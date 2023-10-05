«В Нью-Йорке повсюду грязь и бомжи». Студентка из России уехала в Америку за мечтой, а столкнулась с бюрократией и налогами

21-летняя Лиза М. родилась в Смоленске. С детства она занималась английским, смотрела американские фильмы. Девушка поступила в вуз в Санкт-Петербурге, а затем на время оставила друзей, семью, университет и работу, чтобы воплотить свою мечту и побывать в Америке. В своей колонке для портала MSK1.RU Лиза рассказала о плюсах и минусах переезда, а также о том, сколько стоит жить в одной из самых дорогих стран мира.
«А оно мне реально надо?»
Всё началось с того, что моя подруга поехала в Америку, чтобы узнать, как работает американская мечта. Я поняла, что тоже хочу поехать, устроилась в кофейню и начала копить на путешествие. После поездки подруга рассказывала, что ей было там одиноко. У нее случился культурный шок, когда она приехала в Нью-Йорк и увидела огромных крыс.
Она не выходила из комнаты несколько недель. После переезда в Петербург, где я чувствовала примерно то же самое, подумала: «А оно мне реально надо, чтобы вновь испытывать стресс?» К тому же это не просто другая страна, а другой материк, другая культура.
Когда моя подруга вернулась в Россию, она заметно изменилась. Была улыбчивой, по ней было видно, как культура другой страны на ней отразилась.
В тот момент у меня начался застой в личной жизни: появились работа, учеба, деньги, которые закрывали все мои «хотелки». Но я не понимала, куда двигаться дальше, было скучно. Тогда я решила: «А почему бы и нет?» Хотелось приключений в жизни.
Мне казалось, что если сейчас упущу эту возможность, то в будущем точно пожалею. Я решила поучаствовать в программе Work and Travel USA (самая популярная программа студенческого обмена в мире. — Прим. ред.).
К тому же мне, как студентке третьего курса, это было выгоднее всего: у тех, кто учится на четвертом, могут возникнуть проблемы с консульством. В итоге получалось так, что я работала и училась, выходных у меня не было.
Заплатила больше 160 тысяч за мечту
Всё началось с того, что я нашла агентство, которое работает со студентами. Подобных организаций, как правило, несколько. За программу я заплатила
В конце ноября я выбирала вакансии. Между агентством и работодателем есть еще один человек — спонсор. Но на самом деле никаких денег он не дает. Это квалифицированное лицо, которое помогает находиться в Америке. Например, если что-то случится, это первый человек, к кому я должна бежать.
В начале декабря на сайте открылся раздел с вакансиями. Конечно, нужно выбирать быстрее, потому что хорошую работу быстро разбирают. Например, официанты, работники кухни — у них есть чаевые. Не самые классные вакансии — это уборщики и горничные. И чаще всего это работа не в больших городах, а в маленьких и курортных.
Я выбирала место, где можно было бы жить у океана и неплохо зарабатывать. К тому же тебе самому надо искать и арендовать жилье. Я работаю в кафе при отеле, а мой работодатель предоставляет студентам, как я, комнаты.
Естественно, жилье простенькое, без роскоши. У меня в комнате живет несколько человек, а спим мы на двухъярусных кроватях. Но у нас есть прачечная, балкон и большая гостиная. Похоже на большую квартиру.
За всё это я плачу
После собеседования с работодателем нам сказали, что позиций официанток нет, зато есть хостес. У них примерно такие же обязанности. После того как мне всё подтвердили, я пошла разбираться с консульством, которое у нас не работает. А это были дополнительные траты.
Мы выбрали самую раннюю дату — 9 марта, зарегистрировались в консульство Чехии. Там очень много бюрократических нюансов. Могут спросить про родственников, работу, а еще уточняют: «Сидели ли вы когда-нибудь в тюрьме?»
Надо заплатить за визовый сбор, тогда это стоило
Первая проблема, с которой мы столкнулись, это отсутствие иностранной карты для оплаты визового сбора. К счастью, нам помогали знакомые. Для того чтобы попасть в Европу, необходимо получить шенгенскую визу.
Ее выдавало всего несколько стран: Италия, Испания, Франция. Я заплатила агентству около 11 тысяч рублей и еще 6 тысяч за сбор в испанском консульстве.
«Получить визу — это удача»
Потом появился вопрос: «А как добраться до Чехии, если все сухопутные границы закрыты?» Был вариант полететь через Стамбул или Сербию. Или сделать иначе, как мы, — пересечь границу с Норвегией. До сих пор не понимаю, как на это решились.
Мы летели из Питера в Мурманск, затем на трансфере до норвежского городка Киркенес. А оттуда — в Осло, а после уже в Прагу. Получить визу — это удача. Несмотря на то что ты можешь ответить на все вопросы правильно, консул может отказать в визе.
Мне было очень волнительно из-за этого. Мне было бы жаль не денег, а времени, которое я потратила на такой долгий путь.
