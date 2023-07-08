«К русским относятся нормально, но есть нюанс»: колонка туриста о поездке в Грузию летом-2023

Главный редактор 76.RU Анна Ёлкина провела летний отпуск, путешествуя по Армении и Грузии. Богатый на радости туристического досуга Южный Кавказ российскому гостю рад. Но есть моменты, которые могут удивить, а кого-то даже оскорбить. В этой колонке — рассказ об особенностях отдыха в Закавказье в 2023 году.
О билетах
Планировать путешествие мы начали задолго до объявления президентом о возобновлении авиасообщения России с Грузией. В то время Армения фактически была монополистом этой сферы — именно через нее чаще летали в другие страны, транзитом, так как из России улететь в ту же Европу напрямую проблематично. Покупая билеты в Армению, решили посетить заодно и Грузию. Авиаперелет до Еревана обошелся нам дорого, так как билеты брали почти на пике цены (кто же знал): 58 тысяч рублей на двоих в обе стороны.
За месяц до поездки с открытием авиасообщения между Москвой и Тбилиси Армения потеряла статус монополиста и цены рухнули почти в два раза. Было обидно, что даже тут политика повлияла, в очередной раз подчеркнув, насколько трудно сейчас что-либо планировать.
Впрочем, после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прямой перелет в Грузию сейчас обойдется россиянину дорого — от 25 тысяч рублей в одну сторону на ближайший месяц. Когда цены спадут, предположить сложно.
О политике
Отношения между Россией и Грузией стабильными не назовешь. За последние почти 20 лет страны несколько раз закрывали и открывали авиасообщение, вводили и отменяли визовые режимы. Но мир туризма стоит где-то в стороне от политики. Особенно после начатой Россией военной спецоперации на Украине — именно в Грузию хлынули бежавшие от военных действий жители обеих стран. Сама Грузия отличилась гостеприимством и дипломатией: публично поддержав Киев, но отказавшись от антироссийских санкций. Долгим введением готовлю к тому, какие нюансы могут встретиться отдыхающему в Грузии.
Забыть о том, что родная страна сейчас участвует в военных действиях, не получится даже на отдыхе. В Тбилиси почти на каждой улице можно встретить украинский флаг, вывешенный наравне с грузинским. Но еще сложнее не заметить многочисленные граффити, как правило, неприятного содержания по отношению к россиянам. На них присутствует нецензурная брань в адрес страны в целом или только властной верхушки. Как правило, ругательства основаны именно на военном конфликте. Обнаружили мы такие даже в удаленном уголке, на подъезде к обзорной площадке горы Казбек. Встречаются карикатуры и в кафе. Морально смотреть на это неприятно.
Армения в этом плане оказалась спокойнее: ничто не напоминало об информационной повестке, от которой хотелось отдохнуть. Эта страна больше погружена в себя, сосредоточена на внутренних вопросах. Армяне, скорее, рассказывали о своем опыте так называемой бархатной революции 2018 года — серии антиправительственных мирных протестов, в результате которых действующее правительство ушло в отставку.
Проживание и деньги
Удивило, но Ереван оказался дороже Тбилиси в ценах на жилье. Бронировали мы через «букинг», искали те варианты, где можно оплатить аренду наличными, так как с российских карт переводы за границу невозможны. Средняя стоимость за ночь варьируется в пределах 5–7 тысяч рублей за что-то приличное. Под этим я подразумеваю чистые апартаменты с более-менее свежим ремонтом, наличием окон, с кондиционером.
В столице Грузии — Тбилиси — стоимость номера в сердце исторического центра могла выйти в 4–5 тысяч рублей за ночь. В курортном городе Батуми на черноморском побережье — дороже.
Денежный вопрос в Армении решается просто: обменники всюду, во многих местах принимают российские карты «Мир». В Грузии также можно менять наличные. Но мы использовали систему переводов Korona Pay, с помощью которой сами себе с российской карты отправили в грузинский банк деньги и сняли их уже в местной валюте лари. Это выглядело лучшим вариантом, чем возить с собой много наличности.
Курс на момент нашего путешествия был такой: за 1 грузинский лари — 33 рубля, в Армении за один российский рубль дают 4,5 драмы.
