В Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого в стране несколько дней шли беспорядки

После двухдневных протестов в Тбилиси правящая партия Грузии решила отозвать резонансный законопроект о введении понятия иноагентов в законодательство. Его приняли в первом чтении 7 марта, и той же ночью на проспект Руставели вышли тысячи несогласных, закидали улицу бутылками с зажигательными смесями и штурмовали здание парламента.
По мнению митингующих, закон отдалит страну от ЕС и поставит свободу слова под угрозу, ограничивая деятельность неправительственных организаций.
— Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения, — говорится в сообщении грузинского парламента. — Его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» должен был создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Авторы законопроекта предлагали, чтобы такие организации проходили обязательную регистрацию. В случае отказа их грозили оштрафовать. Кроме того, законопроект предполагал, что Минюст страны сможет начать расследование в отношении иноагентов. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13.