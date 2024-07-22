Полтора миллиона за любовь к музыке: сибирячка с виолончелью уехала покорять Лондон — как она там зарабатывает

Арина уже три года живет в Лондоне и сейчас готовится получить визу таланта — девушка пишет атмосферную музыку и играет на виолончели и фортепиано Источник: Арина Брованова











Жизнь Арины из Новосибирска круто изменилась за последние три года. Раньше она училась в НГУ на радиожурналиста, подрабатывала моделью, а в свободное время играла на виолончели и фортепиано. Теперь же она осуществляет свою детскую мечту — занимается музыкой профессионально, и там, где всегда мечтала, — в Лондоне. Всё дело в том, что в 2021 году девушка поступила в престижный британский колледж на магистратуру, которую успешно окончила через год и получила профессию кинокомпозитора. Ни коронавирус, ни санкции, из-за которых она могла остаться без средств к существованию, ее не сломили, хоть и доставили массу проблем. Сейчас она зарабатывает музыкой, играет на концертах с известными музыкантами, записывается в легендарной студии Abbey Road, где когда-то записывались The Beatles, а еще говорит, что оказалась в Англии в уникальное историческое время и застала смену власти. Обо всем этом она рассказала НГС.



1,5 миллиона за год учебы и знакомство с Лондоном

Арине 25 лет и последние три года она живет в Лондоне. Жизнь в другой стране стала возможна, благодаря ее увлечению музыкой. Она родилась в абсолютно немузыкальной семье, ее родители работают в НГТУ, но сама Арина еще с 5 лет начала учиться играть на инструментах. Затем была музыкальная школа по классу виолончели и фортепиано, которую она окончила с отличием. После 9-го класса она хотела поступать в Новосибирский музыкальный колледж, но передумала — не понравилась формальная обстановка в заведении.



— У меня было огромное желание учиться за рубежом, я всегда об этом мечтала. И в этом плане всегда впечатлял колледж Беркли, который известен среди музыкантов (его, в частности, оканчивал композитор Рамин Джавади, написавший музыку к сериалу «Игра престолов», и Говард Шор, создавший саундтреки к «Властелину колец» и «Хоббиту». — Прим. ред.). Но это очень дорого. И я уже тогда думала, что после университета смогу взять год, как это делают на Западе, чтобы заработать деньги и полететь за границу учиться музыке, — рассказывает Арина.

Виолончель — не единственный инструмент, на котором играет Арина Источник: Арина Брованова











После отличного окончания школы она без проблем поступила в несколько вузов, в том числе в Санкт-Петербург — это были гуманитарные направления, не связанные с музыкой напрямую. Но в итоге Арина решила остаться в Новосибирске и пошла учиться в НГУ на радиожурналиста.

— Чтобы хоть как-то иметь отношение к музыке и звуку, — отметила Арина.

А уже на последних курсах стала активно откладывать деньги — она время от времени участвовала в модельных съемках, плюс помогали родители, которые решили поддержать ее мечту стать композитором и писать музыку для фильмов:



— Я лет в 12 уже начала интересоваться композиторской деятельностью, особенно киномузыкой. Родители это, конечно же, знали, и они просто сказали, почему бы не попробовать поступить за рубеж сразу по окончании НГУ. В России сложно поступать в музыкальную магистратуру без консерватории, я вообще не знаю, реально ли это. А за рубежом проблем нет. У меня у родителей были какие-то отложенные деньги, потому что за НГУ никто ничего не платил. Мы подсчитали накопления и поняли, что на год магистратуры — а в Англии магистратура всего лишь год — денег может хватить.



Учиться в иностранном колледже можно и бесплатно, но для этого, как говорит Арина, нужно иметь большие достижения, участвовать в конкурсах и активно заявлять о себе. Сибирячка признается, что ничем таким не занималась, и называет себя «максимально простым человеком», поскольку даже не надеялась на осуществление мечты.

