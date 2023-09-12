«После 20:00 не рискну выйти одна из дома». Блогер из России рассказала, как переехала в США

Еще один заметный плюс — в отличие от Екатеринбурга, здесь тепло круглый год. Когда мы прилетели, в аэропорту было +35. Ночью температура может опускаться до 10–13 градусов, зато днем стабильно +30 и больше. Климат достаточно мягкий, вокруг много зелени, поэтому такая погода переносится легко.



— Сложно понимать устную речь?

— Я хорошо говорю на английском, потому что в УрФУ наша программа «Мировая экономика и международный бизнес» преподается иностранными преподавателями на английском языке. И математика, и экономика — всё было на нем. Поэтому я уже привыкла, не так страшно. Сложно общаться только с теми, кто живет в стране не первый десяток лет. Они говорят очень быстро и используют много сокращений, которые мы просто не знаем. Ни в одной школе этому не научат. А вот для работы знания одного языка будет недостаточно, в арсенале лучше иметь испанский или китайский.