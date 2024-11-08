«Ужасная история, которая погубила Регину»: трагедия главной манекенщицы СССР Збарской

Регина Збарская блистала на страницах журналов и мировых подиумов, но за внешним блеском скрывалась трагедия Источник: журнал «Мода». Осень-зима 1967/1968











Регина Збарская была кумиром миллионов не только в СССР, но и за границами Союза. Известная модель, эталон красоты — о ней грезили мужчины, а девчонки мечтали хотя бы ненадолго почувствовать себя в ее роли. Однако за глянцевой обложкой скрывалась реальная жизнь, полная загадок и недомолвок. Рассказываем, как сложилась судьба Регины Збарской, которая стремительно достигла поразительной известности, но так же быстро сорвалась с пьедестала популярности.

Источник: Городские порталы

«Такая высокая, стройная, спортивная»

Регина Збарская родилась в Вологде в 1935 году. Ее отец был отставным офицером, а мать работала врачом. Еще в школьные годы Збарская выделялась красотой среди ровесников. Кроме того, она была незаурядным подростком: хорошо училась, занималась спортом, возглавляла ученический комитет.

Один из соседей Збарской (тогда еще Колесниковой) поделился своими воспоминаниями о Регине, когда она училась в вологодской школе.

— Две большие комнаты принадлежали Колесниковым, а две маленькие — нам. Мой отец и ее отец служили в одной части, — вспоминает сосед семьи Колесниковых, Анатолий Иванович. — Она была очень красива — такая высокая, стройная, спортивная такая, училась хорошо. У меня, у пацана-мальчишки, была большая симпатия. И всё — они куда-то уехали, ну то есть сменились люди.

Сосед не знал, куда уехала Регина. А она отправилась в Москву вместе с отцом — после развода родителей. В столице Регина загорелась идеей стать актрисой. Позже она поступила во ВГИК. Правда, на экономический факультет. Однако от идеи стать актрисой она не отказалась.

Назвать Регину прилежной студенткой было сложно — преподаватели вечно были недовольны ее прогулами. Зато с завидной регулярностью она появлялась на светских мероприятиях, не упуская возможности познакомиться с известными людьми того времени. И на девушку сложно было не обратить внимания. Мало того что она была невероятно красива, так еще и умна не по годам (знала три иностранных языка), да к тому же необычайно скромна.

На одном из таких мероприятий она встретила режиссера, который пригласил ее сняться в кино. Ей досталась роль второго плана — амплуа певицы Сильваны в мюзикле «Матрос с „Кометы“» (12+).

Источник: кадр из фильма «Матрос с „Кометы“» (12+), реж. Исидор Анненский, «Мосфильм», 1958

Но успешной актрисой Збарская так и не стала. Зато обзавелась многими полезными знакомствами, которые открыли ей дорогу в совсем другую жизнь. И там ее ждала поразительная известность.

«Самое красивое оружие Кремля»

На очередном мероприятии Регине посчастливилось познакомиться с Верой Араловой, известной по тем временам художницей и модельером. Та, заметив интересную европейскую внешность девушки, решила пригласить Регину на работу в Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

Регина Збарская в два счета влюбила в себя советских людей Источник: журнал «Мода». Осень-зима 1967/1968











Ожидать особого престижа от профессии не приходилось. Общество такую «работу» не одобряло и активно осуждало, моделей оформляли «рабочими шестого разряда», а платили им сущие копейки — зарплата была около 80 рублей. Этого хватало разве что на то, чтобы не валиться с голодухи с подиума. Но Регина Збарская перевернула представление о мире моды с ног на голову, заслужила внимание и любовь советских и западных граждан.

Звездный час для нее наступил в 1961 году — тогда СССР стал активно бороться на международном уровне не только политически, и Дом моделей впервые выехал за рубеж. А сама Регина дебютировала на подиуме в Париже. Тогда же один из французских журналов назвал ее «самым красивым оружием Кремля». И это звание настолько прочно за ней закрепилось, что многие всерьез стали считать, что девушка — агент КГБ. Однажды журналисты даже спросили модельера Вячеслава Зайцева, что ему известно о том, что модель «стучит» на своих коллег в Комитет госбезопасности.

— Ничего об этом не знаю. Не думаю, что она была способна на такое. Я ходил к ней домой, мы общались очень близко. Она подкармливала меня — я был молодой и всегда очень голодный, — отвечал модельер.

Регине Збарской всю жизнь приписывали связи с КГБ, но ни у кого не было доказательств Источник: журнал «Мода». Осень-зима 1967/1968











Кстати, именно Вячеслав Зайцев однажды сыграл заметную роль в узнаваемости модели. После того как он постриг ее под пажа, на Западе Регину стали сравнивать с Софи Лорен. К слову, сама итальянская актриса и певица, лично познакомившись с советской моделью, осталась от нее под большим впечатлением.

— В 1965 году, когда из Парижа к нам приехала группа из 130 человек, я пригласил ее с собой на ужин в ресторан «Арагви», — вспоминал Зайцев. — Там были все известнейшие французские модельеры — Кристиан Диор, Марк Боан, Пьер Карден, Ги Лярош. Софи Лорен ею восхитилась, Карден и Боан пригласили к себе за стол. Регина очень волновалась — смутилась, покраснела, помню. Но потом мило пообщалась с Карденом.