Мне было бы жаль себя, потому что я изнуряла себя на нелюбимой работе, чтобы наконец оказаться в Америке. Но на деле само собеседование длилось минут пять. Мне задали какие-то базовые вопросы про родителей, про цель поездки, про меня. В итоге визу одобрили.
Основная цель поездки — заработать деньги, чтобы потом путешествовать по стране. Не каждый год я бываю в Америке и не каждый день я могу посмотреть то, что другим лишь может сниться.
Я не могу с этим смириться
Я планирую возвращаться в Россию, потому что никого здесь не нашла. Никакого американца с грин-картой, так что не суждено мне здесь выйти замуж и остаться навсегда.
Я бы и не хотела на данный момент этого, потому что не готова сейчас. Несмотря на плюсы, есть вещи, с которыми я не могу смириться в США. Например, жирная еда, бюрократические нюансы, страховка и медицина.
Штаты я выбрала потому, что другие страны кажутся намного доступнее. Например, для того, чтобы попасть в Европу, необходимо просто сделать «шенген». А Америка — слишком закрытая страна.
Именно поэтому каждый второй турист мечтает туда поехать. Вот этой «недоступностью» она и манит. Мне казалось, что Америка — страна будущего, но на деле это не совсем так.
Я обещала маме вернуться домой, чтобы окончить университет. Она мне запретила легализоваться в Америке, пока я не принесу ей диплом. Стадия отрицания с учебой всё еще есть, но я со спокойной душой закрыла все долги и уехала в США.
Билет до Америки мне обошелся в
Быт я делю со своими соседками. На троих человек у нас одна ванная. Есть кухня, но скажу сразу, что в США я ничего не готовила себе. Кухня общая, и она грязная, никакого желания там что-то делать нет. Да и к тому же закупать продукты и что-то стряпать не хочется. Меня кормят на работе.
Я встаю в 06:30, через полчаса у меня начинается основная работа в отеле. Я спускаюсь, отрабатываю там 7 часов, с 14 до 15 у меня перерыв. В свободное время ходила на пробежки. Понимала, что с той едой, которая продается здесь, я превращусь в колобка.
А потом с 16 до 22 я иду на вторую работу — в суши-ресторан, где работаю официанткой. Когда у меня выходной, мы видимся с друзьями, ходим в местные кафе, на пляж.
«Еда плавает в тонне масла»
Еда в Америке — настоящий ужас. Она жирная и плавает в тонне масла. Мне просто неприятно ее есть. Когда ты только приезжаешь, то разбегаются глаза от огромного количества сладостей, чипсов, газировок и полуфабрикатов — всех этих заморских вкусностей, которых у нас нет. Но потом ты понимаешь, что постоянно это невозможно есть.
У нас в городе ходит только один рейсовый автобус — раз в двадцать минут. Плюсы в том, что ты можешь его отследить онлайн и рассчитать время. Кроме этого, проезд стоит
Проблема в том, что нет никаких автобусов, которые ходят в другие города. Для меня это очень неудобно, потому что мы привыкли к «Сапсанам», метро, трамваям и троллейбусам.
Мы платим налоги абсолютно за всё. Если ты идешь в магазин за продуктами, то к твоему чеку добавляется налог. В нашем штате это 6%. Поначалу к такому сложно было привыкнуть.
Цены в салонах красоты бешеные
Когда я приеду в Петербург, то сразу же пойду к своему мастеру по маникюру. В Америке я скучаю по гель-покрытию — привыкла к ухоженным рукам. Несмотря на то, что накупила кучу масок и спреев, у меня дико портятся здесь волосы. Сервис красоты в США есть, но он намного дороже. Если в России ты привыкла тратить на маникюр 2 тысячи рублей, то в Америке он стоит минимум
Еще поразило огромное количество бездомных в больших городах. Когда ты приезжаешь, например, в Нью-Йорк, то почти на каждом шагу видишь больного человека или бомжа. Это пугает. Идешь по улице, а они просто грязные, повсюду мусор.
Карточку делали 5 недель
Документ по типу СНИЛСа мне делали около 6 недель, а без него работодатель не мог выплачивать зарплату. С пластиковой карточкой была такая же история. Я не могла получить ее около 5 недель. Приходилось звонить и стучаться во все двери.
Официально моя работа уже заканчивается, а потом у меня есть право легально находиться на территории Америки еще 30 дней. Обычно этот месяц студенты тратят на путешествия. Мы планируем поехать в Нью-Йорк, Лас-Вегас, а оттуда у нас начинается восьмидневный тур по западной Америке.
Конечно, я скучала по России и дому. Это ощущение возникало, когда были какие-то проблемы на работе. Но я поменяла свое отношение к происходящему. И начала думать, что нахожусь в летнем лагере и всё это не навсегда.
Мне стало гораздо легче. Зачастую людям, которые выкладывают из путешествий красивые картинки в соцсети, сложно признаться, что им бывает грустно и в новой стране всё не так радужно.
Ранее мы публиковали рассказ студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды.
Также переехавшая в Индию россиянка рассказала нам несколько историй о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.