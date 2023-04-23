Холод в квартирах и декрет для отцов: врач из Новосибирска переехал в Норвегию — честный рассказ о скандинавском быте

В свое время Виктор (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) занимал руководящую должность в одной из медицинских клиник Новосибирска, путешествовал по миру, но планировал эмиграцию. Однако судьба распорядилась иначе. После долгих раздумий мужчина решил оставить жизнь в Новосибирске и перебраться в Норвегию. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с сибиряком и выяснил, что заставило его променять престижную работу в России на переезд в Европу, а также узнал о быте и жизни в далекой стране.
На переезд решался пять лет
Еще до переезда в норвежский город Ставангер 42-летний Виктор окончил медицинский факультет в Новосибирском государственном университете, долгое время работал в сфере здравоохранения и успел дослужиться до руководящей должности в одной из медицинских клиник города. За время многочисленных командировок за рубеж мужчина определился, что жизнь в Европе ему ближе. К тому же он решил, что он не сможет добиться в России того, что дает жизнь за границей. Решение о переезде было принято в 2013 году, но перебраться в Норвегию удалось лишь спустя пять лет — в 2018 году.
— Причиной стала внешнеполитическая ситуация в мире. Когда у России начинаются напряженные отношения с Европой, это сильно сказывается на моей трудовой деятельности, а я работаю в здравоохранении. К примеру, в России в такие периоды сильно усложняется процедура поставок медикаментов и других материалов. Нам приходилось искать аналоги или вообще других поставщиков, — объяснил сибиряк.
Чтобы без проблем найти работу за рубежом, в 2014 году мужчина сдал языковой экзамен и получил сертификат Европейской ассоциации, который подтверждает за границей наличие тех или иных профессиональных навыков. Активным поиском работы Виктор занялся в 2017 году, и на это ушел год.
— Свое резюме я отправлял напрямую в зарубежные организации. Отправлял резюме в Испанию, Португалию, в США, Австралию, Новую Зеландию. Когда я увидел вакансию в Норвегии, то подумал, что там так же холодно, как и в Новосибирске, а мне хотелось сменить климат на более теплый. Однако Ставангер находится на юге страны, и я решил рискнуть. Здесь, конечно, лето прохладное, но зато зимой всегда чуть выше нуля. Вообще так совпало, что нашелся тот вариант, когда всё в целом устроило: и климат, и условия работы, — отметил Виктор.
После переезда проблем с языком не возникло. Несмотря на то что Виктор не говорил на норвежском, знаний английского языка оказалось достаточно.
— По большей части я говорю на английском, так как в стране у многих высокий уровень этого языка. Уже после переезда начал изъясняться на норвежском. Помимо английского в свое время я активно учил испанский, так как долгое время мечтал переехать именно в Испанию, но судьба распорядилась иначе. А вообще дома мы говорим на русском, но в переписке, к примеру, в сообщениях, используем английский или норвежский, — отметил сибиряк.
По словам мужчины, для переезда в Норвегию ему понадобилось собрать стандартный пакет документов.
— Мне не нужно было как-то подтверждать диплом, так как я в свое время получил сертификат Европейской ассоциации. Для работы в стране мне понадобилось оформить вид на жительство. Так как трудовой визы здесь нет, для этого нужно было лишь предоставить приглашение от работодателя, — рассказал Виктор.
О быте: квартира в ипотеку, продукты и барберы
К жизни в Норвегии Виктор адаптировался достаточно быстро. По словам мужчины, он зарабатывает практически столько же, сколько в Новосибирске, но не жалеет, что переехал.
— В месяц после вычета налога я получаю на руки 3700 евро. Здесь я приобрел квартиру в ипотеку, в месяц платеж вместе с коммунальными услугами составляет примерно 1400 евро. Если сравнивать с арендой жилья, то выходит примерно столько же. В месяц на одного человека на продукты уходит около 450 евро. Отмечу, что качество продуктов здесь намного выше, чем в России. Даже если у вас продуктовая корзина состоят из, так сказать, бюджетных продуктов, то это всё хорошего качества, — пояснил Виктор.
Его зарплаты в целом хватает на то, чтобы несколько раз в месяц сходить в рестораны или кино.
