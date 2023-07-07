«У знакомых сожгли машину»: что происходит во Франции из-за убийства подростка — колонка парижанки о беспорядках

Страдают в первую очередь коммерсанты и обычные жители, в том числе французы, из-за сожженного имущества и бизнеса. У мужа рядом с работой сожгли театр, у знакомых сожгли машину. Страховка покрывает всё полностью, но это всё равно очень сложно.

Протесты происходят не только в Париже, но и в деревнях. Даже возле нашей дачи в 1,5 часа езды от Парижа дети 11–12 лет подожгли поле пшеницы, пожарные еле успели остановить огонь в 20 м от нашей фермы. Нам страшно, потому что мы не чувствуем себя в безопасности, переживаем за близких. Непонятно, как будут привлечены к ответственности за свои поступки эти люди, кто творит всё это. Хотя очевидно, так как за всё в итоге будут платить французы с налогов — только что по радио это обсуждали.