Победила рак ради любви к Турции: обычная девушка из Воронежа уехала в Стамбул и очаровала звезд

Анжелика с самого детства грезила Стамбулом, но даже не предполагала, чем обернется ее мечта Источник: предоставлено героиней публикации











Тяжелая болезнь кого-то ломает, а кому-то, наоборот, служит жестким толчком к переменам. Так случилось с Анжеликой Мелек Йылдыз. В подростковом возрасте, когда она еще жила в родном Воронеже, у нее диагностировали онкозаболевание, а сейчас девушка покорила Стамбул, написала про него книгу, которую смели с полок, и имеет свыше 300 тысяч подписчиков в соцсетях. Она лично знакома с популярным актером Керемом Бюрсином и многими другими звездами турецких сериалов. Анжелика рассказала о переезде и приоткрыла тайну, где можно встретить знаменитостей и понаблюдать за съемками.

Любовь началась с открыток

Первое знакомство Анжелики со Стамбулом случилось еще в детстве.



— Когда мне было 6 или 7 лет, папа поехал в первом потоке челноков в Стамбул. Тогда еще не было авиарейсов, ехали почти неделю на автобусе. Я единственный ребенок и папина дочка, поэтому он привез мне кучу подарков, но самыми дорогими были открытки. Зная, что я их коллекционирую, он взял в Стамбул открытки с Воронежем, чтобы поменять их на открытки со Стамбулом.

С этих открыток и началась любовь Анжелики к Стамбулу Источник: предоставлено героиней публикации











Увидев панорамы Стамбула на открытках, Анжелика бесповоротно влюбилась в город на берегах Босфора. Тогда она пообещала себе, что однажды будет здесь жить. С этого момента она стала просто грезить Стамбулом.

— Эта мечта меня очень сильно поддержала, когда я болела онкологией, — признается девушка. — Меня это, можно сказать, спасло: как я могла не выздороветь, если еще не видела Стамбул. Я мечтала, параллельно читала о Стамбуле и Турции, смотрела фото. И в 18 лет первый раз попала в Турцию, это был подарок папы в честь победы над онкологией.



В 2008 году Анжелика побывала в Аланье Источник: anjelikayildiz / Vk.com











Турцию тогда выбрали не только потому, что папа решил сделать любимой дочке такой подарок. После болезни Анжелика ходила, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому семья и отправилась на море.

«Я без страха рванула навстречу мечте»

Вернувшись из отпуска в Воронеж, девушка окончила вуз, а в 25 лет оказалась на распутье — мечта о переезде в город на семи холмах не отпускала.

— Я решила: либо сейчас, либо никогда. У меня была хорошая магистерская, статьи в научных изданиях, достаточно было дописать процентов 30–40 и защитить кандидатскую, — рассказывает Анжелика. — Но я развернулась у двери на подачу документов, потому что поняла: либо я зайду и уйду в это еще на три года, либо буду пробовать переехать в Стамбул. Оглядываясь назад, понимаю, что это был самый правильный возраст, когда тебе не страшно, — ничего и никого не зная, я без страха рванула навстречу мечте, сейчас бы, скорее всего, не решилась. Открытки, кстати, до сих пор со мной, я взяла их в Стамбул.

Девушка прошла химиотерапию, лучевую терапию и сложнейшую операцию. В больнице в Обнинске она поняла простую истину — выживают те, кто верит в победу, остается на позитиве и часто улыбается Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С 2011 года в жизни Анжелики началась новая глава — стамбульская. После переезда девушка пошла на курсы изучения турецкого, так она убила сразу двух зайцев — выучила язык и получила ВНЖ на 9 месяцев. Анжелика призналась, что реальный Стамбул не совпал с детскими представлениями.

