«У знакомых сожгли машину»: что происходит во Франции из-за убийства подростка — колонка парижанки о беспорядках

Утром 27 июня в пригороде Парижа — рабочем городке Нантер — сотрудники полиции остановили за нарушение правил дорожного движения
Я живу в ближайшем пригороде Парижа, недалеко от Шато-де-Вансен. Беспорядки у нас были повсюду, но особенно с противоположной стороны, где случилось происшествие с Наэлем. Некоторые французы считают, что всё правильно и нужно наказать полицейского любым способом, и они, соответственно, смирно принимают то, что вокруг рушат здания, машины и магазины.
Другие, наоборот, считают, что этот беспорядок нужно как можно скорее остановить, а многие просто пользуются ситуацией, чтобы разрушать всё вокруг себя.
После 9 вечера у нас не работает транспорт, так как было очень много атак именно на городские автобусы. Чувствуется напряжение. Опасно быть в районах, где происходят взрывы петард и пожары, очень тяжело дышать из-за дыма. Мое мнение таково: есть закон, и по нему мы должны жить. Всё остальное — беспредел.
Страдают в первую очередь коммерсанты и обычные жители, в том числе французы, из-за сожженного имущества и бизнеса. У мужа рядом с работой сожгли театр, у знакомых сожгли машину. Страховка покрывает всё полностью, но это всё равно очень сложно.
Протесты происходят не только в Париже, но и в деревнях. Даже возле нашей дачи в 1,5 часа езды от Парижа дети 11–12 лет подожгли поле пшеницы, пожарные еле успели остановить огонь в
Полиция циркулирует повсюду, но не прямо чтобы сотрудников было много. Максимум, на что они имеют право против агрессивных людей, — это слезоточивый газ, но почти все надевают респираторные маски, поэтому им всё равно, они продолжают жечь и взрывать петарды, направляя их в упор.
Нам остается только ждать, когда всё утихнет. В целях безопасности отменены все общественные мероприятия, в том числе показы мировых брендов в рамках Недели высокой моды. Уезжать из Франции я не буду, так как очень привязана к работе. В Париж я переехала в 2020 году по учебе, затем вышла замуж.
В начале марта массовыми беспорядками в стране отметилась Грузия — в результате власти отозвали законопроект об иноагентах, который вызвал возмущения.