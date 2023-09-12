«После 20:00 не рискну выйти одна из дома». Блогер из России рассказала, как переехала в США

Екатеринбурженка Ирина Глазкова в 21 год начала новую жизнь. Вместе с мужем этим летом она перебралась жить в Америку — супругу-хоккеисту там предложили хорошую работу. Готовиться к переезду нужно было стремительно, и так же стремительно обустраиваться на новом месте.
Пара сняла большую квартиру в штате Калифорния и даже купила свой первый автомобиль. В интервью нашим коллегам E1.RU Ирина честно рассказала о плюсах и минусах жизни в Штатах.
— Как вы решились переехать в США?
— Так сложились обстоятельства. Мужу предложили здесь работать, он профессиональный спортсмен, для него это большая возможность развиваться. Я в этом году получила красный диплом УрФУ по специальности World economy and international business, мое направление имеет европейскую аккредитацию EFMD, поэтому для меня это также шанс профессионально реализоваться на международном уровне.
— Насколько сложно было оформить визу?
— Визу США достаточно сложно получить, тем более сейчас все посольства США в России закрыты. Мы летали специально в Киргизию на собеседование. Отношение к русским хорошее, всё очень доброжелательно. Одобрение получили благодаря приглашению от работодателя. Мужу одобрили визу P1, мне выдали P4.
Виза Р1 позволяет спортсменам, артистам и художникам работать в США определенное время. Р4 — виза для членов семьи.
— Как вы добирались до Америки?
— Сейчас есть несколько вариантов добраться до США. Основные — через ОАЭ (Дубай) или Турцию (Стамбул). Наши билеты были через Дубай. Сначала 6 часов до Эмиратов на FlyDubai, далее пересадка 12 часов и прямой 16-часовой перелет до Сан-Франциско компанией Emirates. Билеты экономическим классом на одного человека обойдутся примерно в 100 тысяч рублей.
— Какое у тебя первое впечатление о США?
— Люди вокруг доброжелательные и позитивные, все извиняются за малейшее неудобство. Также радует разнообразие и ассортимент продуктов в магазинах. Природа здесь удивительная, будем обязательно путешествовать по штатам, смотреть на местные красоты. Здесь по-своему хорошо, но и у нас не хуже!
Еще один заметный плюс — в отличие от Екатеринбурга, здесь тепло круглый год. Когда мы прилетели, в аэропорту было +35. Ночью температура может опускаться до 10–13 градусов, зато днем стабильно +30 и больше. Климат достаточно мягкий, вокруг много зелени, поэтому такая погода переносится легко.
— Сложно понимать устную речь?
— Я хорошо говорю на английском, потому что в УрФУ наша программа «Мировая экономика и международный бизнес» преподается иностранными преподавателями на английском языке. И математика, и экономика — всё было на нем. Поэтому я уже привыкла, не так страшно. Сложно общаться только с теми, кто живет в стране не первый десяток лет. Они говорят очень быстро и используют много сокращений, которые мы просто не знаем. Ни в одной школе этому не научат. А вот для работы знания одного языка будет недостаточно, в арсенале лучше иметь испанский или китайский.
— Как люди реагируют, когда узнают, что вы из России?
— К русским относятся хорошо, как и ко всем остальным, так как это страна мигрантов. Здесь очень много китайцев, мексиканцев и индусов. Все друг к другу максимально толерантны. Когда слышат, что вы только приехали, то поздравляют и желают хорошо обустроиться. У нас по прибытии практически все спросили, как долго мы добирались. Понимают, что путь неблизкий.
Стереотипы, конечно же, есть. Уже по пути сюда на борту самолета сосед поинтересовался, правда ли русские так много пьют? Я сказала, что меньше, чем жители Германии. Его этот ответ удовлетворил. Это, кстати, оказался молодой инженер-разработчик из Tesla, он возвращался с отдыха на работу.
Сколько стоит жить в США
— Жизнь в США дороже, чем в России?
— Жить, конечно же, дороже, но на местные зарплаты можно позволить гораздо больше. Если не переводить все цены постоянно в рубли и не сравнивать, то кажется нормально. Но в рестораны каждую неделю уже не походишь!
