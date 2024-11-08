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Дороги и транспорт Столкнулись 16 автомобилей: трассу до Новосибирска перекрыли из-за массового ДТП с фурами в Кузбассе

Столкнулись 16 автомобилей: трассу до Новосибирска перекрыли из-за массового ДТП с фурами в Кузбассе

Когда движение восстановят — неизвестно

597
3 комментария

В ДТП никто не пострадал

На трассе Опарино — Новосибирск в Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Из-за этого движение в сторону Новосибирска перекрыто, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Для объезда транспорт направляют по другим автодорогам

На опубликованном ролике видно, что одним из участников аварии стал большегруз, который перекрыл дорогу другим фурам.

В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса подтвердили, что движение автомобилей на 198 км автодороги Р-255 «Сибирь» временно ограничено.

— По предварительным данным на этом участке столкнулись несколько автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Выставлены дополнительные экипажи ДПС, которые направляют транспорт для осуществления объезда места происшествия по автодорогам «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщили в ГАИ Кузбасса.

Когда движение на трассе восстановят — не уточняется.

Утром 8 ноября на Новосибирскую область обрушились сильный ветер и снег. Что происходило в городе — смотрите в нашей хронике.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
6
Жук
5 минут
Началось
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
5 минут
А почему дорожные службы трассу не почистили и песком не посыпали? С них нужно строго спросить.
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