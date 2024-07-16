«Цены поражают»: сибирячка получила образование и обзавелась семьей в Турции — как изменилась ее жизнь в стране

Мария родилась и выросла в Сибири, но получать образование решила в Турции и осталась там жить Источник: предоставлено Марией











В середине нулевых Мария оставила родной Новосибирск и переехала в солнечную Анталью. Но ее жизнь в чужой стране оказалась не такой светлой. Корреспондент НГС Татьяна Старостенкова поговорила с женщиной и узнала, как рост инфляции повлиял на жизнь турков, к чему нужно быть готовыми при создании семьи с ними и каких правил должны придерживаться мигранты.



Детские мечты и суровая реальность

В детстве Мария часто ездила с родителями в Турцию отдыхать. Как коренную сибирячку ее сразу впечатлил жаркий климат Антальи и бескрайнее море. В 17 лет девушка в очередной раз оказалась на курорте и всерьез задумалась о переезде. Спустя три года мечта Марии осуществилась.

— В 2006 году я начала готовиться к поступлению в международную академию туризма в Анталье. Помню, что приходилось с мамой собирать много документов для оформления ВНЖ (вид на жительство, который позволяет законно жить на территории другого государства без гражданства. — Прим. ред.). С этими бумажками я намучилась сполна, — вспоминает Мария. — Тогда прямых рейсов из Новосибирска в Анталью не было, и мне пришлось лететь с пересадками через Москву и Стамбул. На паспортном контроле меня не хотели впускать в страну — их что-то смутило в ВНЖ, хотя мы оформляли всё официально через академию. Я тогда очень расстроилась, потому что из-за разбирательств пропустила самолет. Но в итоге мы решили проблему с документами, я купила новый билет и долетела до Антальи.

На улицах Антальи на деревьях растут апельсины Источник: предоставлено Марией











В академию Мария поступила на платное отделение направления «Туризм» — за образование платили родители, грантов на тот момент не было. Обучение длилось два года в формате полгода учеба — полгода практика. К моменту переезда Мария говорила на английском, но это был школьный уровень языка: она могла строить предложения и разговаривать на базовые темы с людьми. Но преподавали в академии на русском языке, хотя были предметы и с англоязычными преподавателями.



— Во время учебы мы жили в трехзвездном отеле. Ночью спали в номерах, а утром спускались в конференц-зал на лекции. Через полгода нас перевели в другое место — там занятия проходили в классах, в более привычной обстановке, — рассказывает Мария. — Опыт мы приобретали летом во время работы в отеле. Тогда я работала трансферным гидом: забирала из аэропорта туристов и с водителем автобуса развозила их по отелям. Выходные мы с подругами проводили где-нибудь на пляже или в кафе.

Турецкий муж — сибирская свадьба

Во время обучения в академии Мария в основном практиковала свой английский, но турецкий целенаправленно не учила. Разговаривать на нём и понимать местных жителей девушка начала позже, когда познакомилась со своим будущим мужем.



— После учебы в академии я работала в отелях на ресепшене. Моя должность называлась «гест-релейшн»: я выполняла просьбы гостей, как правило русских, решала их проблемы, отвечала на вопросы, — вспоминает Мария. — В 2013 году я начала работать в аэропорту в магазине одежды. В кафе неподалеку, куда я часто ходила обедать, работал менеджером Мухаммед. Там мы с ним и познакомились.



Спустя несколько месяцев молодой человек предложил Марии жить вместе, а в 2014 году они решили заключить брак.



— Расписаться мы решили в России. Для этого перед поездкой Мухаммед собирал в Турции документы и отправлял их мне по почте. В Новосибирске я ходила к нотариусу, чтобы перевести их на русский язык. Мы быстро всё оформили и в декабре 2014 года пришли в ЗАГС, — говорит женщина. — Торжественную регистрацию мы не хотели, поэтому быстро расписались в кабинете и уехали. Свадьбы как таковой тоже не было: мы собрались в ресторане с моей семьей и тихо отметили это событие. Родители мужа не захотели приезжать.

Однако не стоит думать, что нашу Машу не приняли в мусульманской семье: родители Мухаммеда трепетно отнеслись к девушке и были рады, что их сын привел в семью хорошую порядочную невесту.

