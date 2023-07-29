«Думаешь иначе — изгой»: мнение американца о реальной обстановке в США и впечатления от России

Роджер Смит — американец, детство и юность он провел в Майами, штат Флорида. Сейчас живет в Ричмонде (Вирджиния), работает в госструктуре. Три года назад Роджер познакомился с Юлией, между ними завязалась красивая история любви, как в кино. Летний отпуск пара решила провести в России, и Роджер уже успел побывать в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — родном городе Юлии. Корреспондент НГС встретилась с американцем и его женой — во время беседы Роджер рассказал про обстановку в США и поделился впечатлениями о нашей стране.
Что происходит в Америке
По словам Роджера, страна стала заметно меняться 25–30 лет назад, после доктрины Рейгана. Он вырос совершенно в другом государстве по сравнению с тем, в котором живет сейчас. Если раньше страна была капиталистической, то сейчас движется в сторону социализма, а правила диктуют корпорации и элиты.
— Это не та демократическая республика, в которой я родился, — считает Роджер. — Те, у кого есть деньги, платят за привлечение людей на свою сторону — к той политике, которая нужна правящей элите. Они контролируют повествование и идеологию, которые транслируются по всем каналам СМИ, и быстро заставляют замолчать любого, у кого другое мнение.
Роджер уверен, всё завязано на деньгах: группа особых интересов или комитет политического действия (ПКД) вносит свой вклад в предвыборную кампанию государственных чиновников, которые готовы принять их финансовую поддержку. После избрания на должность ожидается, что они будут поддерживать интересы ПКД в течение своего правления.
— Примером этого могут быть оборонные подрядчики, которые участвуют в избирательных кампаниях как демократов, так и членов республиканской партии, а затем ожидают, что они повлияют на решения, которые принесут пользу военно-промышленному комплексу, когда придут к власти. Вечные войны и вмешательство в дела иностранных правительств являются прямым следствием этой системы — «плати за игру». Это опасный порочный круг с глобальными экономическими последствиями, — объясняет Роджер.
Американский гость считает, что за последние 15 лет американское общество было намеренно разделено на группы, ориентированные на «политику идентичности». Здесь идет разделение по полу, расе, социальной принадлежности. У каждой группы есть свои движения вроде Black Lives Matter, которые фактически помогают продвигать принятие новых законов. Не все они, по мнению Роджера, во благо, могут подрывать семейные ценности, свободу слова, религии.
— Теперь даже в школах есть книги и планы уроков, которые предназначены для того, чтобы промыть мозги молодым умам. У меня другое мнение — если в стране будут крепкие христианские семейные устои, то страна будет расти. Ослабление ценности семьи ослабляет страну, — считает Роджер.
При этом через СМИ власть контролирует абсолютно всё, не допуская альтернативных мнений, считает иностранец.
— Если у человека есть свое мнение, не совпадающее с мнением государства, и он его где-то транслирует, то он может даже потерять работу, подвергнуться остракизму со стороны общества или преследоваться органами юстиции за преступления на почве ненависти, быть оштрафованным или сесть в тюрьму. Я не в Советском Союзе вырос, но в США сейчас тоже то, что было тогда: думаешь иначе — изгой, жди проблем, — объясняет Роджер.
Роджер говорит, что многие американцы доверяют тому, что им говорит правительство, что они слышат в новостях, и не прилагают усилий для проверки фактов.
Роджер заметил, что явные изменения начались во времена правления Барака Обамы. Бывший президент США родом из Чикаго, где на него большое влияние оказала Демократическая социалистическая партия Америки (DSA).
— Есть условный спектр: рабство и свобода. Вы платите больше — получаете меньше свободы. Есть только две группы, которые могут отобрать деньги у граждан: преступники, которые грабят вас, или правительство через легальную форму налогов. Чем больше налогов, тем меньше доход для человека, что ведет к меньшему выбору и, в конечном счете, к меньшей свободе. Это ловушка, это загоняет молодых людей в рабство социализма, — утверждает Роджер Смит.