Девушка говорит, что Лондон поразил ее с первых же секунд Источник: Арина Брованова











Но в мае 2021 года, как раз за пару месяцев до выпускных экзаменов в НГУ, Арина все-таки получила подтверждение из Лондонского колледжа музыки, куда отправляла заявку и свое скромное портфолио практически на удачу. В ответе девушку заверили, что она поступила, но попросили дополнительно собрать нужные документы. Наверное, поэтому, как признается Арина, она не помнит, как радовалась от известия. Тут же пришло понимание, как много всего нужно сделать, а главное — получить визу.



Стоимость года обучения составила 13 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти 1,5 миллиона рублей на тот момент. А вот колледж Беркли, как вспоминает Арина, просил едва ли не 50 тысяч фунтов за всё обучение — это была неподъемная сумма для семьи.



Получив визу, сдав экзамен на знание языка (с этим у девушки никогда не было проблем) и собрав все документы, Арина через пару месяцев оказалась в самом сердце Англии.



— Я приехала в Лондон и это был максимальный восторг. Ты выходишь на улицу и испытываешь восторг от того, как всё вокруг выглядит. Ощущение, что ты попал в сказку или фильм. Я знаю очень много эмигрантов, которым не нравится Англия. Например, у меня есть знакомые, которые говорят, что «это не та страна, где я бы хотел жить», но у меня не было такого ни разу. Да, здесь есть какие-то свои минусы, но когда я приехала, мне хотелось всё сфотографировать, мне хотелось всё посмотреть и везде съездить. Это эйфория туриста, у которого есть год, чтобы посмотреть всё, что только можно в этой стране, — говорит она.



«Вместо первой пары мы пошли в паб»

В итоге, как оказалось, у Арины есть больше, чем год.



Она поселилась в общежитии при колледже. Сам колледж же, по ее словам, больше напоминал американский — и своим свободным расписанием, и современной архитектурой.



— Интеграция прошла очень-очень легко. Вместо первой пары — это был композиторский воркшоп — мы пошли паб. Здесь вообще очень развита культура маленьких пабов. Так вышло, что на этот воркшоп обычно приглашают музыкантов, чтобы те рассказывали о своих работах, презентовали нам свою историю и учили каким-нибудь фишкам. Это не теоретическое занятие, а практическое. Пары по итогу просто не было, потому что семинарить было нечего. Пришла я, пришли еще ребята — пары тут открыты для посещения всех курсов. И вот эти студенты говорят: «Ребят, надо идти в паб». Понятное дело, что интеграция в таких условиях происходит намного легче, — смеется девушка. — На следующей паре я уже встретила своих одногрупников. Всё было легко, плюс помогали совместные выступления. Происходит постоянный обмен идеями с людьми с музыкальными специализациями. Вы постоянно записываетесь, встречаетесь, вместе над чем-то работаете.

Учеба в колледже помогла Арине не просто освоить профессию, но и получить опыт первых выступлений Источник: Арина Брованова











То ли быстрая интеграция, то ли собственный талант всё схватывать на лету, но Арина не испытывала особых сложностей во время учебы. Говорит, что материал подавался постепенно, поэтому даже те студенты, у которых не было базы в виде консерватории или бакалавриата в этом же колледже, как в случае с Ариной, справлялись с заданиями.



Как итог — Арина успешно окончила колледж. Среди главных достижений того учебного года: ее выбрали писать музыку для театральной постановки, а также она побывала на легендарной студии Abbey Road, где записалась со струнным оркестром.

Возле одной из самых известных звукозаписывающих студий мира Источник: Арина Брованова











А после окончания года получила двухлетнюю визу выпускника — она дается тем, кто оканчивает университет в Англии. Все эти два года получатель визы может искать работу или другие возможности остаться в стране.



О поисках работы и проживании в старинном особняке

Окончание колледжа почти совпало с санкциями в 2022 году. У девушки перестали работать русские карты. Ситуацию нужно было срочно решать, и Арина стала искать работу, причем еще во время обучения. К ее удивлению, в колледже узнали о ситуации и даже выделили ей разовую финансовую помощь в качестве поддержки.