Мария со своим сыном Источник: предоставлено Марией











По возвращении в Турцию Мария оформила там семейный ВНЖ, который можно получить при вступлении в брак. А спустя год супруги задумались о детях.



— В 2015 году я узнала, что беременна. Мы оба ждали и хотели завести ребенка, — призналась сибирячка. — Ведение беременности и роды в Турции ничем не отличаются от российских. Сына я родила с помощью кесарева сечения. После родов меня отвезли в палату, но отдохнуть не получилось: в мою палату влетели пять человек без халатов и бахил, все начали меня обнимать, целовать, брать ребенка на руки — это были родственники мужа. Почему их впустили ко мне, когда я не была готова даже сидеть и ходить самостоятельно — не знаю до сих пор. Через два года я забеременела снова. Вторые роды были другими, так как сын появился на свет недоношенным. С первого дня он находился в кувезе (инкубатор для выхаживания недоношенных детей. — Прим. ред.). Меня выписали раньше, чем малыша, поэтому муж каждый день отвозил сцеженное молоко в больницу. Через время ребенок начал есть сам, а спустя три недели младшего сына выписали из больницы, он был абсолютно здоров.

Когда старший сын выпустился из детского сада, у Марии возник вопрос: в какую школу отдавать ребенка? Государственные учреждения находились далеко от их дома, к тому же хотелось, чтобы сын получил хорошее образование.



— В шесть лет мы отдали старшего сына учиться в частное учебное заведение. Уроки у него были стандартные: турецкий язык, математика, природоведение, рисование и музыка. Со второго класса начался английский язык, — говорит о начальном образовании в Турции Мария. — Для меня стало открытием, что в Турции раз в неделю школы проводят общие линейки, где вместе слушают гимн страны и поднимают национальный флаг. Уже в юном возрасте дети знают биографию Мустафы Кемаля Ататюрка наизусть. Кроме того, в Турции принято отмечать Рамадан, а также день рождения первого президента и день независимости страны. В школах ученикам не проводят особые уроки патриотизма — его воспитывают в детях с юного возраста.

Мустафа Кемаль Ататюрк — османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

Как рост цен повлиял на жизнь турков

В Анталье невероятно красивые закаты Источник: предоставлено Марией











Когда Мария отдавала старшего сына в частную школу три года назад, стоимость обучения составляла 47,5 тысячи лир или 127 тысяч рублей в год. Сейчас цена возросла до 190 тысяч лир (511 тысяч рублей). На это повлияло много факторов.



— Раньше Анталья славилась одними из самых дешевых квартир, тогда мы с мужем снимали двухуровневую квартиру в хорошем районе Антальи за 1500 лир (4 тысячи рублей). Но в 2022 году всё изменилось: в Турцию переехало большое количество эмигрантов не только из России, но и из Украины. Цены стали расти на всё, особенно на недвижимость. Стоимость арендной платы начиналась уже от 10 тысяч лир (26 тысяч рублей), — говорит сибирячка.

МРОТ в Турции в 2024 году установлен в 17 тысяч лир или 45 тысяч рублей, при этом средняя зарплата составляет около 30 тысяч лир (80 тысяч рублей) в месяц.

Помимо цен на жилье в Турции вырос налог на регистрацию привезенных мобильных устройств.

В Турции действует закон, по которому все мобильные устройства, приобретенные за пределами страны, необходимо зарегистрировать в течение 120 дней после въезда. Если этого не сделать — телефон заблокируют. Владелец мобильного устройства не сможет принимать звонки и сообщения, а пользоваться интернетом получится только по WI-FI.

— В Турции техника очень дорогая. Например, в Новосибирске iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ стоит около 140 тысяч рублей, в Анталье его цена достигает 80 тысяч лир или 213 тысяч рублей. Поэтому турки часто приобретали технику в других странах, чтобы сэкономить. Но правительство быстро сориентировалось и повысило налог на ввоз иностранной техники, — объясняет Мария. В 2022 году телефон можно было зарегистрировать за 2,7 тысячи лир (7 тысяч рублей), в 2023-м — за 6 тысяч лир (16 тысяч рублей), а сейчас налог достиг исторического максимума — 30 тысяч лир (80 тысяч рублей). Соответственно, турки стали чаще покупать телефоны в стране, но менее популярных брендов.

