Столкнулись 16 автомобилей: трассу до Новосибирска перекрыли из-за массового ДТП с фурами в Кузбассе

В ДТП никто не пострадал Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На трассе Опарино — Новосибирск в Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Из-за этого движение в сторону Новосибирска перекрыто, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Для объезда транспорт направляют по другим автодорогам Источник: «Инцидент Кузбасс» / Telegram

На опубликованном ролике видно, что одним из участников аварии стал большегруз, который перекрыл дорогу другим фурам.

В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса подтвердили, что движение автомобилей на 198 км автодороги Р-255 «Сибирь» временно ограничено.

— По предварительным данным на этом участке столкнулись несколько автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Выставлены дополнительные экипажи ДПС, которые направляют транспорт для осуществления объезда места происшествия по автодорогам «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщили в ГАИ Кузбасса.

Когда движение на трассе восстановят — не уточняется.