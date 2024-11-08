«Позвонил сотрудник банка»: силовики нагрянули к 19-летнему новосибирцу по делу о мошенничестве

Оперативные мероприятия прошли 7 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Силовики задержали 19-летнего жителя Новосибирской области. Молодой человек стал подозреваемым в деле о мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел днем ранее, 7 ноября.

По информации ведомства, 23 октября в полицию обратилась 69-летняя жительница Кудрово. Женщина сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник банка — он убедил в попытке взлома личного кабинета и необходимости сохранить деньги на счетах.

— Для совершения этих действий заявительницу убедили снять деньги и перевести их на указанные счета, а оставшуюся сумму передать курьеру, — сказано в сообщении. —Так потерпевшая лишилась 3 000 000 рублей, передав их мошенникам.

Утром 7 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого — курьера. Им, как сообщили полицейские, оказался 19-летний новосибирец. Сибиряк живет в Мурино Ленинградской области.

— Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — сообщили в ведомстве.