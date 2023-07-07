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«У знакомых сожгли машину»: что происходит во Франции из-за убийства подростка — колонка парижанки о беспорядках

Местная жительница рассказала о том, что сейчас чувствует ее окружение

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Протестующие крушат здания и сжигают машины

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Утром 27 июня в пригороде Парижа — рабочем городке Нантер — сотрудники полиции остановили за нарушение правил дорожного движения 17-летнего Наэля, который был за рулем желтого «Мерседеса». Изначально сообщалось, что парень якобы ехал прямо на полицейских, но по разлетевшимся в соцсетях видео стало понятно, что мужчина стоял сбоку от машины и выстрелил, когда парень нажал на газ. В знак протеста люди вышли на «молчаливый марш», который возглавила мать убитого мальчика. Постепенно мирное шествие переросло в массовые беспорядки — люди громили витрины, поджигали автомобили и здания. Волна протеста разрослась, дойдя до Парижа. Корреспондент НГС поговорил с местной жительницей Лилией Ивановой и попросил ее рассказать о том, что сейчас происходит в стране. Далее — от первого лица.

Я живу в ближайшем пригороде Парижа, недалеко от Шато-де-Вансен. Беспорядки у нас были повсюду, но особенно с противоположной стороны, где случилось происшествие с Наэлем. Некоторые французы считают, что всё правильно и нужно наказать полицейского любым способом, и они, соответственно, смирно принимают то, что вокруг рушат здания, машины и магазины.

Другие, наоборот, считают, что этот беспорядок нужно как можно скорее остановить, а многие просто пользуются ситуацией, чтобы разрушать всё вокруг себя.

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Видео: предоставлено Лилией Ивановой

После 9 вечера у нас не работает транспорт, так как было очень много атак именно на городские автобусы. Чувствуется напряжение. Опасно быть в районах, где происходят взрывы петард и пожары, очень тяжело дышать из-за дыма. Мое мнение таково: есть закон, и по нему мы должны жить. Всё остальное — беспредел.

Страдают в первую очередь коммерсанты и обычные жители, в том числе французы, из-за сожженного имущества и бизнеса. У мужа рядом с работой сожгли театр, у знакомых сожгли машину. Страховка покрывает всё полностью, но это всё равно очень сложно.

Протесты происходят не только в Париже, но и в деревнях. Даже возле нашей дачи в 1,5 часа езды от Парижа дети 11–12 лет подожгли поле пшеницы, пожарные еле успели остановить огонь в 20 м от нашей фермы. Нам страшно, потому что мы не чувствуем себя в безопасности, переживаем за близких. Непонятно, как будут привлечены к ответственности за свои поступки эти люди, кто творит всё это. Хотя очевидно, так как за всё в итоге будут платить французы с налогов — только что по радио это обсуждали.

Полиция циркулирует повсюду, но не прямо чтобы сотрудников было много. Максимум, на что они имеют право против агрессивных людей, — это слезоточивый газ, но почти все надевают респираторные маски, поэтому им всё равно, они продолжают жечь и взрывать петарды, направляя их в упор.

Нам остается только ждать, когда всё утихнет. В целях безопасности отменены все общественные мероприятия, в том числе показы мировых брендов в рамках Недели высокой моды. Уезжать из Франции я не буду, так как очень привязана к работе. В Париж я переехала в 2020 году по учебе, затем вышла замуж.

В начале марта массовыми беспорядками в стране отметилась Грузия — в результате власти отозвали законопроект об иноагентах, который вызвал возмущения.

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