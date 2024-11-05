«Взрыв ипотечного пузыря»: в Новосибирске на 68% рухнули продажи квартир в новостройках — реакция читателей

реакция читателей НГС Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске в этом году на 68% рухнули продажи квартир в новостройках. В целом же по стране число сделок на новую недвижимость упало в два–три раза, а в некоторых городах даже в пять раз. После публикации этой новости читатели оставили сотни комментариев. Мы собрали самые интересные из них.

— Это еще цветочки, техника (особенно краны) должны работать, как и люди, но стройки встанут, они уйдут в другие сферы, скорее всего, половина в курьеры. Но хуже всего то, что уже взятые квартиры в этом и прошлом году, граждане не смогут оплачивать взятые дорогие квадратные метры, и на рынок вывалится куча вторички, вот тут начнется совсем другое веселье, — поделился читатель под ником Мир.

— Взрыв ипотечного пузыря был ожидаем, — написал Гость.

— Уже давно не выгодно покупать новостройки с целью инвестиций. Намного безопасней и прибыльней положить деньги в банк под 20–22% годовых. Покупая квартиру в качестве инвестиции, рисков будет побольше, можно попасть в долгострой, можно ее долго продавать. В общем с нынешней ставкой ЦБ, вклад или накопительный счет более выгодно, привлекательно и безопасно, — советует Читатель.

— Действительно, брать новостройку в качестве инвестиции не выгодно. Кроме платежа по ипотеке там еще плюсом ежемесячная коммуналка, которую арендатор оплачивает только частично. Выхлоп минимален, плюс если что быстро и не продать, еще и налог с продажи платить. Сомнительный бизнес, квартира останется, это да, но на этом не заработаешь, а это главная цель инвестирования, — поделился Мудрец.

— Никакого кризиса и ничего не рухнуло — всё откатилось к нормальным показателям. Покупательная способность населения очень низкая, без заемных средств никто ничего купить не может, — отметил Гость.

— Вторичка живет себе спокойно, я вот на вторичке квартиру купила, потому что новостройка не по карману, а та, что по карману, не устраивает, не хочу в высотке жить, — написала Вероника.