— Они оказались еще лучше! Когда в первый раз ехала, очень сильно боялась, что мечта не совпадет с реальностью, что столько лет я придумывала идеальный город, а на самом деле он может оказаться совсем другим и не понравится, — говорит девушка. — Всё получилось совершенно наоборот. Я приехала перед праздниками и не знала, что в Стамбуле всё закрывается на байрам на целую неделю. Я ездила в курортную Турцию, где такого не было, что вся жизнь вымерла на неделю. Мне нужно было взять бумаги в «Томере» (школа изучения турецкого языка для иностранцев. — Прим. ред.), я попала на Таксим с самолета за час до закрытия школы. И я всё нашла, не зная города, получила все документы. И в тот же день, когда вышла из «Томера», на Истикляле попала на телевидение — у прохожих на Истикляль брали интервью, спрашивая мнение на разные темы. В общем, Стамбул сразу принял меня в свои теплые объятия.

Анжелика любит Стамбул — и это взаимно Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Проверка на прочность

Впрочем, и сложности не заставили себя ждать. После окончания студенческой визы Анжелике пришлось выезжать и заезжать в Турцию, чтобы продлить срок пребывания. К тому же она чуть не осталась на улице.



— Дальше Стамбул проверял меня на прочность и любовь к нему по полной. Планы а, b и с, как остаться в городе, провалились с треском. Пришлось составлять новые планы и искать выход с ВНЖ. Поэтому я помоталась, 3 месяца здесь, 3 — там. И в какой-то момент пришлось срочно выезжать из арендованной квартиры. Я уехала, а они решили, что сделают из апартаментов, где я арендовала квартиру, — отель. Оплатив квартиру на несколько месяцев вперед, я спокойно уехала на родину, а вернувшись, обнаружила оповещение на двери, что у меня около недели на переезд, — вспоминает Анжелика.

После переезда привыкать ей пришлось и к менталитету, и к особенностям жизни в гигантском городе — население Стамбула, по официальным данным, превысило 15,5 миллиона человек, а город вытянут почти на 100 километров.

— Я жила в Воронеже и всё до минуты просчитывала: там максимум на 5–10 минут приходила раньше, либо вовремя. Здесь был шок: за счет того, что мегаполис, пробки — ты не знаешь, сколько времени уйдет на дорогу. Бывает, выходишь заранее и всё равно опаздываешь. В следующий раз выезжаю еще на час раньше и думаю: ну сейчас я приеду вовремя, а в итоге приезжаю на 2 часа раньше, потому что пробок нет. Нужно просто смириться, в Стамбуле все к этому легко относятся, — говорит наша героиня.

Весна в Стамбуле особенно прекрасна Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Единственная вещь, к которой Анжелика не может привыкнуть до сих пор, это необязательность турков: если человек сказал встретимся, это не значит, что встреча состоится. Даже если вы назначили точное время.

— А если идешь на свидание, то вообще нормально в последний момент пропасть или написать, что мама заболела, работа какая-то вылезла, — признается Анжелика. — А еще я не смогла привыкнуть к венкам на свадьбы. Я понимаю, что мы разные, что это особенности культуры, но когда я вижу венки, меня непроизвольно трясет.



Показала Стамбул Ольге Бузовой

Анжелика заражает любовью к Стамбулу — после переезда она решила стать блогером. Экскурсии девушка не водит из-за проблем с ногой, хромота стала последствием перенесенного заболевания. В ее соцсетях есть маршруты и локации, где можно встретить звезд турецких сериалов.

— Я не являюсь гидом, я пишу маршруты для самостоятельных прогулок по Стамбулу. Я показывала места съемок турецких сериалов — это и есть мое направление, которое сделало меня известной, — рассказывает Анжелика. — По местам съемок турецких сериалов я гуляла со многими российскими звездами и топовыми блогерами.

Анжелика показала Стамбул певице Ольге Бузовой Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Где познакомиться с турецкими звездами

Специально для читателей Городских порталов Анжелика раскрыла секрет, где можно встретить звезд турецких сериалов.



— Чаще всего сейчас звезд можно встретить в «Зорлу центре», потому что это люксовый торговый центр с классными ресторанами, и на побережье Босфора: в 6–7 утра многие звезды на пробежке. И конечно же, если знать места съемок и попадать на съемки, то это самый легкий способ, — улыбается Анжелика.