Проблема с парикмахерскими — то, с чем Виктор не ожидал столкнуться в новой стране. Оказалось, среди местных мастеров достаточно сложно найти профессионального барбера.
— Тема с парикмахерскими достаточно больная для страны. Я даже не беру в расчет цену, это примерно 25–30 евро, здесь, на мой взгляд, проблема именно с хорошими мастерами. Поэтому я стараюсь ходить к парикмахерам, которые приехали из-за границы, к примеру, мастерам из Сирии, — рассказал мужчина.
Если говорить о медицине, то в Норвегии она полностью платная, но стоимость всех медицинских услуг делится между пациентом и государством.
— Цены за прием у врача могут быть разные, но для пациентов государством установлен единый тариф — сейчас это 23 евро. Всё, что свыше, оплачивает государство. Если за год ты потратил на здравоохранение 260 евро, дальше полностью все медицинские услуги оплачивает государство. Такая схема действует для всех людей, которые легально живут в стране, — отметил Виктор.
Об удивлениях: холод в квартире и декреты для мужчин
После переезда первое, что удивило Виктора, это холод в квартирах. В Норвегии люди не считают нужным делать дома высокую температуру, также местные часто проветривают комнаты.
— По поводу холода в квартирах — это обычная история для страны. Почти везде отопление электрическое, поэтому платишь за электроэнергию: оплачивать отопление большой квартиры будет дорого. Но поскольку норвежцы в принципе не любят жару дома, холод в домах не от бедности, они просто не считают нужным инвестировать столько в поддержание тепла, которое им не очень нужно, — отметил сибиряк.
Ответственное потребление очень распространено в Норвегии. Многие граждане во время похода в супермаркет принципиально покупают продукты, у которых скоро закончится срок годности. Таким способом люди заботятся об экологии.
— По поводу покупки продуктов, у которых заканчивается срок годности, то да, действительно многие норвежцы, да и я сам, покупают такие продукты. В Норвегии очень развито ответственное потребление, и люди, понимая, что они съедят это сейчас, покупают те продукты, у которых скоро выйдет срок употребления. Плюс на такие продукты всегда действует скидка, — пояснил Виктор.
Забота об экологии распространяется не только на продукты питания, но и на транспорт. В стране большая часть жителей передвигается на электромобилях. Это связано не только с дорогим бензином, 2,22 евро за литр, но и с тем, что для такого транспорта есть льготы от государства.
— Для электромобилей в стране ниже налог, также для них есть бесплатные или же очень дешевые парковки и зарядки. Таким способом государство пытается стимулировать граждан пересесть с автомобилей, которые работают на бензине, на электромобили, чтобы позаботиться об экологии, — отметил мужчина.
Сейчас в Норвегии больше половины продаваемых в салонах автомобилей — машины на электричестве. Также идет долгосрочная программа по замене всего общественного транспорта на электрический.
— Также у нас сейчас работает проект по замене самолетов на электрические. Поскольку у нас в Норвегии сложно с наземным передвижением, так как много рек, озер, перевалов, поэтому авиатранспорт очень хорошо нам подходит, — пояснил Виктор.
Норвежцы активно занимаются спортом, но их цель — не создать плоский живот или накачать попу, главное, к чему они стремятся — это здоровье. В стране очень много людей, которые занимаются прежде всего физкультурой, а не просто ходят в зал, чтобы нарастить мышцы. Даже после родов многие норвежки не дают себе никаких поблажек. Уже через пару недель после выписки из роддома, если нет противопоказаний, женщина может начать заниматься в зале с младенцем на руках. К слову, во многих семьях отцы очень часто уходят в декретный отпуск, чтобы позаботиться о ребенке и провести с ним время.
— По поводу декретного отпуска, он составляет 49 недель. Первые 6 недель обязательно отпуск берет мама, потом могут делить. По статистике, на матерей приходится 60% и на отцов 40% декретного отпуска, — отметил мужчина.
Виктор решил навсегда остаться жить в Норвегии и о переезде в другую страну даже не задумывается.
Ранее мы рассказывали историю новосибирца, который в 2015 году переехал в Европу. За 8 лет за границей мужчина успел пожить в трех странах.