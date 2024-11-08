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Развлечения тест Вы алкоголик или меру знаете? Всего 15 вопросов расставят всё по своим местам

Вы алкоголик или меру знаете? Всего 15 вопросов расставят всё по своим местам

Самый пятничный тест

1 272
16 комментариев

Сегодня тест начинается с картинки. Если всё увиденное на полках вам захотелось взболтать, но не смешивать, а потом немедленно выпить, смело добавляйте один балл к своему результату

Иногда встречу с друзьями и погружение в запой отделяет всего один вечер пятницы. Но это только если у вас есть склонность к алкоголизму и неуемная страсть к выпивке. А вы умеете держать безопасную дистанцию от алкоголя или при первой же возможности падаете в его крепкие объятия? Ответьте на 15 вопросов нашего теста и узнайте, на каком этапе развития вы от крепкого духом до крепкого выпивохи.

ТЕСТПройден 389 раз
1 / 15

Вы считаете, что выпиваете не больше других?

  • Да

  • Нет

2 / 15

Вы просыпаетесь утром после пьянки и не можете вспомнить часть прошедшего вечера. Бывало такое?

  • Бывало иногда

  • Постоянно

  • Ни разу

  • Не помню

3 / 15

Ваши друзья и близкие родственники говорили, что вам стоит завязать с выпивкой?

  • Никогда такого не было

  • Говорили пару раз

  • Они по пьяни чего только не несут

4 / 15

Вы можете остановиться после пары рюмок водки или бокала вина или пива?

  • Вообще не вижу смысла в алкоголе

  • Если это короткая встреча, то да

  • Я требую продолжения банкета!

5 / 15

Вы способны прекратить употреблять спиртное в любой момент, когда захотите?

  • Да запросто

  • Это будет тяжело

  • У меня такие запасы алкоголя, что так просто не бросишь

6 / 15

Вы когда-нибудь посещали встречи анонимных алкоголиков?

  • Было дело

  • Ни разу

  • Я там самый частый гость

7 / 15

В драки по пьяни влезаете?

  • А как без этого?!

  • Не допиваюсь до такого состояния

  • Я пацифист, даже когда в дым пьяный

  • Ну это совсем какая-то дичь

8 / 15

Ругаетесь с близкими родственниками и друзьями из-за алкоголя?

  • Да

  • Нет

9 / 15

Ваши близкие родственники и друзья обращались к кому-нибудь за помощью, чтобы решить ваши проблемы с алкоголем?

  • Да

  • Нет

10 / 15

Друзей из-за пьянства теряли?

  • Да

  • Нет

11 / 15

Прогуливали работу из-за запоя?

  • А как вы на работу собираетесь ходить, если в запое?

  • Бывало, на пару дней прикидывался больным

  • Никогда

12 / 15

Вас когда-нибудь увольняли из-за пьянства?

  • Я из-за пьянства не работаю

  • Никогда до такого не доходило

  • Пару раз бывало

13 / 15

Частенько выпиваете в первой половине дня?

  • О да!

  • Это даже звучит странно

  • Разве что по выходным

14 / 15

Вам нужна компания, чтобы выпить?

  • Чтобы выпить, мне достаточно алкоголя

  • Так определенно веселей

  • Я и в компании не всегда пью

15 / 15

А повод нужен?

  • Алкоголь — сам по себе повод

  • Повод нужен только алкоголикам. А нормальному человеку повод не нужен. Требует душа — налей. Не требует — пересиль себя, но всё равно налей

  • Если пятница — это повод, то да

  • Даже по поводам не пью

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Тест Алкоголь Алкоголик Здоровье Пьянство Пьянка Выпивка Алкоголизм Развлечения
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Комментарии
17
ruterist
17 минут
ща в КБ схожу и тест пройду
260959271
38 минут
и где тест?
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