По словам Вячеслава Зайцева, Регина Збарская запросто смогла бы работать с Пьером Карденом, если бы ее выпустили из СССР насовсем.

Роковая любовь к фотографу Збарскому

На первый взгляд, жизнь манекенщицы была идеальной. Если не вдаваться в подробности ее личной жизни.

Еще на заре своей карьеры Регина познакомилась с художником Львом Збарским. Он пришел в Дом моделей, чтобы сделать макет нового номера «Журнала мод». Едва заметив Регину, он уже не смог отвести от нее взгляд. Его поразили красота девушки и ее умение подать себя. Лишенный покоя Збарский начал ухаживать за Региной, дарить ей цветы и подарки, развелся с женой, вместе с которой воспитывал сына.

Мужчины редко могли устоять перед Збарской, но она далеко не каждому отвечала взаимностью Источник: журнал «Модели сезона», № 1, весна-лето 1970











Видя, что мужчина настроен предельно серьезно, Регина согласилась выйти за него замуж и взяла фамилию возлюбленного. Сыграв свадьбу, они поселились в престижном районе около станции метро «Аэропорт». Но вскоре их союз начал рушиться. Из-за бесконечных разъездов они практически перестали видеться, а в 1967 году, перед поездкой в Монреаль, Збарская узнала, что ждет ребенка. Новость, которая должна была обрадовать будущих родителей, оказалась камнем преткновения, споткнувшись о который, семейная жизнь пошла под откос. Фотограф не представлял свою красавицу-жену в образе домохозяйки, да и в планы Регины беременность не входила. И Збарская сделала аборт. По одной версии, она решилась на этот шаг самостоятельно, по другой — поддалась уговорам мужа.

Масла в огонь подлила и «любвеобильность» Збарского, который начал ходить налево. Поначалу Регина терпела измены и каждый раз принимала супруга обратно, но спустя семь лет брака терпение закончилось и пара развелась. Вскоре Регина узнала, что Збарский ждет ребенка от новой жены, и это окончательно ее подкосило. Не в состоянии самостоятельно справиться с потрясением, манекенщица обратилась к врачу и попросила выписать ей транквилизаторы, а после легла в психиатрическую больницу. Позже она узнала, что Збарский эмигрировал в США, и тогда она попыталась свести счеты с жизнью, но ее откачали.

«Ужасная история, которая погубила Регину»

Пытаясь отвлечься от произошедшего, Збарская вернулась в Дом моделей, однако добиться былых высот у нее уже не получалось. В то же время ее поездки за границу обрастали множеством слухов. Появились вопросы к тому, откуда выросшая в Вологде девушка в совершенстве знает три иностранных языка (во времена СССР это было редкостью даже для выходцев из обеспеченных столичных семей), почему ей позволяют свободно разгуливать по Европе, в то время как к остальным девушкам непременно приставляли охрану. А когда вышла в свет книга «Сто ночей с Региной Збарской», количество слухов кратно умножилось.

— Ужасная история, которая погубила Регину. Она поехала в Югославию к своей подруге Елене Осекиной, которой как раз сделали операцию на сердце, и она поехала ее навещать, — рассказывала историк моды, искусствовед Дома моделей и художник Алла Щипакина. — У Лены был муж, журналист югославский, который беседовал с Региной вечерами и потом выпустил книжку «Сто ночей с Региной Збарской». Регину стали беспрерывно вызывать на допросы [в КГБ]. Это я знаю лично от нее.

Со страниц модных журналовв Збарская показывала последние советские тренды Источник: журнал «Мода». Осень-зима 1967/1968











На фоне всего этого Регина Збарская снова попыталась свести счеты с жизнью, но ее опять откачали. Нервный срыв потребовал лечения в психиатрии, после которого манекенщице было трудно оправиться и жить по-прежнему.

После двух попыток суицида Збарская уже не вернулась на подиум. Она скромно и без излишеств жила одна в квартире в Москве. Начиная с 1980 года ее часто видели в компании генерала Полякова. Модель называла его любимым мужчиной, принимала от него дорогостоящие подарки. Но и в этот раз Регине не повезло на любовном фронте. Всё из-за того, что к Полякову были вопросы со стороны КГБ.

Как выяснилось, внимание со стороны кагэбэшников не было безосновательным. Нашлись доказательства того, что Поляков сотрудничал с ЦРУ и сдавал агентов СССР, находящихся в США. Это влекло проблемы не только для него, но и для всего его окружения, включая Регину: в те годы с политическими преступниками и их близкими разговор был коротким.

В 1986 году генерала Полякова задержали, обвинив в предательстве родины. Регину стали дергать на бесконечные допросы в КГБ, и она снова оказалась в психиатрической лечебнице. После лечения ее отпустили домой, но вскоре стало известно, что Збарская довела до конца попытки покончить с собой. Она ушла из жизни добровольно в 52 года.