Из-за убийства 17-летнего подростка жители Франции устроили массовые беспорядки — видео

Во Франции третьи сутки продолжаются массовые беспорядки из-за убийства подростка. Что прямо сейчас происходит на улицах страны и что известно о трагедии с юношей — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Утром 27 июня в пригороде Парижа — рабочем городке Нантер — сотрудники полиции остановили за нарушение правил дорожного движения
В знак протеста люди вышли на «молчаливый марш», который возглавила мать убитого мальчика. Постепенно мирное шествие переросло в массовые беспорядки — люди громили витрины, поджигали автомобили и здания. Волна протеста разрослась, дойдя до Парижа.
— Последние несколько часов были отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, а также школ и мэрий и, следовательно, учреждений республики. И это абсолютно неоправданно, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон и созвал межведомственную кризисную группу.
В ночь на 30 июня на улицы вывели 40 тысяч полицейских, задержано больше 650 протестующих. Людей призывают к спокойствию.
В отношении полицейского, выстрелившего в подростка, прокуратура проводит служебное расследование.
Подробнее о событиях во Франции — читайте в материале «Фонтанки».