Годовая инфляция в Турции уже составила более 60%. Цены повысились на всё, в том числе и на продукты. Литр молока обойдется примерно в 105 рублей по действующему на момент публикации курсу, хлеб — 79 рублей, килограмм сахара — 103 рубля.

— Цена на мясо поражает: за 1 килограмм курицы нужно заплатить 259 лир (686 рублей), за баранину 440 лир (1165 рублей), а за говядину придется отдать 659 лир (1745 рублей), — говорит Мария. — В Турции очень сложно найти привычную для нас колбасу, хотя после наплыва иммигрантов турки и тут преуспели. Например, в некоторых торговых центрах продаются баварские сосиски, в составе которых есть свинина (Турция — мусульманская страна, поэтому свинина там не в ходу. — Прим. ред.), но цена за упаковку может доходить до 1300 лир (3443 рубля).

Пейзажи в Анталье впечатляющие Источник: предоставлено Марией











В Анталье также стали появляться магазины с привычными для нас продуктами: сгущенкой, манкой и крабовыми палочками, а в небольших ларьках можно найти домашние пельмени по 340 лир (около 900 рублей), шпроты и даже сало (но цена кусается: 800 лир или 2119 рублей). Так что, призналась Мария, по привычной еде она соскучиться не успевает. Но и балует себя такими покупками нечасто.



— Цены, конечно, кусаются. Я редко покупаю что-то в этих магазинах. Если хочется насладиться русскими блюдами — иду в кафе. С 2022 года у нас в Анталье открылось много заведений с концепцией русской домашней кухни, там я люблю завтракать сырниками, блинами со сметаной или драниками. Средний чек в таких заведениях составляет 500–600 лир (1300–1500 рублей) на человека, — рассказала она.

На праздники местные стараются уезжать в другие города к родным, и чаще всего в этот период их можно найти на пляжах. В Анталье есть бесплатные, но большинство местных жителей выбирают платные — там больше удобств.

— Удивительно, но с 2022 года по Анталье открывается много кальянных — как правило, это делают русские, — говорит Мария. — Местные говорят, что в наших заведениях сервис и ассортимент лучше, чем в локальных. Но не все проводят свободное время таким образом: в Анталье есть много русских сообществ, в которых люди периодически собираются, чтобы поиграть в настольные игры или плейстейшн. Девушки, как правило, ходят на занятия по нейрографике или рисованию.

Дружный светский народ

Почетными жителями Турции являются котики Источник: предоставлено Марией











С момента, как Мария переехала в Турцию, прошло 18 лет. За это время она успела сполна узнать об образе жизни местных и особенностях менталитета.

— Хоть Турция и является мусульманской страной, сейчас в ней преобладают черты светского государства. В Анталье девушки в хиджабе или никабе встречаются редко — намного чаще здесь можно увидеть молодых особ в шортах и открытых платьях, — признала женщина. — Однако это никак не влияет на внутренний настрой граждан. Они очень дружный народ, и в сложные времена это видно.



Когда в феврале 2023 года в Турции произошло самое сильное землетрясение за последние 100 лет, с первого же дня по всей стране AFAD (агентство по борьбе со стихийными бедствиями. — Прим. ред.) стал разворачивать палатки, куда можно было принести товары первой необходимости: воду, консервы, крупы, а также теплые вещи.

Хотя до Антальи тогда дошли только слабые толчки, которые Мария даже не почувствовала, она тоже помогала собирать необходимое для пострадавших.

— Самыми нужными товарами были детское питание и подгузники. Как мама двоих сыновей, я не могла остаться в стороне — в первый же день я пришла в супермаркет. Там были огромные очереди. Набор у покупателей был идентичный, без вопросов было понятно, для чего всем им такое количество вещей и еды, — рассказала она. — Если кто-то из местных жителей не мог передать гуманитарную помощь, то они отправляли деньги на счета благотворительных организаций.