Русский язык
Удобный бонус: почти везде понимают русскую речь. Особенно в Армении: даже меню в заведениях часто можно встретить на родном языке. В Грузии этого чуть меньше. В любом случае найдется кто-то англоговорящий. Туристская инфраструктура полностью на русском языке: и гиды, и зазывалы, и сотрудники в ресторанах. Заметно было, что русский язык больше знает старшее поколение. Но и среди молодежи, правильнее будет сказать, иногда встречались незнающие.
Вкусно и красиво
Многие едут на Кавказ, чтобы полюбоваться горами и поесть местной кухни. Армянская изобилует шашлыками, здесь готовят отличную долму в виноградных листьях и уважают лаваш. Традиция приготовления последнего включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Здесь мы поели лучшую чурчхелу и попробовали старинный сладкий пирог под названием гата. Средний чек в заведении — 2,5–3 тысячи рублей за обед или ужин.
Туристов возят к многочисленным древнейшим храмам, пещере, где нашли самую древнюю человеческую обувь. К посещению рекомендую музей истории Армении в Ереване. Похоже, всё самое древнее, что я видела, я видела в этой стране: именно на Армянском нагорье селились первые люди. Археологические раскопки продолжаются в Армении постоянно. Что удивило и понравилось: почти везде можно прикоснуться к истории. Зайти внутрь многовекового храма, дотронуться до старинных узоров, высеченных в камне. Открытием для меня стал тот факт, что священная для армян гора Арарат, которую в солнечный день видно почти из любой точки столицы, не принадлежит стране. Больше ста лет территорией владеет Турция, а армяне могут только любоваться двуглавой вершиной.
Грузинская кухня популярна в России: хинкали и хачапури, рагу из курицы и мяса, харчо. Насыщенные остротой блюда встречаются фактически в каждом заведении, особенно в историческом центре Тбилиси. Даже так: сложно найти что-то другое, когда хочется еды «поспокойнее». Устав от жирных хачапури, выходом для нас стали заведения украинской кухни со знакомыми и любимыми для славянина блюдами: котлеты, селедка под шубой, оливье, борщ. Стоимость блюда — примерно от 500 до 1500 рублей. Есть нюанс: многие грузинские блюда подают в огромных порциях. Например, рагу из жареного мяса с картофелем «оджахури» оказалось порцией, которая подошла бы на троих. Только позже мы узнали, что это блюдо считается семейным. Аналогичная история вышла с курочкой чкемерули, когда принесли зажаренную почти целую тушку. Тогда мы были голодны и заказали вдобавок еще хачапури, увесистую лепешку уже попросили завернуть с собой.
Природа Грузии показалась насыщеннее. Были места, где хотелось остаться подольше, чтобы спокойно полюбоваться видами. Например, у Жинвальского водохранилища, голубые воды которого обрамляют зеленые горы. Или в окрестностях города Казбеги. В рамках стандартных экскурсий это сделать трудно. Если есть возможность, арендуйте машину, чтобы в своем темпе осмотреть красоты.
Сами туристические выезды стоят недорого — в среднем около 3000 рублей на человека за целый день, питание не включено.
Переехавшие
За 1,5 года с начала военной спецоперации из России выехали десятки тысяч человек. Как говорят местные и в Ереване, и в Тбилиси, в обоих городах-миллионниках поселилось почти по 100 тысяч россиян. Переезжали в Грузию и украинцы. Приток людей и денег, вероятно, спровоцировал рост ВВП этих стран: Армения за прошлый год прибавила около 12%, а Грузия — 10%.
Значительный прирост населения в городах, конечно, поменял рынок. В первую очередь — жилья. Цены на аренду подскочили раза в два-четыре. Купить квартиру в Тбилиси сегодня дороже, чем в Москве. Опускаться цены пока не спешат.
Массовое переселение повлияло на сферу услуг. Как говорят те, кто уже переехал, в Ереване и Тбилиси стали появляться привычные нам барбершопы, кофейни — такие, каких здесь не было. Открываются рестораны украинской кухни.
— Здесь рынок не насыщен на таких специалистов, которых в России уже с лихвой: SMM, дизайнеры. Клиентов много, всё растет, — поделился знакомый, перебравшийся в Грузию в 2022 году.