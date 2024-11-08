Призраки коммунизма: новосибирцы вспомнили о революции и прошли колонной по Красному проспекту — их не остановили холод и ветер

Участники митинга на пьедестале монумента Ленину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Замена 7 ноября на 4-е в качестве государственного праздника потихоньку дает свои плоды. Люди (особенно молодые) начинают забывать о том, что в этот день случилось что-то знаменательное. И только новосибирские коммунисты остаются верны себе: вечером в день годовщины Октябрьской революции они прошли маршем по Новосибирску и провели митинг с речами и песнями за спиной Ленина. За необычным по нынешним временам мероприятием наблюдали обозреватель и фотокорреспондент НГС.

Участники шествия собрались на центральной аллее Красного проспекта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Погода 7 ноября выдалась совершенно неподходящая для прогулок по городу: было холодно, дул сильный ветер. К тому же шествие и митинг были назначены на вечернее время (всё-таки день рабочий), так что участникам не могло помочь даже не особенно жаркое ноябрьское солнце. Тем не менее в назначенное время на аллее Красного проспекта за бюстом баснописца Крылова начали собираться новосибирские коммунисты и члены других левых организаций.

Среди участников шествия было немало молодежи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Значительную часть участников процессии составляли люди, молодость которых пришлась на времена развитого социализма. Но были среди них и молодые ребята, которых явно воодушевляла возможность пройти по улицам города с лозунгами и красными флагами. Кто смог, даже оделся соответствующе, из-за чего мероприятие напоминало историческую реконструкцию.

Мероприятие прошло без происшествий, но под присмотром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Движение автомобилей для марша нигде не перекрывали, участники просто прошли по центральной аллее Красного проспекта под охраной росгвардейцев и полицейских. Настроение у всех (включая сотрудников правопорядка) было на удивление приподнятое. Было видно, что они не ожидают от подопечных никакого подвоха.

Руководство местных коммунистов — как положено, во главе колонны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возглавляли колонну старшие товарищи во главе с бывшим мэром Новосибирска Анатолием Локтем. По левую руку от члена президиума ЦК КПРФ шел секретарь Новосибирского обкома Владимир Карпов, который застал еще те далекие времена, когда коммунисты были ключевой политической силой в местных органах, а послушать тогда еще сравнительно молодого кандидата в президенты Геннадия Зюганова могли прийти тысячи горожан — сами, безо всякой разнарядки.

Для пешеходов и автомобилистов встреча с колонной была, скорее всего, неожиданностью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Со стороны, впрочем, эта колонна с красными флагами, идущая по толком не освещенной аллее в окружении потоков машин, выглядела немного сюрреалистически, как возникший из тьмы поток призраков — в полном соответствии со словами Карла Маркса. С той лишь поправкой, что теперь призрак коммунизма бродил не по Европе, а по основной автомобильной магистрали Новосибирска.

Участники шествия выглядели по-боевому Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участники (особенно молодежь) как могли развлекали себя по дороге слоганами, но с тротуаров их слышно не было. «Ленин, партия, комсомол», — неслось из-под красных знамен, которые нещадно трепал ледяной ветер. Женщина с собакой бойцовой породы прижались к самому краю газона, чтобы пропустить колонну. Было видно, что псу тоже не по себе.

Переходить улицу пришлось в несколько этапов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На подходе к площади Ленина колонне пришлось перейти на тротуар — дальше начиналась платная парковка. Сделать это в один присест было невозможно, поэтому колонне пришлось затормозить и проходить по частям. Чтобы не терять времени даром, молодые люди, которые несли большой флаг СССР, затянули «Интернационал».

Когда колонна протискивалась по тротуару мимо бывшего здания партийной школы (сегодня это НГУАДИ), в молодежной части колонны вдруг ненадолго зазвучал лозунг «Едро — в помойное ведро».

— Почему ядро — в помойное ведро? — спросила не то у себя, не то у окружающих женщина на остановке общественного транспорта. Но колонна уже проследовала дальше.

Митинг проходил за спиной памятника Ленину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Театральном сквере участников шествия встречала композиция «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». Митинг проходил за спиной у возвышающегося над площадью вождя мирового пролетариата. На правом фланге выстроились участники-красноармейцы, дальше развернули банер КПРФ и большой советский флаг. Удерживать довольно большое полотнище под порывами ветра было непросто, но коммунисты справились.

Анатолий Локоть произнес пламенную речь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самую яркую речь произнес Анатолий Локоть, начавший выступление со строчек из поэмы «12» Александра Блока: «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек». Дальше лидер новосибирских коммунистов напомнил собравшимся основные вехи истории:

— С первых дней молодая советская республика начала испытывать нажим и атаку так называемых западных партнеров: заговор послов, заговор Локкарта. И кто участвует? Соединенные Штаты Америки!

Главной своей задачей на текущем этапе коммунисты видят победу в СВО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня ситуация не изменилась, если верить экс-мэру.

— Империалистический запад объединился, обнажил клыки, чтобы забрать наши нивы, наши недра. И союзников последовательных у нас три: Белорусь, социалистический Китай и социалистическая Корея! — гремел с трибуны его голос.

Основатели марксизма-ленинизма (в том числе товарищ Сталин) были бы, скорее всего, немало удивлены тому факту, что в будущем социалистической будет считаться страна, где власть передается от отца к сыну. Но в сложившейся непростой геополитической ситуации, конечно, не до таких тонкостей.

Участники митинга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анатолий Локоть говорил эмоционально и ярко, но чем дальше, тем больше возникало ощущение, что если из его речи убрать слово «социализм» (благо оно прозвучало всего несколько раз), то понять, представитель какой именно политической партии эту речь произносит, едва ли представлялось возможным. Чтобы услышать о необходимости сплотиться перед лицом внешней угрозы, совсем не обязательно было ходить по холоду.

На ветру удержать многочисленные флаги было непросто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Нужно отдать должное участникам митинга: несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, не было видно, чтобы собравшиеся начали потихоньку расходиться сразу после начала, как это бывает на «официальных» массовых мероприятиях. Люди явно пришли с целью что-то кому-то продемонстрировать. Ну или хотя бы в окружении единоверцев испытать чувство локтя.

Одна из молодых участниц шествия Источник: Александр Ощепков \/ NGS.RU











Прослушав оставшиеся речи, участники свернули знамена и транспаранты и с достоинством, но уже не организованной колонной двинулись в сторону метро и остановок других видов общественного транспорта. Празднование 107-й годовщины Октябрьской революции можно было продолжить в более тесном кругу и в более комфортных условиях.

Освободившись от забот городского руководства, Анатолий Локоть может больше времени уделять простым человеческим радостям. В сентябре, например, он поделился в своем телеграм-канале фотографиями найденных в лесу грибов.