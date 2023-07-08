«К русским относятся нормально, но есть нюанс»: колонка туриста о поездке в Грузию летом-2023

Впрочем, после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прямой перелет в Грузию сейчас обойдется россиянину дорого — от 25 тысяч рублей в одну сторону на ближайший месяц. Когда цены спадут, предположить сложно.

О политике

Отношения между Россией и Грузией стабильными не назовешь. За последние почти 20 лет страны несколько раз закрывали и открывали авиасообщение, вводили и отменяли визовые режимы. Но мир туризма стоит где-то в стороне от политики. Особенно после начатой Россией военной спецоперации на Украине — именно в Грузию хлынули бежавшие от военных действий жители обеих стран. Сама Грузия отличилась гостеприимством и дипломатией: публично поддержав Киев, но отказавшись от антироссийских санкций. Долгим введением готовлю к тому, какие нюансы могут встретиться отдыхающему в Грузии.

