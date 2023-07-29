«Думаешь иначе — изгой»: мнение американца о реальной обстановке в США и впечатления от России

Что происходит в Америке

По словам Роджера, страна стала заметно меняться 25–30 лет назад, после доктрины Рейгана. Он вырос совершенно в другом государстве по сравнению с тем, в котором живет сейчас. Если раньше страна была капиталистической, то сейчас движется в сторону социализма, а правила диктуют корпорации и элиты.

— Это не та демократическая республика, в которой я родился, — считает Роджер. — Те, у кого есть деньги, платят за привлечение людей на свою сторону — к той политике, которая нужна правящей элите. Они контролируют повествование и идеологию, которые транслируются по всем каналам СМИ, и быстро заставляют замолчать любого, у кого другое мнение.