Арина съездила на три недели в Россию во время написания диссертации и взяла наличные деньги — их ей хватило для аренды комнаты в доме, поскольку договор с общежитием должен был вот-вот закончиться. По ее словам, этот промежуток времени был для нее особенно тяжелым: стресс, санкции, работа над диссертацией, поиски жилья и работы.



С жильем в итоге ей очень повезло. Вместе с подругами по колледжу они сняли просторный столетний дом в районе Илинг, на Западе Лондона. Арина описывает место как спокойный, тихий район, где проживают в основном пенсионеры.

В одном из этих домиков живет и Арина Источник: Арина Брованова











— Дом 1908 года постройки. Не викторианский, но очень старый и симпатичный. У нас общая гостиная, общая кухня, есть даже сад. Всё вместе — коммунальные услуги, аренда и налог на местность, который платится раз в полгода, — выходит в 800 фунтов. Это еще очень дешево, люди платят по тысяче или по полторы тысячи. Сейчас в наших реалиях найти что-то по такой цене будет очень сложно. Но мне повезло, Западный Лондон — это все-таки про безопасность и семейную жизнь. Моя подруга живет где-то на севере и говорит, что боится выходить из дома. Она даже подарила мне штуку-пищалку, чтобы я могла на нее нажать, если нападут. Но у нас в районе ничего такого не было, — объясняет Арина.



С работой же всё обстояло сложнее. Арина на своем примере убедилась, что рассылка резюме и отклики на вакансию в Англии не работают. Зато реально работают рекомендации знакомых.

За электроэнергию Арина вместе с соседками платит 200 фунтов ежемесячно, в 25 обходится вай-фай Источник: Арина Брованова











Так, преподавательница в колледже порекомендовала Арину как учителя музыки, и та стала давать индивидуальные уроки игры на виолончели. Это, по ее словам, приносит ей хороший заработок, но не дает постоянства — летом ученики уезжают и оплачивать счета становится сложнее. Второе место, куда Арину тоже порекомендовали, — это концертмейстер в одной из школ.



Более-менее постоянные деньги ей приносила работа в музыкальном театре, где она продавала программки:



— В первый год было сложно осознавать, что ты продаешь программки в театре после бакалавра и магистратуры с отличием, но другого варианта особо не было.

Магазин, где работает девушка Источник: Арина Брованова











Сейчас Арина работает в магазине музыкальных инструментов, дает уроки музыки, а также пробует себя в качестве фриланс-музыканта и композитора.



Дорогое метро, вежливые британцы и мечты о работе в кино

Девушка говорит, что не чувствовала никогда опасений, что у нее могут кончиться деньги. Всё потому, что она научилась откладывать и экономить, одновременно позволяя себя мелкие покупки.



Дороже всего, по ее словам, в Лондоне обходится проезд. Это по-прежнему самая большая статья расходов в ее бюджете после аренды дома:



— В первый раз, когда я проехала на метро, и с меня взяли 5 фунтов за проезд, я просто офигела. Ну то есть ты представь: 500 рублей у тебя ушли на одну поездку. 200 рублей — это проезд на автобусе, начиная от 300 рублей — это проезд на метро. У меня есть карточка, что-то вроде московской «Тройки». Там у меня 10%-я скидка. А еще если ты наездил какой-то лимит — 10 или 15 фунтов, то с тебя уже больше денег не снимают. Ну а если бы брали за каждую поездку, то ты бы остался нищим человеком. Много людей здесь ездят на велосипедах, потому что транспорт — это дорого и это нестабильно. Здесь много бастуют и много различных проблем с метро постоянно.



Еще Арине пришлось долго привыкать к тому, что многое в Лондоне работает через почту — обычную, бумажную. Порой ей приходится отправлять нужные документы почтой — это ее до сих пор удивляет.

Архитектура — вот что продолжает восхищать Арину в Англии Источник: Арина Брованова











Арина говорит, что ее на первых этапах вводили в ступор обязательные «смолл толки» — легкие, короткие беседы с незнакомцами.