Как в Турции защищают женщин

Мария говорит, что многих турков объединяет одна отрицательная черта — ревность. Конечно, во многом это больше зависит от воспитания людей, чем от менталитета, но для турков ревность — не губительное чувство, а проявление и доказательство любви к человеку. Только как бы они не оправдывали свои порывы ревности, не каждый готов терпеть такое отношение всю жизнь.

— Муж стал ревновать меня после рождения второго ребенка. Было тяжело одной находиться в четырех стенах с двумя детьми, поэтому я старалась часто гулять с ними. Недалеко от дома была кофейня, куда я часто заходила за напитками — это была моя своеобразная традиция. Но вскоре муж стал сомневаться во мне, подозревая в неверности. Мне было смешно это слышать, потому что 24/7 я находилась с детьми и ни о каких романах даже не думала. Шло время, и супруг всё чаще стал следить за мной. Как-то раз он сказал, что пошел на работу, а вместо этого спрятался в шкафу и весь день следил за мной, — рассказала она.

Мария любит проводить время с детьми в парках около моря Источник: предоставлено Марией











Терпеть недоверие со стороны близкого человека Мария не могла, поэтому в 2021 году, после семи лет брака, съехала на съемную квартиру вместе с детьми. Сначала муж приезжал и просил прощения, а затем снова начинал следить. А после подачи заявления на развод стал угрожать Марии.



— Чтобы обезопасить себя и детей, я обратилась в правоохранительные органы. Там я написала заявление, и мужу поставили запрет на приближение. Также сотрудник полиции рассказал мне про приложение, которым женщины, живущие в Турции, могут воспользоваться: оно представляет собой кнопку, которую можно нажать в случае чрезвычайной ситуации, и по вашей геолокации приедет полиция. Кроме того, в Турции есть специальные учреждения, в которых женщины могут скрываться от преследований и неправомерных действий со стороны мужчин, — говорит Мария. — Мой случай не был таким сложным, поэтому спустя год и четыре месяца нас развели. Процесс затянулся, потому что мы не могли договориться — с этим нам помогли юристы.

Сейчас женщина с детьми живут на съемной квартире, которую ей удалось найти с помощью знакомых по приемлемой цене — 10 тысяч лир (26 тысяч рублей) в месяц. Бывший муж забирает сыновей на выходные, чтобы увидеться, но финансово детям он не помогает — Марии пока помогают родители.



— Я стараюсь максимально окружить детей заботой и любовью. Не хочу, чтобы мальчики чувствовали себя обделенными. Когда они не в школе, мы стараемся проводить досуг разнообразно. Вместе мы ходим на детские площадки и в развлекательные комплексы в торговых центрах. Сейчас, на летних каникулах, выезжаем на море, — говорит она. — Два года назад мы летали вместе в Новосибирск, там у нас была насыщенная культурная программа: каждый день мы ходили в театры на детские постановки. Мальчики были в восторге. Также сыновья посещали развивающие курсы, там они нашли новых друзей, и эти ребята часто к нам приезжают в Анталью с родителями.

Мария признаётся, что за 18 лет ее любовь к Анталье не угасла: она любит любоваться турецкими пейзажами, купаться в море, общаться с местными жителями. Но и к Новосибирску, заметила она, испытывает трепетные чувства и скучает по Сибири — даже, возможно, хотела бы вернуться, но периодически ездить в Турцию.

Советы для тех, кто хочет переехать в Турцию

Готовьте деньги. В Турции сейчас жить очень дорого. Берегите нервы. Во время оформления ВНЖ вы не один раз испытаете стресс. Будьте готовы к отказу. Сейчас в Турции мигрантам часто отказывают в ВНЖ. Учите турецкий язык. Совет примитивный, но очень полезный. Турков располагают люди, говорящие с ними на одном языке. Учитесь общаться с людьми другого менталитета. Порой вам будет казаться, что местные жители недоброжелательно взглянули на вас или показали незнакомый странный жест. Но не спешите с выводами: турки — удивительные люди и порой непредсказуемые.

Ранее мы рассказывали о другой россиянке, переехавшей в Стамбул. В интервью она поделилась, как победила рак и познакомилась с турецкими знаменитостями.