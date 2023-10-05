«В Нью-Йорке повсюду грязь и бомжи». Студентка из России уехала в Америку за мечтой, а столкнулась с бюрократией и налогами

«А оно мне реально надо?»

Всё началось с того, что моя подруга поехала в Америку, чтобы узнать, как работает американская мечта. Я поняла, что тоже хочу поехать, устроилась в кофейню и начала копить на путешествие. После поездки подруга рассказывала, что ей было там одиноко. У нее случился культурный шок, когда она приехала в Нью-Йорк и увидела огромных крыс.

Она не выходила из комнаты несколько недель. После переезда в Петербург, где я чувствовала примерно то же самое, подумала: «А оно мне реально надо, чтобы вновь испытывать стресс?» К тому же это не просто другая страна, а другой материк, другая культура.