Столкнулись 16 автомобилей: трассу до Новосибирска перекрыли из-за массового ДТП с фурами в Кузбассе

На трассе Опарино — Новосибирск в Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Из-за этого движение в сторону Новосибирска перекрыто, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».
На опубликованном ролике видно, что одним из участников аварии стал большегруз, который перекрыл дорогу другим фурам.
В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса подтвердили, что движение автомобилей на 198 км автодороги Р-255 «Сибирь» временно ограничено.
— По предварительным данным на этом участке столкнулись несколько автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Выставлены дополнительные экипажи ДПС, которые направляют транспорт для осуществления объезда места происшествия по автодорогам «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщили в ГАИ Кузбасса.
Когда движение на трассе восстановят — не уточняется.
Утром 8 ноября на Новосибирскую область обрушились сильный ветер и снег. Что происходило в городе — смотрите в нашей хронике.