В Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого в стране несколько дней шли беспорядки

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» должен был создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Авторы законопроекта предлагали, чтобы такие организации проходили обязательную регистрацию. В случае отказа их грозили оштрафовать. Кроме того, законопроект предполагал, что Минюст страны сможет начать расследование в отношении иноагентов. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13.