С актером Мертом Рамазаном Демиром, известным по сериалу «Зимородок» Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Девушка лично знакома с кумиром многих россиянок — Керемом Бюрсином.

Красавчик Керем с удовольствием общается с поклонниками Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Он один из моих любимых актеров именно в плане общения с поклонниками. Он с удовольствием со всеми общается, фотографируется, у него абсолютно нет звездной болезни. И многие приезжают и этим пользуются. Иногда вижу ролики в интернете, в которых пользуются тем, что он не знает русского и просто не понимает, что сейчас снимают. Делает кто-то, а стыдно мне, — сетует Анжелика.



Даже после длинных съемок у Керема Бюрсина улыбка не сходит с лица Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А вот с Бураком Озчивитом встреча так и не состоялась — Анжелика и знаменитый актер всё время проходили мимо друг друга. Ну прям как в турецком сериале!



— Когда я его видела, это было во время съемок «Чалыкушу», он открывал донерную «Балибей». Она была по пути из моего спортзала домой. Я его видела, но тогда спешила и еще не была блогером, показывающим места съемок, и я просто прошла мимо. Он тогда стоял, смотрел, как вешали вывеску. И тогда он был достаточно простым. Если бы я тогда подошла, то сняла бы с ним и видео. Все его премьеры проходили в ТЦ «Каньон», именно там был мой спортзал. Там я сделала пару фотографий по пути на спорт. Но не с Бураком, а просто актеров сериала сфотографировала. Если других звезд при желании можно легко найти, то Бурак — один из немногих труднодоступных звезд, которые ходят с охраной. В медийности это дало бы мне хороший взлет, — сокрушается Анжелика.

Зато она знакома с другим Бураком — Челиком, звездой сериала «Красивее, чем ты» Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если смотреть блог Анжелики, складывается впечатление, что турецкие актеры даже с мировым именем не подвержены звездной болезни. Девушка подтверждает: это на самом деле так.



— 80% такие простые и общительные, но есть и те, кто вообще не фотографируется. Плюс еще звезды, которые вымотаны работой, но к этому я отношусь очень спокойно. Съемки длятся очень долго, бывают по 12 часов и более, бывают ночные. Можно приехать, и если человек уставший, он может просто не захотеть что-либо делать, а в следующий раз ты можешь приехать, когда съемки короткие, и они полчаса проболтают с тобой, — рассказывает девушка. — Есть процентов 10, у которых есть звездная болезнь, и они не будут фотографироваться, это человеческий фактор.

Анжелика побывала на съемочной площадке сериала «Приговор», сфотографировалась с Кааном Урганджиоглу и почти со всем кастом Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Самой Анжелике больше всего нравятся турецкие сериалы «Клюквенный щербет» и «Приговор».



— «Клюквенный щербет» показывает реальную Турцию. До этого была какая-то несуществующая, европеизированная Турция. Окей, девушки в мини здесь есть. Они ходят в определенных районах, но дресс-код в офисах никто не отменял, и там все ходят не так, как показывают в сериалах. Я замучилась отвечать на эти вопросы — а что, в Турции так ходят в офисы? Ну нет, конечно, не ходят, — объясняет Анжелика. — И другую часть историй, которые обычно показывали, — это Восток, кровная месть. Да, бывает, но это единичные случаи. «Клюквенный щербет» — это отражение реальной Турции, в которой мы проживаем. И этим он мне безумно нравится.

Вместе с актером из любимого сериала — Доуканом Гюнгёром Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она написала бестселлер

Через несколько лет информации о Стамбуле оказалось так много, что друзья убедили Анжелику написать книгу. Решимости прибавил и запрос издателя.



— Говорят же, что у вселенной всегда есть какие-то пути, если у тебя есть мечта. Мне пишет один из крупнейших российских издательских домов и предлагает написать книгу в серии. У меня было начало книги. Но у издательства был, конечно, небольшой план, и я начала писать всё сначала. Но тем не менее книга вышла, и это моя гордость. У нее, по-моему, там уже третье издание, — рассказывает девушка.

