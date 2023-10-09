«Моя душа принадлежит Байкалу». История американца, который влюбился в Сибирь и остался, но часто злится на русских

— Заметили за собой, что стали более серьезным?

— Да. Когда я хожу в Слюдянке, у меня вот такое лицо (в этот момент он сделался угрюмым. — Прим. ред.). Теперь я волнуюсь, что буду ходить такой же, когда приеду в Мексику. Там более открытые и приветливые люди. Нужно будет «переключать режимы» между Россией и Мексикой.



«Могу сказать о России плохое»

— Какие эмоции вы испытали, когда впервые увидели Байкал?

— Когда я только приехал, у меня было хорошее впечатление о Байкале. Но чем больше времени я здесь проводил, чем больше гулял в окрестностях, тем больше я злился на местных жителей. Мне иногда казалось, что они не заслуживают такой природы, потому что так к ней относятся, не ценят ее. В мексиканской культуре природа превыше всего, потому что мы тесно связаны с землей, с природой. У нас в менталитете зашито желание беречь ее. В России, кажется, люди не особо связаны с природой. Наверное, потому что вокруг так много всего, и поэтому они не обращают на всё это внимания.