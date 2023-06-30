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Из-за убийства 17-летнего подростка жители Франции устроили массовые беспорядки — видео

«Молчаливый марш» в память о юноше, убитом полицейским, перерос в погромы

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Видео: Городские порталы

Во Франции третьи сутки продолжаются массовые беспорядки из-за убийства подростка. Что прямо сейчас происходит на улицах страны и что известно о трагедии с юношей — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Утром 27 июня в пригороде Парижа — рабочем городке Нантер — сотрудники полиции остановили за нарушение правил дорожного движения 17-летнего Наэля, который был за рулем желтого «Мерседеса». Изначально сообщалось, что парень якобы ехал прямо на полицейских, но по разлетевшимся в соцсетях видео стало понятно, что мужчина стоял сбоку от машины и выстрелил, когда парень нажал на газ.

В знак протеста люди вышли на «молчаливый марш», который возглавила мать убитого мальчика. Постепенно мирное шествие переросло в массовые беспорядки — люди громили витрины, поджигали автомобили и здания. Волна протеста разрослась, дойдя до Парижа.

— Последние несколько часов были отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, а также школ и мэрий и, следовательно, учреждений республики. И это абсолютно неоправданно, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон и созвал межведомственную кризисную группу.

В ночь на 30 июня на улицы вывели 40 тысяч полицейских, задержано больше 650 протестующих. Людей призывают к спокойствию.

В отношении полицейского, выстрелившего в подростка, прокуратура проводит служебное расследование.

Подробнее о событиях во Франции — читайте в материале «Фонтанки».

ПарижФранцияМассовые беспорядки
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