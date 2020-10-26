Африканские страсти: сибирячка влюбилась в парня из Конго и родила ему сына — откровения необычной семьи

Жительница Новосибирска вышла замуж за гражданина Конго
Неля, Джонатан и маленький Дейвид — очень эффектная семья. Когда они гуляют по городу, на них засматриваются, оборачиваются им вслед. Ребята уже привыкли к взглядам прохожих и не обращают внимания, но оно им, безусловно, приятно. Неле
Обязательно посмотрите видео — там есть очень страстные моменты этой необычной истории любви:
Видео: Антон Дигаев
— Нас познакомили друзья, — рассказывает Неля. Джонатан неплохо говорит по-русски, но некоторые фразы всё же даются парню нелегко, поэтому роль основного рассказчика досталась жене. — Моя подруга встречалась с его другом, они жили в разных городах, у них были отношения на расстоянии. Однажды она говорила со своим парнем по Skype, я была рядом с ней, а рядом с тем парнем был Джонатан, они друзья, так мы впервые увидели друг друга и познакомились.
Молодая красивая девушка привлекла внимание африканца, он нашел её во «ВКонтакте», и они начали переписываться. Джон собирался прилететь в Новосибирск, но Неля улетела в Крым. Парень переживал — Неля не отвечала на его сообщения, решил, что больше не интересен русской подружке, и переключился на другую девушку. На самом же деле в Крыму Неля просто не имела возможности отвечать из-за плохого интернета.
Вернувшись в Новосибирск, Неля получила предложение от подруги за компанию слетать с той в Киров в гости — там учились в университете Джон и его друг. Неля сначала сомневалась, а потом решила — почему нет. Подруга же уже тогда была уверена, что Неля и Джонатан понравятся друг другу и обязательно будут вместе.
— Думаю, Джон привлёк меня своим характером, энергетикой. Он очень веселый, мы постоянно шутили, активно проводили время, везде гуляли, — вспоминает сибирячка. Тогда у нее уже начали просыпаться чувства к молодому человеку. Общение закрутилось: через соцсети, звонки по видеосвязи, молодые люди летали друг к другу в гости. Во время летних каникул Неля гостила у Джона дольше обычного, она считает, что именно это стало показателем того, что их отношения стали гораздо серьезнее, чем думали и они сами, и их друзья, которые были уверены, что эта история будет недолгой.
В Новосибирске Неля училась на бюджете в педагогическом университете на учителя начальных классов, но ради любимого решила перевестись в университет в Киров, на экономику — факультет Джона, но уже на платной основе. Посовещавшись, решили, что жить будут в общежитии, а сэкономленные деньги откладывать на обучение.
Джон работал диджеем в местном клубе, а Неля, ревнивая девушка, тщательно следила за любимым. Сейчас они со смехом вспоминают те времена, Джон делится, что у них было условие — ему нельзя было фотографироваться с девушками, а трогать — тем более. Фотоотчет после вечеринок в свободном доступе — Неля легко могла посмотреть, что происходило, впрочем, девушка всё видела и через Instagram по подпискам и историям. Среди друзей Джон даже иногда шутил, что Неля на самом деле из ФСБ.
Полное имя Джона — Джонатан Манкела Нсумбу. Его родина — Африка, Конго, там у парня живет сестра и папа. Мама и вторая сестра живут в Бельгии, а брат — в Тунисе. Джон единственный, кто уехал так далеко.
— Я не хотел специально переезжать в Россию, так получилось. У нас на родине учиться за границей — уважаемо. Я подал документы на оформление визы в несколько стран, в Россию мне оформили быстро и беспроблемно. Так я поступил в университет в Кирове — там очень много африканцев. Русский язык я тогда не знал, было сложно. Сначала поступил на информатику, но обучение оказалось сложнее, поэтому я перевёлся на факультет экономики. Русский язык к тому времени я уже немного освоил, стало проще, — рассказывает Джон. В России ему нравится, он уже даже адаптировался к холодам и снегу.
