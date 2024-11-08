Суд признал виновной мать, выбросившую младенца на помойку — какое наказание ее ждет

После произошедшего сама Светлана оказалась в больнице. Ей пришлось делать операцию Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Суд приговорил 22-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Баштакову к шести годам лишения свободы за то, что она выбросила своего ребенка на помойку.

Громкая история произошла еще 16 февраля. Малыша, которому едва исполнился день, она просто выкинула в мусорный бак. В 30-градусный мороз шансов на спасение у мальчика было немного. Младенца вытащил случайный прохожий Иван Журавлев. Пока медики спасали ребенка, полицейские нашли его мать.

Девушку признали виновной по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Она проведет шесть лет в колонии общего режима. Ее сына передали на воспитание бабушки.