Анжелика в компании актеров сериала «Постучись в мою дверь» и охотницы за турецкими звездами Ксении Бородиной Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого на Анжелику свалилась и критика. Ее упрекали даже в орфографических ошибках — мол, как она смогла при этом что-то написать. Девушка призналась, что именно хейтеры помогают ей стать еще более популярной.



— Если нет хейтеров, нет популярности. На самом деле хейтеры — это люди, которые вас больше всего любят, потому что вы не нравитесь им или бесите своими успехами, а они сидят, смотрят всё досконально, тратят на вас время. Никто столько энергии, как хейтеры, на вас не потратит. И никто так хорошо не поднимет охваты, как хейтер. На самом деле очень люблю своих хейтеров, я иногда даже переживаю, если их нет, что они куда-то пропали. Это значит, что-то я не очень успешно и что-то не то делаю, — признается девушка.

Также Анжелика помогает российским телевизионщикам в съемках — например, создателям «Поедем, поедим» на НТВ. Она и сама перепробовала все блюда турецкой кухни, даже самые непривычные россиянам.

— Кокореч раз в год пытаюсь есть, но не мое. Я любитель келлепача, но когда чувствую запах ишкембе, то меня начинает мутить. Ширдан я ела не раз, но специально попробовала в Адане, на родине этого блюда. Если я голодная, я его съем, но это не мое любимое блюдо и точно не каждый день. А так — я человек, который пил кровь змеи и ел сушеных жуков, поэтому напугать меня мумбаром или ширданом сложно, — смеется Анжелика.



«У меня были очень богатые поклонники»

А вот сердце девушки свободно. У голубоглазой и рыжеволосой красотки немало поклонников, однако выбор свой Анжелика еще не сделала.

— Моя главная любовь — это всё-таки Стамбул. Не могу сказать, что я рвусь сильно замуж. У меня насыщенная, интересная жизнь, поэтому не делаю из этого вообще никакой проблемы. Детей я никогда особо не хотела, поэтому часики не тикают, — объясняет Анжелика.

Зато перспектива стать домохозяйкой Анжелику просто пугает, она совершенно не похожа в этом на героинь турецких сериалов, мечтающих выйти за богатого-молодого-красивого.

— Стать турецкой домохозяйкой — это просто страшный сон. Наверное, одна из причин, почему я еще не замужем, — говорит Анжелика. — У меня были очень богатые поклонники, но проблема в том, что у многих — дикая ревность и попытки ограничить, посадив в золотую клетку. Я так не привыкла. Я очень люблю свободу. Я не люблю, когда начинается по 10 раз в день: «А где ты, что делаешь?» Для меня это страшный сон. Я искала квартиру, и мы ездили с риелтором-женщиной.

Она позвонила своему мужчине за несколько часов, наверное, раз 10 или 15 и каждый раз задавала один и тот же вопрос: «что он делает». Анжелика Мелек Йылдыз

— Здесь это в культуре, а я такого не выдерживаю, — продолжает девушка. — Не люблю на пустом месте ревность — с кем ты, куда пошла, и недоверительные отношения. Здесь по-другому мужчин воспитывают: что они постоянно должны не только оберегать, но и часто контролировать женщину, но мне это не подходит.

Анжелика — частый гость на съемочных площадках топовых турецких сериалов. Вот и повод для ревности! Источник: stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анжелика даже сняла рилс про турецкое замужество, который набрал очень много просмотров.



— Меня там очень сильно захейтили, что я и никому не нужна, и страшная такая, и мне вообще как иностранке никто золото не повесит. Мне это так смешно, потому что, если я буду выходить вдруг замуж, я золото попрошу. Я уже отуречилась до такой степени, что золота попрошу немало. Но если только это будет мой человек и по любви, в противном случае никакое золото меня, конечно же, не заставит выйти замуж.

Девушка призналась, что после всех перипетий нашла свое место на земле. Сейчас Анжелика мечтает о квартире с видом на Босфор, написать вторую книгу и завести собаку.