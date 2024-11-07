Сильный ветер и снегопад: Новосибирск накрыла метель — онлайн с заснеженных улиц

«Сибуправтодор» выпустил штормовое предупреждение и предупредил об ухудшении условий на дорогах в Сибири.

— С 6 по 8 ноября погода вновь будет требовать от водителей особой осторожности. На дорогах возможны гололедные явления, сильный боковой ветер и снижение видимости, — говорится в сообщении.

По Омской области 7 ноября снег и мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица, снежные заносы, метель, усиление ветра до 7-14 м/с, местами порывы до 23 м/с, похолодание днем от +3 до -7°С, ночью от -4 до -12°С.

По Новосибирской области во второй половине дня 7 ноября и 8 ноября снег и мокрый снег, в отдельных районах метели, гололедные явления, усиление ветра до 8-15 м/с, местами порывы до 24 м/с, перепад температуры с +3 до -8°С.

По Томской области с полуночи 7 ноября и 8 ноября ветер 5-12 м/с, местами до 17-22 м/с, умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, колебания температуры от +3 до -6°С.

По Кемеровской области ночью 7 ноября и 8 ноября дождь и мокрый снег, похолодание от +7 до -6°С, усиление ветра до 14 м/с, местами порывы до 24 м/с, возможны гололёдные явления.