«Я работаю в свое удовольствие»: известная танцовщица из Новосибирска вышла замуж в Америке и родила ребенка в 39 лет

Танцы

Мама Юлии шутит, что ее дочь танцует с 8 месяцев . В детстве девочка закрывалась в комнате и танцевала собственное придуманное направление — рок-балет, потому что папа Юли был рок-музыкантом и растил дочь на тяжелой музыке. В 10 лет девочку отдали на эстрадно-народные танцы. К 12 годам добавились шейпинг и аэробика, а к 14 годам Юля сама преподавала эти направления под присмотром мамы. В 17 лет с поддержкой родителей Юля открыла свою танцевальную студию, куда пригласила хореографов в направлениях модерн и джаз, а сама вела стрит-дэнс. К тому времени у Юли уже сформировалось свое видение танца.