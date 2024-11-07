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Новосибирск накрыла метель: онлайн с улиц

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Осень Сильный ветер и снегопад: Новосибирск накрыла метель — онлайн с заснеженных улиц

Сильный ветер и снегопад: Новосибирск накрыла метель — онлайн с заснеженных улиц

В городе сегодня по-настоящему зимняя погода

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25 комментариев

7 ноября в Новосибирске усилился ветер и начался снегопад. В результате горожанам сложнее добираться на работу и учебу этим утром. О том, что происходит из-за непогоды в Новосибирске, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.

Остановочный павильон не выдержал порыва ветра

Сильный ветер снёс остановку на «Речном вокзале» в сторону площади инженера Будагова, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

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Екатерина Евстафьева

Штормовое предупреждение

«Сибуправтодор» выпустил штормовое предупреждение и предупредил об ухудшении условий на дорогах в Сибири.

— С 6 по 8 ноября погода вновь будет требовать от водителей особой осторожности. На дорогах возможны гололедные явления, сильный боковой ветер и снижение видимости, — говорится в сообщении.

По Омской области 7 ноября снег и мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица, снежные заносы, метель, усиление ветра до 7-14 м/с, местами порывы до 23 м/с, похолодание днем от +3 до -7°С, ночью от -4 до -12°С.

По Новосибирской области во второй половине дня 7 ноября и 8 ноября снег и мокрый снег, в отдельных районах метели, гололедные явления, усиление ветра до 8-15 м/с, местами порывы до 24 м/с, перепад температуры с +3 до -8°С.

По Томской области с полуночи 7 ноября и 8 ноября ветер 5-12 м/с, местами до 17-22 м/с, умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, колебания температуры от +3 до -6°С.

По Кемеровской области ночью 7 ноября и 8 ноября дождь и мокрый снег, похолодание от +7 до -6°С, усиление ветра до 14 м/с, местами порывы до 24 м/с, возможны гололёдные явления.

— В сложных метеоусловиях передвигайтесь с безопасной скоростью, избегайте резких маневров, не препятствуйте работе дорожной техники! — Добавили в «Сибуправтодоре».

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По данным ГАИ Курганской области, из-за погодных условий запрещено движение автобусов, такси, маршруток и грузовиков на нескольких трассах. Среди них Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (со 115 по 465 км), Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к Тюмени с 0 по 91 км), Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к Ишиму с 396 по 479 км).

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Екатерина Евстафьева

Пробки в городе оценивают в 5 баллов

Утром в Новосибирске собрались пробки на Большевистской, в районе площади Труда, на Тещином языке, улице Немировича-Данченко и на других участках.

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Такая обстановка сейчас на улице Ленина

В центре Новосибирска сильный ветер и снегопад

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Екатерина Евстафьева

Накануне синоптики предупредили, что 7 ноября ожидается ухудшение погоды. Днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Установится временный снежный покров.

— Будет ветрено, поэтому будем выпускать штормовое предупреждение, — рассказала начальник отдела метеопрогнов Новосибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова. — Ветер ожидается юго-западный, в ночные часы 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. И днем 10-15 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду Это по городу.

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Екатерина Евстафьева

Одно из ограждений врезалось в автомобиль

На улице Новогодней в районе «Сан Сити» ветер снес ограждения на парковке.

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Екатерина Евстафьева

По информации сервиса «Яндекс.Погода», сила ветра в Новосибирске достигла 9 м/с. Температура составляет +2 градуса.

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Комментарии
25
дед пистолет
55 минут
Я наверное живу в другом Новосибирске? В Советском районе ни одной снежинки не видно. Кого и где накрыло снегопадом?
TheBestOfTheBestOfTheBest
47 минут
И зачем он напялил пакет на номер? БМВисты какие-то странные существа)
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