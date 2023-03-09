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В Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого в стране несколько дней шли беспорядки

Митинги начались 7 марта — сразу после того, как проект приняли в первом чтении

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Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста

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После двухдневных протестов в Тбилиси правящая партия Грузии решила отозвать резонансный законопроект о введении понятия иноагентов в законодательство. Его приняли в первом чтении 7 марта, и той же ночью на проспект Руставели вышли тысячи несогласных, закидали улицу бутылками с зажигательными смесями и штурмовали здание парламента.

По мнению митингующих, закон отдалит страну от ЕС и поставит свободу слова под угрозу, ограничивая деятельность неправительственных организаций.

— Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения, — говорится в сообщении грузинского парламента. — Его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» должен был создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Авторы законопроекта предлагали, чтобы такие организации проходили обязательную регистрацию. В случае отказа их грозили оштрафовать. Кроме того, законопроект предполагал, что Минюст страны сможет начать расследование в отношении иноагентов. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13.

ГрузияЗакон об иноагентахПротестыМитингТбилиси
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