«Критически важные ожидания не совпали»: сибирячка переехала в Японию — как она искала работу и сколько денег нужно для жизни

До переезда в Японию в 2016 году сибирячка Ирина Яковлева четырежды приезжала сюда в качестве туриста. Но потом они с мужем решили, что «это как-то не слишком эффективно», и переехали.



Язык

К этому моменту Ирина интересовалась страной, смотрела всё, что попадалось про Японию, и ходила на курсы японского языка после работы: внутри компании собралась группа. Но до переезда девушка успела освоить только базовые вещи и в Японии дополнительно училась в языковой школе. Сейчас уровень языка Ирины — N2 при высшем уровне N1. Этого маловато, признаёт она, но сосредоточенно заниматься языком дальше у нее сейчас не хватает ни времени, ни сил.