Отношения молодых людей продолжали развиваться. Джон вспоминает, что его родные удивились выбору его возлюбленной, когда увидели их с Нелей фото на Facebook, но поддержали. Его отец потом очень помогал с оформлением документов для женитьбы сына. С родителями Нели Джон познакомился лично.
— Мы приехали в Новокузнецк, познакомились с моими родными. Мама очень толерантный человек — поддержала меня, как и остальные мои родные. Бабушка особенно любит Джона, иногда даже кажется, что больше, чем меня, — смеется Неля. — В Кирове было много русско-африканских пар, и многие спрашивали меня, как Джона восприняли родители. У многих родители не принимают иностранного друга своих дочерей, вплоть до отказа. У меня ничего такого не было, мы все дружны, приняли Джонатана как родного.
Молодые люди не планировали жениться быстро, но Неля забеременела, и отношения решили узаконить — Джону было важно, чтобы его ребёнок носил его фамилию. Собрать родных вместе на тот момент было проблематично, поэтому свадьбу провели в Новокузнецке, второе торжество будет в Конго, для родных Джонатана, но чуть позже.
У Джонатана и Нели одна религия — христианство, что облегчило задачу обоим. Были сложности с подачей документов в ЗАГС, но и с этим справились. Разный менталитет порой приводит к разногласиям, но с каждым годом всё реже.
— В нашем менталитете нормально, когда мужчина может пойти развлекаться без своей жены, а Неле это не нравится, — рассказывает Джон и добавляет, что африканские жены отличаются от русских покорностью, они более домашние, рожают детей, поддерживают очаг. — Хотя сейчас девушки везде становятся одинаковыми, — заключает Джон.
— Помню, он мне говорил: «Не хочу, как в тюрьме», — улыбается Неля. — У нас принято, что муж и жена ходят куда-то вместе, а не по отдельности. Например, мы ездили на свадьбу к друзьям в другой город, Джон сказал, что поедет один, так дешевле. Я возмутилась, ответила, что тогда я поеду одна, а он останется дома.
— Русские девушки сильно ревнуют, — вставляет Джон. — Мы много ссорились из-за этого, она постоянно следит за моим телефоном.
Неля же, в свою очередь, не скрывая, говорит, что эгоистка и собственница, и считает, что если бы она была такой, как африканские жёны, у Джона уже давно пропал бы интерес к ней. Девушка считает, что, наоборот, привлекает парня своей непокорностью, шутливо говорит мужу, что, если перестанет следить и ревновать, — всё, считай, разлюбила.
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— Девочки больше любят пап, — предполагает он. Неля пока не готова ко второму ребенку.
— У моей мамы три дочки, у бабушки три дочки. А я так хотела сына, но мои родные уверяли, что сто процентов будет девочка. Даже после УЗИ, когда нам сообщили о мальчике, мама говорила, что на УЗИ тоже ошибаются, — улыбается Неля.
Рождение сына не сильно изменило жизнь молодых, просто приоритеты поменялись, как и у всех молодых родителей. Стали меньше развлекаться, Джонатан поменял стиль в одежде — раньше был более рэперский (дреды, косички, широкие штаны с низкой посадкой), сейчас стал одеваться более строго, говорит, его сын смотрит на отца, нужно выглядеть солиднее. Дейвид общается с родителями на русском языке, иногда на французском — родной язык Джона. Молодому отцу это важно, он хочет, чтобы его родители могли понимать речь внука.
В Новосибирске пара живет уже второй год, Джон работает барменом в ресторане. Хорошую работу получить сложно из-за отсутствия гражданства, и порой, после очередного отказа, ему хочется всё бросить и уехать.
— В этом городе сложно заработать деньги. Если бы такая возможность была, мы бы остались, — говорит Джон. Они с Нелей думают о том, чтобы переехать, может быть, в Москву — там африканцам проще, а может, за границу — в Канаду или домой, на родину.
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