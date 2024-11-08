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Криминал Младенца нашли в мусорке Суд признал виновной мать, выбросившую младенца на помойку — какое наказание ее ждет

Суд признал виновной мать, выбросившую младенца на помойку — какое наказание ее ждет

Мальчика чудом нашел случайный прохожий

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4 комментария

После произошедшего сама Светлана оказалась в больнице. Ей пришлось делать операцию

Суд приговорил 22-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Баштакову к шести годам лишения свободы за то, что она выбросила своего ребенка на помойку.

Громкая история произошла еще 16 февраля. Малыша, которому едва исполнился день, она просто выкинула в мусорный бак. В 30-градусный мороз шансов на спасение у мальчика было немного. Младенца вытащил случайный прохожий Иван Журавлев. Пока медики спасали ребенка, полицейские нашли его мать.

Девушку признали виновной по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Она проведет шесть лет в колонии общего режима. Ее сына передали на воспитание бабушки.

Всё, что известно об этом событии, мы собрали в один сюжет.

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Комментарии
4
Perfect
8 минут
На воспитание бабушкИ, или на воспитание бабушкЕ? Кто кого воспитывать будет?
Гость
11 минут
всего то? через 5 года выйдет по удо и родит еще
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