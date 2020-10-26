Африканские страсти: сибирячка влюбилась в парня из Конго и родила ему сына — откровения необычной семьи

— Нас познакомили друзья, — рассказывает Неля. Джонатан неплохо говорит по-русски, но некоторые фразы всё же даются парню нелегко, поэтому роль основного рассказчика досталась жене. — Моя подруга встречалась с его другом, они жили в разных городах, у них были отношения на расстоянии. Однажды она говорила со своим парнем по Skype, я была рядом с ней, а рядом с тем парнем был Джонатан, они друзья, так мы впервые увидели друг друга и познакомились.



Молодая красивая девушка привлекла внимание африканца, он нашел её во «ВКонтакте», и они начали переписываться. Джон собирался прилететь в Новосибирск, но Неля улетела в Крым. Парень переживал — Неля не отвечала на его сообщения, решил, что больше не интересен русской подружке, и переключился на другую девушку. На самом же деле в Крыму Неля просто не имела возможности отвечать из-за плохого интернета.