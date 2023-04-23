Холод в квартирах и декрет для отцов: врач из Новосибирска переехал в Норвегию — честный рассказ о скандинавском быте

О быте: квартира в ипотеку, продукты и барберы

К жизни в Норвегии Виктор адаптировался достаточно быстро. По словам мужчины, он зарабатывает практически столько же, сколько в Новосибирске, но не жалеет, что переехал.



— В месяц после вычета налога я получаю на руки 3700 евро. Здесь я приобрел квартиру в ипотеку, в месяц платеж вместе с коммунальными услугами составляет примерно 1400 евро. Если сравнивать с арендой жилья, то выходит примерно столько же. В месяц на одного человека на продукты уходит около 450 евро. Отмечу, что качество продуктов здесь намного выше, чем в России. Даже если у вас продуктовая корзина состоят из, так сказать, бюджетных продуктов, то это всё хорошего качества, — пояснил Виктор.



Его зарплаты в целом хватает на то, чтобы несколько раз в месяц сходить в рестораны или кино.