, когда Изабелла подрастет, я не знаю. Может, я стану хореографом
Юлия вместе с мужем посетила уже 36 американских штатов. Бывшая сибирячка считает Америку красивой страной, но не страной ее мечты. Из минусов жизни в США Юлия отмечает отсутствие свободы — с ее слов, всё в Америке построено на деньгах и политических играх.
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