— У меня был сначала шок от того, что вот ты идешь по улице, ты кого-то видишь и тебя спрашивают: «Как дела?» Но они спрашивают «как дела» просто, чтобы спросить, это даже не вопрос, это просто «Привет». А ты начинаешь им: «А у меня всё хорошо, а у тебя как? Что делаешь». И они непонимающе смотрят. Просто шли по делам, а тут я с расспросами. Сейчас это уже, конечно, в прошлом, но пару раз было. Еще они много говорят «сорри». То есть извиняются по поводу и без. Конечно, быть вежливым — это замечательно, но когда ты с каждой ерунды, например, случайно дотронулся, говоришь «сорри» — вот это немножечко раздражает. Есть у англичан какая-то отстраненная вежливость, холодность, ты должен как-то додумывать: а что эти люди имеют в виду? При этом они вежливые и приятные, но нужно понимать, где перейти черту, — заключает она.



Арина признается, что встречалась с британским парнем около года. Расставание произошло в том числе из-за ее темперамента и менталитета — русская девушка, как объяснил ей парень, имела слишком ярко выраженное мнение по каким-то вопросам.



— Если мне что-то не нравится, я говорю об этом, а мне объясняют: «Ты не должна говорить, что тебе это не нравится». Есть какая-то скрытность. Но опять же я не хочу, чтобы люди думали, что британцы — это вот такие инопланетяне, которые всегда говорят не то, что думают, и шушукаются за спиной. Это не так, можно отлично проводить время с британцами и можно строить какие-то отношения с ними, но люди разные и нужно понимать какие-то культурные особенности, — говорит она



Когда незнакомцы узнают, что Арина из Сибири, они задают ей стандартные вопросы про холод, а более начитанные — интересуются историей и ссылкой людей в 30–40-е годы. Пожилые соседи в Илинге порой спрашивают Арину про Советский Союз.



— Что я могу им сказать? Будто я там жила, — смеется она.

Арина на встрече выпускников Источник: предоставлено Ариной Бровановой











Со слов Арины, живя в Лондоне последние три года, она смогла «застать огромный пласт истории»: вначале видела, как вся страна отмечает юбилей королевы, затем оплакивает ее смерть и вновь празднует коронацию Карла.



— Недавно прошли выборы. Вот это было очень громко. Все шли на выборы, у всех очень четкое понимание, что нужно идти голосовать. Понимание, что если ты сейчас голосуешь, то ты выберешь себе политиков, которые будут в твоем регионе за что-то отвечать. Это было интересно наблюдать, как люди, даже не особенно политически настроенные, шли и шли на выборы. Сейчас у нас Евро-2024, Англия прошла в финал (интервью записывалось до финальных матчей. — Прим. ред.). Мне уже страшно представить, что у нас будет в пабах в воскресенье, это нужно будет прятаться, потому что здесь, конечно, если ты идешь в паб, если там играет Англия — боже мой, держите меня семеро! — описывает Арина.



Ее виза подойдет к концу через полгода, и сейчас девушка занята сбором документов на другую визу — визу таланта. За те два года после окончания вуза ей уже удалось сделать многое. Не так давно она выпустила свой второй альбом, который вскоре опубликует в «Яндекс.Музыке». Первый она посвятила мифам древней Греции — говорит, что помимо музыки всегда была неравнодушна к литературе, а еще о себе дала знать учеба на журналиста в НГУ. Этот альбом получился мрачным и атмосферным, а вот для второго она вдохновилась писателем Нилом Гейманом и написала музыку с неземными мотивами, которая, как считает девушка, подошла бы к сериалу или фильму, снятому по его произведениям.



— Недавно я играла с Harrow Symphony Orchestra и хором киномузыку. Это «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Властелин колец». В это воскресенье буду играть как соло, так и с оркестром на фестивале. Конечно, я бы и сама хотела писать музыку для кино — это моя мечта, это, что называется, в идеале, — рассказывает о планах она. — Но я не против писать концертные произведения в том числе, потому что и сейчас иногда это делаю. Может быть, когда-нибудь обзаведусь своей небольшой студией и буду работать на себя.



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