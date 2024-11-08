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Криминал «Позвонил сотрудник банка»: силовики нагрянули к 19-летнему новосибирцу по делу о мошенничестве

«Позвонил сотрудник банка»: силовики нагрянули к 19-летнему новосибирцу по делу о мошенничестве

Его задержали

1 655
13 комментариев

Оперативные мероприятия прошли 7 ноября

Силовики задержали 19-летнего жителя Новосибирской области. Молодой человек стал подозреваемым в деле о мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел днем ранее, 7 ноября.

По информации ведомства, 23 октября в полицию обратилась 69-летняя жительница Кудрово. Женщина сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник банка — он убедил в попытке взлома личного кабинета и необходимости сохранить деньги на счетах.

— Для совершения этих действий заявительницу убедили снять деньги и перевести их на указанные счета, а оставшуюся сумму передать курьеру, — сказано в сообщении. —Так потерпевшая лишилась 3 000 000 рублей, передав их мошенникам.

Утром 7 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого — курьера. Им, как сообщили полицейские, оказался 19-летний новосибирец. Сибиряк живет в Мурино Ленинградской области.

— Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — сообщили в ведомстве.

Недавно стало известно, что на востоке Москвы мошенники развели пенсионера на миллионы рублей. Полицейские задержали троих курьеров: двух девушек из Новосибирска и 20-летнего парня.

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Мошенничество полиция Задержание Новосибирская область
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Комментарии
13
Sibiryachka
37 минут
Так просто иметь 3 млн и так просто отдать?? Ну и живут пенсионеры в России !
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
1 час
Интереснее другое - психологический портрет тех, кто ведётся на подобную чушь? И смотрят ли они, например, телевизор?
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