— Я родился и вырос в другой стране, теперь я ее не узнаю, не люблю и не хочу в ней жить, если она пойдет по тому же пути, по которому идет. Я верю, что что-то может измениться, если сменится правительство. Мне ближе политика Дональда Трампа. Он бы не допустил того, что происходит сейчас. Он не коррумпирован, он хотел почистить коррупцию, сделать Америку свободной, он хотел дружбы с Россией, поэтому его и не пускают к власти. Он представляет угрозу для многих коррумпированных политиков в обеих партиях, которые видят в нем угрозу своему существованию. Но самое интересное, что чем больше его критикуют, тем выше его рейтинг. Его поддерживает большое количество людей. Посмотрим, к чему всё это приведет — выборы нового президента будут в 2024 году, — говорит Роджер. — Даже если это будет не Трамп, я надеюсь, что это будет кто-то, кто меньше фокусируется на создании хаоса, а больше на исправлении ситуации, ведь в Америке много своих внутренних проблем.
Что в США говорят о России
По телевизору передают, что Россия представляет собой угрозу. Но, как говорит Роджер, часть американского населения не согласна с финансовой поддержкой Украины в этом конфликте и считает, что им лучше вложить эти деньги в обеспечение безопасности их собственной границы, в обновление инфраструктуры, в улучшение системы — проблем хватает.
— Например, южная граница. Миллионы людей проходят ее нелегально, оттуда в Америку идет преступность и наркотики, но на это закрывают глаза. Для Джо Байдена это хорошо — общая проблема объединяет людей вокруг правительства. То есть власть сама создает внутренние проблемы, чтобы люди нуждались в ней и зависели от нее. «Проблема есть, но небольшая, когда-нибудь мы ее решим, отношения с Россией — реальная проблема». Байден отвлекает от нее внимание. Многие недовольны его политикой — мы не защищаем свои границы, но беспокоимся о других, — объясняет Роджер.
Безопасно ли русским в Америке?
По словам Роджера, находиться в некоторых американских городах может быть опасно для всех из-за процветания преступности в результате движения BLM за прекращение финансирования полицейских управлений в либеральных американских городах. Русских в США очень много, и проблем никогда не было. Мама Роджера дружит с русской женщиной, которая живет по соседству, иногда они вместе ходят в русское кафе, где сотрудники тоже русские.
— Население слишком разнообразно, нет концентрации на том, кто человек по национальности. Если ты гражданин, живи так, как считаешь нужным. Что интересно: люди, выросшие в Америке, не пользуются в полной мере возможностями для развития, которые дает страна, в отличие от выходцев из стран со слабой экономикой. Например, кубинцы часто преуспевают, каждый в своем деле. Американцы же любят жаловаться, — комментирует Роджер.
Впечатления о России
— Мне нравится в России. Я посмотрел три больших города. Самое сильное впечатление — на улицах чисто, нет мусора, в отличие от крупных городов Америки. Нет нищих, сумасшедших, никто не попрошайничает. Я чувствую себя в безопасности. Люди очень приветливые и доброжелательные, мне нравится русский менталитет, — делится Роджер впечатлениями.
У мужчины есть мечта — какое-то время пожить в России.
— Если бы была возможность иметь работу с таким же заработком, как у меня в Штатах, я бы остался, но не зимой, — смеется американец. — Мне бы очень хотелось привезти сюда друзей, чтобы они посмотрели — что такое Россия. Большинство американцев не выезжают за пределы Штатов, и о других странах знают лишь понаслышке.
До санкций Роджер не чувствовал недостатка в чем-либо, в доступе есть всё, что необходимо для комфортной жизни. Единственный недостаток, который он смог выделить, — в нашей стране не работают американские платежные карты, приходится пользоваться наличными.
— Ваш президент проделал хорошую работу. Мне нравится его строгая политика относительно семьи — я тоже придерживаюсь традиционных семейных ценностей. В России сильное вероисповедание — любая религия поддерживается государством, в стране есть мечети, синагоги, храмы, церкви. Поддерживается и развивается капитализм — каждый сам решает, как зарабатывать деньги, в каком направлении вести бизнес. В Америке по телевизору о России показывают совсем другое, — заключил Роджер Смит.
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