— Какие цены на жилье?
— Калифорния — один из самых дорогих штатов в США, здесь расположены штаб-квартиры топовых компаний: Google, Adobe, Walt Disney, Sony Pictures Entertainment и многие другие. Снимать квартиру достаточно дорого, хорошая однушка в спальном районе обойдется в
Квартиру мы выбирали, когда были еще в Екатеринбурге. Здесь очень много приложений по типу нашего «Циана», где можно по параметрам подобрать подходящий вариант. Кстати, главная особенность арендных квартир в США — их в большинстве своем сдают без мебели. То есть ты должен оплатить аренду и еще обустроить полностью жилье. Арендодатель предоставляет только сантехнику и в лучшем случае кухонный гарнитур. Мы сняли меблированную квартиру, но это получилось дороже на несколько сотен долларов.
— А как дела обстоят с транспортом?
— С транспортом очень туго, без своего автомобиля не обойтись. Все магазины и торговые центры находятся на большом расстоянии от жилых кварталов. Аренда хорошего автомобиля без наличия кредитной истории —
Автобусных маршрутов очень мало, метро в нашем городе нет. Также можно взять самокат в аренду от Uber, но обязательно наличие водительских прав. Подростков на самокатах вообще здесь нет — что, кстати, делает движение гораздо безопаснее.
— Какие зарплаты предлагают в Америке?
— Если устраиваться официально, то в Калифорнии средняя зарплата специалиста — в районе
— Продукты в США дороже, чем у нас?
— Да, на некоторые позиции даже кратно дороже. Например, десяток яиц будет в районе
Здесь огромные отделы с готовой едой, она пользуется спросом. Но при всём этом большой выбор здоровой пищи: зелень, овощи, фрукты, ягоды и
— Какие цены в ресторанах?
— За первые дни успели побывать в одном итальянском ресторане. Всё ровно в два раза дороже, но порции в четыре раза больше. Здесь одной пасты хватит на двух взрослых. А в обычной кофейне у дома чашечка латте — в районе
Официанты здесь получают хорошие чаевые, помимо тех, что включены в счет. Сервис поэтому соответствующий, сразу видны подготовка и наличие корпоративных обучений.
— Сколько ты отдаешь за интернет?
— Абонентская плата за услуги связи с безлимитным интернетом стартует от
— С какими минусами столкнулись в США?
— Меня в первые дни напугало количество бездомных на улицах, у нас такой картины не встретишь. Мы привыкли в Екатеринбурге гулять в любое время суток по городу, даже не задумываясь о безопасности.
Магазины, рестораны и кофейни закрываются очень рано. Некоторые заведения работают только по выходным. Еще один минус — бюрократия во всём и везде. Цифровизация в РФ обгоняет Америку лет на десять. Здесь всё через почту, письма… прямо настоящие письма! Когда мы покупали машину, ждали документы на нее три недели! Наши «Госуслуги» — лучший портал на всём белом свете.
— Вы планируете обосноваться в США? Или хотите вернуться в Россию?
— Пока мы не знаем, сколько времени будем здесь жить. Всё зависит от обстоятельств и работы. Не исключаем возвращения домой.
Советы от Ирины тем, кто хочет переехать в Америку
- Не стройте никаких иллюзий.
- Готовьтесь заранее — где, как и на что вы будете жить.
- Язык прежде всего! Необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями.
- Пересекайте границу легальным путем. Без визы вы не устроитесь на нормальную работу в местной компании.
- Если вы не толерантный человек, то лучше даже не приезжать. У американцев совсем другие представления и взгляды на жизнь.
- Не нужно надеяться на бесплатные пособия, еду и страховки. Это совсем на крайний случай, когда выбора нет.
- Обязательно иметь водительские права, хотя бы российские.
- С продуктами нужно быть аккуратнее — брать проверенные марки и товары. Много где есть антибиотики и химия.
- Не переводите ценники из долларов в рубли, вы просто лишний раз расстроитесь.
- Не сидите на месте, заводите знакомства и связи. Многие приезжают и остаются жить в рамках одного района (диаспоры).
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